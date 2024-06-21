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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 鹽埕區 高雄婆婆冰 (旗艦店)

食記 - 高雄 鹽埕區 高雄婆婆冰 (旗艦店)

2024-06-21 09:00:00 湯小君 人氣：109
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窩客好文

湯小君

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鹽埕區

造訪商家：

高雄婆婆冰旗艦店
phone07-5616695
place高雄市鹽埕區七賢三路98-12號
作者本次評價：
3.35
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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這一次是吃婆婆冰旗艦店

本來要找泡泡冰來吃看看 結果找不到 還找成綿綿冰去了 |||

 

高雄沒有 想吃還是得回基隆吃了

咕狗才發現這兩種不一樣的 但是泡泡冰的起源 -就是老頭子喜歡的先攪拌再吃法

知道以後突然覺得自己當初在堅持啥的 非要找到泡泡冰不可 orz

 

 

這一家跟另外一家比起來 我們個人比較喜歡這家

另外一家是在戶外 這家室內有冷氣 人超級多的

只是因為人多的關係 桌子都來不及擦 就要自己稍微注意一下

希望下一次可以找到好一點的位置 我們這一次是坐在人家的屁股 (高腳椅) 後面 0-0

 

 

 

我點了芋泥紅豆煉乳雪花冰

老頭子也點一樣的 只是多了布丁 （肥死！）

 

 

價格是一定有漲價啦 不過味道還蠻濃的

另外一家就吃不到什麼煉乳 這一家煉乳倒是有給足 份量也還行

 

不太滿意的是芋泥醬的部分

醬汁有點少 才吃一半的冰就已經快配完了

芋泥是接近西米露的粒狀口感 然後超級爆甜 !!

 

 

死老頭全部拌一起了 看起來好像ㄆ--- 

看起來好像這些冰在我嘴裡和胃裡的狀態 美美的吃不好嗎 T.T

 

 

=下一次想要挑戰清爽一點的四果冰或是水果冰=

 

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然後今天才知道板規改了

圖片要4張以上 字數要400以上

結果寫好的東西全都不見了

真是@#$%^&* 蠻無言的 只好又重寫一次了

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