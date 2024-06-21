

這次跟朋友來吃大安區的Fritta義法料理，Fritta是一家葡萄酒友善的餐廳開瓶費只要洗杯費100元，還蠻划算的，就自備了一瓶朋友送的紅酒，智利卡門酒莊-特級典藏系列-卡本內蘇維翁，來搭配當日的餐食。



因為拿到酒的時候比較少聽過卡門酒莊，所以後來我上網查了一下，智利卡門酒莊-特級典藏系列-卡本內蘇維翁，這瓶價格大約是850元，價位上不高，品飲後覺得還蠻超值的喝起來也很順口。我個人買酒的時候其實蠻看外表的，這瓶的酒標算是中規中矩，不過整體看起來也蠻有質感的。



其實平常我喝白葡萄酒比較多，不過來用餐之前看到Fritta有道玫瑰鴨胸蠻想吃看看的，紅肉跟紅酒也比較搭就選擇帶了紅酒，這瓶卡門酒莊特級典藏系列卡本內蘇維翁比較特別的地方是不是完全的Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維翁葡萄品種，裡面有3% Carmenere 卡門妮爾，3% Petit Verdot 小維鐸混釀，原來卡門妮爾還有一段歷史，原本卡門妮爾葡萄品種在法國波爾多地區滅絕，直到1990年代才又被發現在智利的葡萄園中 ，哈!沒喝這瓶都不知道這個歷史。而卡門酒莊在1996年發行了全智利第一瓶卡門妮爾(與卡本內蘇維儂混釀)。



看一下背標，這瓶得過很多葡萄酒的獎項耶!但還沒開瓶前我都有點怕怕的，外瓶看起來給人很像很"硬"的感覺，喝起來會不會像外瓶一樣dry!



服務人員幫我們開瓶順便倒了一些， 葡萄酒的色澤呈現深寶石紅，看起來飽滿濃郁。等待餐點的時候順便醒一下，這款酒其實不用醒也是可以即飲的。



第一道送上來的是酥炸軟殼蟹‧紅咖哩醬佐鄉村麵包，咖哩醬有辣好吃，軟殼蟹也很酥脆，這道雖然是海鮮但是因為是有辣度的辣，加上麵包我覺得搭配這瓶紅酒是可以的，不會搶味， 紅咖哩醬帶有濃烈的香料和深邃的辛香味，麵包咀嚼起來也很香和紅酒剛好形成了平衡的組合，，卡門酒莊特級典藏系列卡本內蘇維翁整個口感喝起來也很順口。



終於來到主菜玫瑰鴨胸，我個人覺得這個鴨胸對我來說有點生，但是配的醬汁蠻好吃的，醬汁是洋梨果泥，卡門酒莊特級典藏系列卡本內蘇維翁帶有豐富的黑色水果味與有濃郁醬汁的玫瑰鴨胸剛好很搭，在口中加深了濃郁的味覺，卡本內蘇維翁葡萄酒的單寧與鴨肉的豐富口感和脂肪交織呼應，讓食物的風味變得更加豐富和深刻。之前一個朋友跟我說如果葡萄酒搭配得宜，在口中的尾韻會讓食物更美味會更有層次變化可能就是這個道理。



最後來上一道很想吃的小卷，但這道就不適合搭配紅酒了，因為小卷的鮮味跟鹹度跟紅酒比較不搭，先吃小卷再喝紅酒，哈~~整個被搶味。小卷的味道會很突出，這道還是搭配白酒比較對味。



總結:這次喝了這瓶卡門酒莊特級典藏系列卡本內蘇維翁覺得酸度平衡很順口，單喝的時候比較能品嚐出葡萄酒原有的味道，帶有黑莓水果的香氣，喝起來很飽滿，果感濃郁又柔順，平常不喜歡喝太酸澀的葡萄酒這瓶很可以，每瓶葡萄酒都有自己的風味，之前也有喝過勃根地的但是就沒有很喜歡，價格上也不會太貴，算是蠻超值的，也可以拿來搭配一些辛辣食物、鴨胸、牛排佐餐。下次想要用我的RIDEL紅酒杯試試看不知道味道會不會更有層次變化呢!?

未成年請勿飲酒‧禁止酒駕

餐廳資訊

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FRiTTA

0287738817

臺北市大安區仁愛路４段３４５巷２弄１５號１樓