



位於萬華隱身在靠近華西街夜市巷弄中有一家特別的餐廳的貓之伊甸，距離捷運龍山寺站步行約6~7分鐘，在多是老房子的巷弄中十分醒目，是一間結合創意料理、手工甜點、咖啡、酒水的餐酒館，店內裝潢簡約大方，並有兩隻名叫亞當跟夏娃的可愛貓咪陪伴客人，在假日或暑假期間也可以帶毛小孩來或小朋友一起親子同樂，現在用inline訂位還送招待的手工小點心，是聚餐、約會、跟貓咪玩的好選擇







1.貓之伊甸 Cat In Eden︱營業資訊

貓之伊甸 Cat In Eden

住址：台北市萬華區西園路一段72巷26號

電話：02 7709 7168

營業時間：週二~週四11：30~21：00;週五~週日11：30~23：00（週一公休）

inline線上訂位

※低消$250、寵物友善※



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2.貓之伊甸 Cat In Eden︱餐廳環境

貓之伊甸 Cat In Eden就在距離華西街夜市尾端不遠處的巷弄中，大片透明的落地窗深具質感的裝潢，一走過去就非常醒目







店裡有兩人桌、四人桌還有吧檯區，木製的桌子加上沙發椅十分舒適









3.貓之伊甸 Cat In Eden︱店貓亞當和夏娃

最喜歡的就是店裡兩隻親人的貓咪亞當和夏娃，亞當是平常在貓咪餐廳中少見的布偶貓品質，個性很好摸摸都是可以的喔，六歲以下孩童的話則需要大人一起陪同，在等餐的時候亞當就乖乖的躺在地上讓女兒摸了好久摸到貓咪都要睡著了，白色的夏娃也是乖乖躺在椅子上十分親人，讓環境跟食物都多了些溫度









夏娃被摸女兒摸到在餐椅上睡著了，超可愛





4.貓之伊甸 Cat In Eden︱咕咕雞沙拉$260

這盤咕咕雞沙拉份量真的很實在，如果有減醋飲食的人直接點這一盤就飽了，或是2~3人分享都可以，淋上店家自製的油醋醬蔬菜都變的美味可口，咕咕雞還是舒肥後再用鐵板煎烤過，吃起來會較有嚼勁外還帶能雞肉的香氣

5.貓之伊甸 Cat In Eden︱希臘熱炒$320

店裡的招牌菜色希臘熱炒很特別，有干貝、蝦仁、蛤蜊肉等多種海鮮和花椰菜，中間金黃色的是炸過的半熟蛋，切開後蛋汁會流下和下面的希臘優格混合搭配食用，麵包也可以沾取其醬汁，十分清爽開胃









6.貓之伊甸 Cat In Eden︱討海人醉愛$380

乾煎中卷、澎湖草蝦和淡菜的海鮮義大利麵配料豐富麵的份量也不少，Q彈的義大利麵吸附了帶有XO醬的鹹香和微辣滋味搭配海鮮的鮮甜，讓人忍不住一口接著一口，瞬間就完食





7.貓之伊甸 Cat In Eden︱被揍過的牛$370

個人很推薦他們家的咖哩飯，這道採用店家自製的咖哩肉醬，橫放了筊白筍、玉米筍和超厚的手工漢堡排不止外表美觀，也十分美味，香濃的咖哩醬汁搭配鬆軟的米飯，以及多汁的手工漢堡排，大人和小孩都好喜歡，還和女兒搶食了一番XD







8.貓之伊甸 Cat In Eden︱14：00~17：00下午茶套餐$250

14:00~17:00貓之伊甸推出下午茶套餐時間，任一甜點+160元的飲品只要$250元，就可以坐在這邊享用有貓貓陪伴的美味下午茶





9.貓之伊甸 Cat In Eden︱海鹽焦糖拿鐵$170&薰衣草鮮奶茶$160

附有金色細管的飲品看起來特別美麗，淋上海鹽焦糖的拿鐵，海鹽平衡了咖啡的苦澀與焦糖的甜膩，創造了多層次的口感, 薰衣草鮮奶茶喝起來則帶有淡淡的薰衣草香氣





10.貓之伊甸 Cat In Eden︱洛林公爵的兩位仕女$120&心軟巴斯克$160

洛林公爵的兩位仕女就是瑪德蓮/伯爵柑橘口味，磅蛋糕的鬆軟帶點Q口感還有甘橘果乾，吃起來完全不會太甜很合我口味，心軟巴斯克則是巴斯克蛋糕，蛋糕外有一層焦香的薄膜，帶有一股微微的焦糖香氣，裡面則是濃郁的起司香氣，旁還放了一球撒了花辮的香草冰淇淋可一同搭配食用





現在用inline訂位還送招待的手工小點心





11.貓之伊甸 Cat In Eden︱用餐評價

貓之伊甸的餐點創意十足是外面少見的創意料理，也很美味，整體的環境很舒適悠閒，等餐的時候還有可愛的貓咪陪伴，小朋友非常喜歡，跟貓咪們玩了好久，炎炎暑假的假日時可以帶著小朋友來找亞當夏娃玩，推薦給喜歡創意料理、手工甜點與貓咪的朋友們

12.貓之伊甸 Cat In Eden︱菜單







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