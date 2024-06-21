再訪 TAi 香，承億酒店B1的麵包烘焙坊

會讓人失心瘋的麵包店，房客、旅客都會特地來買

尤其旅客都會瘋狂掃檯，必買 手撕丹麥吐司、巴黎珍珠、吐司

現場都會提供霸氣的試吃，都是五星級麵包主廚麵包魂所製作的麵包烘焙

不同季節、節慶都會有限定品項，可以追蹤粉絲團

熟客都會先打電話預訂，以免手腳太慢沒買到

位置雖然低調，於承億酒店 B1，回流客相當多

外地客、旅客如果入住承億酒店，也可以下樓順便購買伴手禮

甚至有旅客下樓直接每個品項全部都買，好瘋狂阿～

TAi 香 烘焙坊 承億酒店

位置：高雄市前鎮區林森四路189號B1

電話號碼： 07 330 0111

營業時間：11：30～20：00

IG：https://www.instagram.com/tai.bread/

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承億酒店B1美食孵化基地，推薦這間不能錯過的高雄麵包店 TAi香

可以從一樓大門口旁的手扶梯直接下樓到B1，或者從總圖地下室可以直接前往 TAi香

假日很多爸媽帶孩子來總圖，都會順路來買 TAi香

每天新鮮出爐，11點半就營業了

高達30多種麵包烘焙美食，重點試吃很大方

服務人員說這樣大塊試吃，才能真正感受用料實在與吃到真正完美融合的香氣

TAi 香的麵包、吐司都很好吃，而且款式很多，每次都能買到不同口味的好吃麵包

口感細膩、帶麵糰香氣引出奶油香，絕對可以回購好幾次

歐式麵包、台式麵包都有，來這裡很難只買一個麵包啊!

鹽之花也都是必買招牌

如果你跟我一樣喜歡吃丹麥麵包，絕對要來 TAi香，丹麥麵包款式超多

每次來麵包店我都會淪陷，TAi香價格會稍微高一點

不過跟現在市面上麵包店比真的差不多價格了

加上使用的麵粉、奶油都是頂級的，真的很細膩又耐吃，好吃會再訪購買

新推出的 曲奇可頌，把曲奇與可頌融合，口感更加豐富

很推薦可以買來吃看看唷！我家小孩直呼好吃又酥脆又香甜

巴黎珍珠幾乎是人手都要買，這太唰嘴了

不僅小孩愛吃，我每次打開就吃不停～～

使用諾曼第法國發酵奶油、低筋麵粉、蛋製作，很簡單食材搭配頂級奶油

不甜膩好酥脆，絕對唰嘴～

週一限定好康活動推薦

TAi香請小朋友吃巴黎珍珠，每週一都是「TAi香親子快樂日」！

快點帶寶貝一起來買麵包，滿200元即贈一份巴黎珍珠

讓TAi香親子快樂日成為您與孩子歡樂時光的美好開始

帶兩位寶貝就要消費滿400元以上，就送兩包唷～以此類推…..

很唰嘴的巴黎珍珠小泡芙，很酥脆可口香甜

凱西姊拿給我試吃，真的好大方

真的可以好好吃一輪再下手，試吃完都飽了？！

法國長棍，老饕極力推薦

充滿麵包魂的星級麵包主廚，製作出的麵包都是改良過

會讓人覺得很驚艷，真的要買來吃看看

雙醬搭波肉捲很大塊，料很實在～～

旁邊還有御守包裝的伴手禮，四款御守圖樣可以挑選

禮盒內容物都能自行搭配，有戀愛御守、健康玉手、學業御守、財運御守

很多旅客都會特地下樓買伴手禮，甚至掃台麵包唷!

此地不宜久留？！真的會越買越多～

自家吃、送禮都很推薦

來總圖或者高雄承億飯店都不能錯過的TAi香

承億飯店近期很受到旅客喜歡入住，五月天MV拍攝、明星進駐，以成為高雄網紅飯店

TAi香 位置很低調於最角落，第一次來稍微要找一下，美食街手扶梯廁所旁（B1美食孵化基地）

週一帶孩子來買很超值，滿200元一個孩子就會贈送一包巴黎珍珠唷～

每週一都是「TAi香親子快樂日」

來開箱囉！滿滿的五星級麵包～

跟家人都是麵包控，TAi香 烘焙麵包好吃推薦

週一可以帶孩子一起來買，消費滿200元以上就可以贈送一包巴黎珍珠(需要帶小寶貝來)

招牌手撕丹麥吐司

這款看到一定要先買，因為很暢銷～很多熟客都會先訂購

好吃不油膩的細膩奶油香氣

用手撕享用感受細膩酥脆與軟綿濕潤口感

細膩酥脆口感，奶油香氣瀰漫不油膩很可口

裡面還帶有濕潤口感，不會乾乾的，越吃越順口

細膩香甜 滋味，會默默手撕一直吃～～～太可怕了！！好好吃！

墨西哥脆餅

這款很夠味，會有辣度的墨西哥脆餅

帶有披薩鹹香風味，壓扁的披薩改良墨西哥捲餅融合

這款千萬別吃到?!吃了就會一直來買阿~

可以烤過更香，剪成一條一條吃起來更加唰嘴

很香濃鹹香，餅皮也好好吃

吐司類也很推薦要買，多款都是使用老麵製作，好吃不脹氣

桂花栗子吐司（半條）

這款帶有果香清新滋味的桂花栗子吐司好好吃

很軟綿帶有桂花製作的果醬，花香很優雅，搭配軟綿吐司越吃越自然香甜

這款有加入自製老麵、龍眼蜜、嚴選桂花、法國栗子

整個軟綿口感很像嘴唇輕吻的柔軟感

優雅的桂花果香完美的融合唷!

