迪諾早午餐又推出新菜色了，身為粉絲當然要來二訪，尤其有我最愛的鬆軟芋泥系列，流心恐龍蛋吐司等新品，都超級吸引我～（首訪迪諾文章）

許多上班族一天要吃兩次，早上先來買一份吐司早餐，中午再訂購鐵板麵當午餐，將近一百五十種品項，讓人天天吃，也不怕會吃膩

餐點品質一級棒，蔥鹽松阪豬蛋餅超少見的口味~宮保雞丁鐵板麵香辣夠味，還不忘加秘制溫體豬排及半熟蛋；熔岩起士紅龍牛肉可頌，裏頭的牛肉漢堡排超實在

飲品使用主恩牧場鮮奶調配，喝起來滑順好入口；再來份芋泥布里歐麵包當甜點，就是超豐盛的一餐！愛吃美食的朋友別忘了來迪諾早午餐填飽肚子，開啟美好的一天唷

迪諾早午餐取名自恐龍的英文名稱，老闆夫妻用心打造小朋友也喜歡的早餐店，相當適合親子或三五好友經常來這吃美食～

清爽明亮的空間，給人耳目一新的新鮮感，在這裡用餐相當CHILL~門口還有胖嘟嘟的恐龍，歡迎美味客人來到訪！

內用空間採取半自助的方式，空間雖然不大，但規劃得很用心，桌距不會太擁擠，一到尖峰時間經常一位難求

店內提供客製化的餐點服務，許多公司團體，舉辦活動都有餐盒需求，想吃料好實在的特製早午餐，訂迪諾準沒錯！

請掃碼點餐，在到櫃台結帳，一旁自助區，提供佐料跟餐具可以取用，這點我很喜歡，我平常不喜歡過多的醬料，來迪諾就可以吃到食材的原味

想要吃美味的迪諾早午餐Dino Brunch，建議可以先線上點餐，節省現場等候的時間， 也可透過外送平台訂購，一路從早餐吃到下午茶都沒問題

迪諾早午餐菜單

迪諾早午餐為了營造更友善的親子空間，居然還多了海水水族箱，裏頭有可愛的尼莫跟多力徜徉其中，給人一種心曠神怡的放鬆感～

入口處還有給人震撼感的恐龍公園LOGO，下方 還貼心寫著當月的公休日，氣氛營造得相當舒適，濃濃的人情味，每天都想要來這裡報到！

出餐速度我覺得很有效率，才一下子就擺了滿滿一桌，每道餐點都堅持現點現做，上桌都是熱騰騰，香氣跟風味更加好吃～吃起來更涮嘴！

熔岩起士紅龍牛肉可頌$150

Dino Brunch有別於之前連鎖早餐的品項，居然還有販售貝果、可頌等西式的餐點，這個跟某知名美式賣場同家廠商，品質優良吃起來頗有層次感

迪諾的可頌表皮卡滋卡滋很酥脆，相當有Ｑ勁，一層一層在口中很有變化～更驚豔是裏頭的牛肉漢堡排！

上頭加滿焗烤起司，增添漢堡肉的濕潤度，吃起來完全不會乾乾的，牛肉非常紮實，也不會有很重腥味，吃上一大個可頌，真的好幸福喔！

流心恐龍蛋$100

這個超猛的流心恐龍蛋吐司，在網美餐廳可能要賣兩百起跳，來迪諾早午餐只要一張鈔票就可以吃到！

一剝開蛋黃液湧出來，整個像爆漿一樣，拉起來還會牽絲，裏頭還有放火腿，用料完全不手軟～～

這道餐點很適合拍ＩＧ短影片，推薦來迪諾早午餐千萬不要錯過喔！

蔥鹽松阪豬蛋餅$100

蛋餅外皮煎到金黃色，帶點脆脆的口感，有多款口味選擇，上次吃了很高人氣的香煎西西里雞腿口味，這次換新口味就選蔥鹽松阪豬

我從沒想過早餐店可以吃到蔥鹽松阪豬，這不是居酒的料理嗎？老闆創意發想，迸出了絕佳的好滋味，一開賣就成為熱銷的品項！

松阪豬完全沒有腥味，也不會有噁心的肥肉，口中Ｑ彈爽脆，味道一百分，加上蔥鹽滋味更上一層樓～

迪諾老闆用心研發，饒富創意的特別口味，一吃就會被圈粉，推薦松阪豬控來朝聖！

香辣宮保雞丁鐵板麵$115 加半熟蛋•加秘制溫體豬排

上次吃炒泡麵相當滿意，這次就想試試看宮保雞丁鐵板麵，這個醬料大概小辣，非常開胃，一上桌就聞到宮保的陣陣香氣

推薦還要加上半熟蛋，麵條均勻沾裹蛋黃液，增添濕潤度，吃起來好涮嘴～再加上秘製豬排，更加澎派，很多附近上班族中午都吃這一味

秘製溫體豬排比我上次吃更多汁，與在地的豬肉販合作，每天配送最新鮮的溫體豬肉，經過老闆特製秘方醃製，

豬排吃起來多汁，不會有豬肉腥味，彈牙濕潤的肉質，不會油膩，跟鐵板麵一起吃真的太搭了！

日式蛋沙拉布里歐$85

布里歐麵包真的好可愛喔，軟Ｑ質地不會乾乾的，裏頭的日式蛋沙拉濕潤度滿分，鬆軟不會油膩，也不會太甜，滋味相當棒！

