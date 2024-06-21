此遊記為花見團子造訪「2024新北詩歌節」 (造訪日期 : 2024/06)



「2024新北詩歌節」6月1日~8月24日

夢筆生花的吟詩饗宴，《新北市藝遊》景點推薦







2024新北詩歌節



地址 : 新北市立圖書館五股分館、五股守讓堂（五股區新五路二段169號）

電話 : 02-2295-3212服務臺

6月1日~8月24日



端午年假假期，我決定來一場充滿詩意的文化之旅，前往新北五股守讓堂參加一年一度的「2024新北詩歌節」活動。「2024新北詩歌節」以「夢筆生花」為主題，從6月6日開始，一直持續到8月24日，內容豐富多彩，包含「《臺灣年度詩選》發表會」、「文學市集」、「草地音樂會」、「漢服體驗」、「世代詩學論壇」、「詩學講座」、「詩寫新北徵詩」、「夏日創作工作坊」等活動，是一場文學、美學和音樂完美結合的文化嘉年華。

六月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「2024新北詩歌節」活動。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

詩歌自古以來便是文化的根源，一踏入五股守讓堂，我立刻被古色古香的建築風格深深吸引，守讓堂內的雕花木窗和古樸的家具，每一處細節都展示出精湛的工藝和深厚的文化底蘊。

2024年的詩歌節以「夢筆生花」為主題創意發想，通過「年度詩選」作為序幕，以世代詩學議題為主軸，「首部曲詩集邀請展」展出了包括向明的《雨天書》、隱地的《法式裸睡》、向陽的《銀杏的仰望》等80餘位台灣詩人的首部詩集，甚至還有一些已經絕版的珍藏詩刊，可以隨意拿起一本詩集，沉浸在優美的詩句中，感受著詩人們用心創作的世界。

另外千萬不可錯過的「漢服體驗」可以一秒變身成古代詩人，活動準備了許多不同朝代的漢服，從飄逸的漢朝長裙到精緻的唐朝襦裙，每一件漢服都在訴說著它的故事，免費提供換穿，大人小孩男女老少都有，可以穿著漢服，走在古色古香的守讓堂拍出如同穿越時空照片，詩憶又夢幻的體驗古風生活。

在6月8日特別舉辦「詩卡博羅書香音樂市集」活動，市集中有琳琅滿目的獨立書店攤位，有各式各樣的書籍及詩歌整齊地陳列在桌上，每一本書都散發著獨特的魅力，令人流連忘返，可以自行挑選喜愛的書籍進行選購，也可和店主們聊起詩中的故事，與他們交流創作心得，來一場詩籍的美好邂逅。

市集旁邊還有「草地音樂會」也可以選擇拿一本書籍，找一個舒適的角落，坐下來聆聽音樂，讓手中的書籍和耳邊的音符完美結合，形成了一幅美妙的畫面。另外還有美食胖卡車齊聚一堂，讓享受書香和音樂的同時，也能大快朵頤。

「2024新北詩歌節」也舉辦了多場「世代詩學論壇」和「詩學講座」，還有「詩寫新北徵詩」和「夏日創作工作坊」，可以與詩人們面對面交流，聆聽他們的創作心路歷程，從中了解不同時代的詩學風格，並將詩歌帶入了日常生活，可以更深刻地體會到詩歌節的文化底蘊。對詩歌文化有興趣的朋友，不妨來「2024新北詩歌節」，一起享受這場詩意滿溢的夏日文化盛宴吧！



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新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/





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