焦糖丹麥

這款是我個人最愛的焦糖丹麥，表面帶有焦糖脆度與甜味

整個讓丹麥吐司好好吃，直接用手撕就可以大口吃

糖霜的脆度、丹麥的酥脆度，加上中間的軟綿口感

整個焦糖香氣滋潤，甜味整個讓心情大好

真的好吃~~~~默默地看電視直接一整條吃完!!!

芒果香頌

使用日本昭和法國麵粉、法國飛雪發酵奶油、魯邦天然酵母

夏季限定的 芒果香頌，使用愛文芒果、芒果卡士達醬

回家亦可冰過，讓中間內餡冰涼，帶有甜點蛋糕般的冰涼滋味

帶有千層酥脆口感，滑口芒果卡士達醬提味，芒果果肉帶爆水嫩新鮮滋味

上面還有撒上開心果顆粒增加口感

新品 曲奇可頌，很推薦嘗鮮

可可曲奇可頌

把曲奇餅乾香氣口感與可頌結合，帶有創意口感無違和

不僅表面有曲奇可可，中間內餡有夾心

顆粒巧克力口感、曲奇酥化層次，香甜帶出巧克力甜味

起司曲奇可頌

帶有甜味香氣，咬下有豐富顆粒口感引出甜香

保有可頌本身的奶油香氣，口感很挑逗味蕾

起司派對

TAi 香雖然是附屬於飯店的麵包坊，麵包一點都不小氣，每個塊頭都很大啊!

起司派對我個人很喜歡，推薦給喜歡起司的饕客

搭配紐西蘭起司粉、安佳起司片，讓起司雙層香氣堆疊

麵包保有軟Q口感，越吃越乳香、起司鹹香湧出，好吃不膩

雙醬搭波肉捲、蔥ㄚ胖

雙醬搭波肉捲

重口味推薦這款好吃的雙醬搭波肉捲，光是用料就讓人覺得滿意

燻雞肉、培根、洋蔥、蜜汁醬、照燒醬

口味比較偏甜味，融合的煙燻雞肉、培根鹹香，非常大一塊!早餐光是吃一份就超飽~

帶有照燒甜味香氣唷，讓麵包不會乾乾的，很滋潤引出蜜汁甜味

蔥ㄚ胖

麵包店一定要有蔥ㄚ胖，很後期才推出

被太多熟客敲碗，說麵包店要賣蔥ㄚ胖

加入了義美豬油、新鮮青蔥，蔥花量也很誠懇

麵包帶有軟Q度，蔥花調配讓我好愛

鹹香帶蔥花甜味，每一口都可以咬到蔥花好幸福

鳶尾花丹麥

沒有加入鳶尾花的丹麥吐司

使用法國發酵奶油製作，鳶尾花是法國國花，所以取名 鳶尾花丹麥

TAi香的丹麥、可頌都是超人氣必買

這款也是最近很暢銷的 鳶尾花丹麥，送禮也很推薦

花瓣編織的手法，讓丹麥更是層次堆疊

讓口感更加豐富，軟中帶有脆度

細膩的奶油香氣讓丹麥麵包好好吃

財運御守 禮盒

想要送親朋好友可以來挑選，內容亦可以自己挑選唷!

蒜香椒鹽腰果

創意口味的蒜香椒鹽腰果，蒜香椒鹽是很熟悉的鹹香

很像科學麵的那一包靈魂重點，整個鹹香蒜香提味讓腰果都變唰嘴了

倒出來的時候嚇一跳，以為腰果掉入地上了，滿滿的沙?!

是滿滿的主廚特製蒜香粉，保有腰果本身的脆與甜味

鹹香滋味讓味蕾都開了，這太好吃了~~~半夜肚子餓都可以抓一把來吃!

焦糖可可杏仁

比較偏大人味焦糖可可杏仁，使用兩種可可調配

帶有杏仁酥脆顆粒，引出可可香氣比較偏苦韻

招牌人氣 巴黎珍珠，連外地客都特地來買，好好吃唷!

本月開始每週一都是「TAi親子快樂日」！

只要帶著您的小寶貝，前來購買美味麵包，滿NT200即贈一份巴黎珍珠

讓TAi香親子快樂日成為您與孩子歡樂時光的美好開始。

巴黎珍珠為迷你小泡芙，酥脆可口、香濃牛奶味不甜膩，讓人一口接一口停不下來！

隱藏吃法：搭配草莓、巧克力醬或冰淇淋會更加美味！

很多團體、學校活動都會大量訂購，還有客製化包裝

每次看小泥巴吃的滿足，我也會覺得很有成就感

TAi香 不定期都會舉辦 小小麵包師

別於一般的麵包製作

讓孩子可以揉麵糰、製作出自己的烘培美食，更加有成就感

每次一推出都是秒殺結單，建議爸媽要隨時關注官方粉絲團唷!