超喜歡這個蛋沙拉，感覺搭配蛋餅、可頌、沙拉都很搭，推薦愛吃蛋沙拉的朋友，這家趕快收藏起來吧！

芋泥布里歐$80

身為芋泥控怎麼能錯過芋泥布里歐，裏頭的芋泥好像不用錢，加得超級多，芋泥鬆軟不會粉粉的，用料非常實在！

芋頭軟Ｑ帶有黏性，我推薦芋頭控可以，再加點一球芋泥，裏頭還吃得到芋頭的顆粒，非常推薦！

蜜糖鹹奶油厚片$55

蜜糖鹹奶油厚片吐司堅持現點現製作，很多店家都用半成品去加工，一吃遍知一二，味道跟口感吃起來差很多~

迪諾早午餐的厚片軟Q，口感像蛋糕一樣，不會乾乾的，質地帶有彈性~上頭蜜糖脆脆的，輕輕敲還有爽脆的聲響！

味道不會死甜，因為有搭配鹹奶油，鹹中帶甜的滋味相當可口，當餐後甜點非常適合，建議吃完再加點，熱熱吃更好吃～

迪諾早午餐不只餐點很好吃，迪諾早午餐的飲品超用心，嚴選高品質茶葉，搭配小農主恩鮮奶，好喝到可以直接開一家手搖飲店了！

主恩牧場的牛乳品質很棒，但其實相當不好買，很開心來迪諾可以喝得到，而且價格也不會太高，相當親民，每天都想喝上一杯～

主恩鮮奶茶（中杯）$40

主恩鮮奶茶無糖就超好喝，完全不會苦澀，茶香跟奶味互不搶戲，反而相互襯托，滑順好入喉，茶韻回味無窮，在口中停留超級久～

我很喜歡早餐就來一杯無糖鮮奶茶，可以除去早午餐的油膩感，相當解膩的好選擇，一早來迪諾就可以吃得很幸福～～

主恩咖啡拿鐵（中杯）$70

來上一杯咖啡提神一下！這是許多人的每日例行公事，迪諾嚴選高品質咖啡豆，與鮮奶採取完美比例，喝起來有夠滑順～

拿鐵香氣在口中繚繞，持續散發香氣，給人一股意猶未盡的感覺，同是又可以消緩口中的食物味道，吃飽喝上一杯劃下最棒的句點

四季青茶（中杯）$25

好神奇喔！青茶居然不會苦澀，茶香很濃郁，喝起來很滑順，完全不輸給我常買的手搖飲專賣店，而且中杯只要２５元，真的好佛心！

迪諾早午餐完全是巷仔內的美食，第二次回訪還是非常好吃，感受到老闆很用心經營，每個環節都相當用心打理

不斷研發推出新的菜色，讓人經常想要回訪，下次我還想吃看看其他芋頭系列的美食，到時再分享心得給大家喔！

Dino Brunch迪諾早午餐 ６大特色

1. 中山區必吃早午餐專賣店，靠著好味道傳香千里，許多國外的旅客來台北也都要來朝聖！以恐龍為主題大小朋友都喜歡，不論鹹食、甜點、飲品樣樣都是美味~

2. 將近150種品項選擇，可頌、貝果、布里歐、漢堡、蛋餅、煎餃、炸物、鐵板麵，台式、西式餐點通通有！餐點堅持現點現做，建議可以線上點餐，節省現場等候時間！

3. 迪諾新品一上市就大熱賣，蔥鹽松阪豬蛋餅超少見的口味，肉質非常爽脆~宮保雞丁鐵板麵香辣夠味，午餐點這個吃超飽，還不忘加秘制溫體豬排及半熟蛋，吃起來更爽

4. 熔岩起士紅龍牛肉可頌，裏頭的牛肉漢堡排超實在，跟麥X勞的漢堡肉一樣好吃；流心恐龍蛋一切開就流出蛋液，咬起來很有層次，裏頭還有火腿超幸福~

5. 身為芋頭控這次回訪，就是要大口吃芋泥美食，老闆精心研發的芋泥，吃起來綿密鬆軟，甜度剛剛好，是芋頭控最布里歐麵包、法式吐司、厚片都好搭喔！

6. 乳源使用我相當喜歡的主恩牧場，搭配私房熬煮紅茶或咖啡都很速配，注重健康的迪諾早午餐，也提供無糖的選擇，早午餐搭配無糖青茶，清爽不油膩！

💭店家資訊 Dino Brunch迪諾早午餐

🏠地址: 台北市中山區德惠街95號(近捷運中山國小站/稻江護校/花博新生公園)

☎️電話: (02)2599-5125

⏰時間: 0630-1400

😪公休: 無固定公休(請參考粉專)

👛消費: 現金、Linepay、街口、外送平台、線上點餐

💬粉專: https://www.facebook.com/dinobrunch95

💬IG: https://www.instagram.com/dinobrunch95/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406967949

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