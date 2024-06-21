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【電影首映會】暢銷影集改編 #救援生死線，爭分奪秒的救援，生與死的震撼教育【電影推薦】

2024-06-21 19:04:00 Phyllis 17 人氣：106
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：378篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #救援生死線

【電影首映會】暢銷影集改編 #救援生死線，爭分奪秒的救援，生2-救援生死線_海報

劇情：醫學院學生奧利（泰謝里丹 飾）為了生計成為菜鳥救護員，與經驗豐富的救護員金（西恩潘 飾）在險惡的紐約街頭，面對滿街的罪犯、遊民、毒蟲，接觸了社會的黑暗面，奧利的內心逐漸轉變……

3-救援生死線_劇照05_泰謝里丹4-救援生死線_劇照01_西恩潘

看完 #救援生死線，其實心裡蠻沉重的，剛入社會時，誰不是滿腔熱血和無限的衝勁，但隨著被社會的毒打，已經戴上面具露出職業假笑在處事了！

電影用很多的緊急又混亂的案件，讓人無法思考直覺反應，只能最短時間做好當下認為是完善的作為，但也因為身處黑暗容易讓人麻木不仁，不論如何，別讓黑暗侵飲你的內心！

5-救援生死線_劇照08_麥克泰森6-救援生死線_劇照06_泰謝里丹

#救援生死線，621日（五）全台上映！

【電影首映會】暢銷影集改編 #救援生死線，爭分奪秒的救援，生

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #救援生死線

祝福好人一生平安

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