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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #救援生死線

劇情：醫學院學生奧利（泰謝里丹 飾）為了生計成為菜鳥救護員，與經驗豐富的救護員金（西恩潘 飾）在險惡的紐約街頭，面對滿街的罪犯、遊民、毒蟲，接觸了社會的黑暗面，奧利的內心逐漸轉變……

看完 #救援生死線，其實心裡蠻沉重的，剛入社會時，誰不是滿腔熱血和無限的衝勁，但隨著被社會的毒打，已經戴上面具露出職業假笑在處事了！

電影用很多的緊急又混亂的案件，讓人無法思考直覺反應，只能最短時間做好當下認為是完善的作為，但也因為身處黑暗容易讓人麻木不仁，不論如何，別讓黑暗侵飲你的內心！

#救援生死線，6月21日（五）全台上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #救援生死線

祝福好人一生平安

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