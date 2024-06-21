這一陣子最紅的人物，莫過於輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，但是我最關注的新聞不是今天哪支股票又漲停了，而是這位「仁」兄又去吃了什麼好料？每天看著他到處吃吃喝喝，讓我肚子裡的饞蟲也跟著蠢蠢欲動，非得好好找家餐廳暴吃一波才行。大女兒大推最近才剛和閨蜜吃過的「丰明殿 第一涮涮鍋殿堂-圓山殿」，聽說間新開不久的火鍋店裝潢非常高級，湯底超級厲害，肉品更是新鮮又好吃，重點是店家還非常大方，送菜一堆外加打折優惠，還有飲料、冰淇淋無限吃到飽，堪稱天菜等級！

「知父莫若女」，既然最了解我的大女兒都極力推薦了，那絕對錯不了！今天我們一行四人，趁著端午假期，早早便來到「丰明殿 第一涮涮鍋殿堂-圓山殿」外，就等著店家一開門，就要搶頭香衝進去大快朵頤。

「丰明殿 第一涮涮鍋殿堂-圓山殿」位於圓山花博公園附近，從捷運圓山站過來，步行只須 8 分鐘。若是開車前來，店旁就有一個「承德三停車場」，平日 25元/半小時，假日 35元/半小時，有點小貴；我們選擇停到「大龍國小地下停車場」，不分平假日 40元/小時。停好車再步行過來，只須 4 分鐘。

從小我就很喜歡看武俠小說，第一次聽到「丰明殿」就很有感覺，《倚天屠龍記》中的「光明頂」立刻浮現腦海，彷彿這是一處充滿神秘氣息的聖地，而我們今天，就是為了朝聖而來。

「丰明殿-圓山殿」果然不同凡響，一進門就讓我為之驚艷！吃過這麼多火鍋店，從沒有看過這麼奢華的排場，用來照明的燈光，竟然是一盞盞價值不菲的水晶吊燈，璀璨耀眼的光芒，閃得我都快睜不開眼！

再往下看，比一般店家大上兩倍的大理石桌面，氣勢磅礡；高背美式鄉村風拉釦皮革沙發，華麗時尚。金碧輝煌的裝潢，不落俗套，豪華卻不失典雅，整體質感讓人無可挑剔，果然不愧是「第一涮涮鍋殿堂」！

無限享用的飲料、冰品、醬料吧，一字排開，冰櫃裡塞得滿滿的罐裝可樂、汽水，任君取用，最值得一提的是竟然還有礦泉水！也許你會覺得礦泉水是最便宜的飲料，有什麼稀奇？但是對於需要控糖的朋友來說，吃火鍋最好的飲料就是開水。細節藏在魔鬼裡，「丰明殿-圓山殿」能想到別家店想不到的細節，這就叫「貼心」。

夏天到了，吃火鍋當然少不了可以降火氣的冰沙，你喜歡蘋果、還是橘子口味？喜歡喝茶的有文山包種烏龍茶、日式無糖綠茶；喜歡果汁的有蘋果汁、柳橙汁。還有知名穀物營養專家「馬玉山」的西雅圖咖啡、香濃可可、馬玉山紅豆牛奶，以及南非國寶茶。不管你是大人、小孩，喜歡暢快的碳酸飲料、還是養生營養的飲品，冰的、熱的，這裡通通都有。

醬料吧也很厲害，每日新鮮現切的蔥、蒜、洋蔥和蘿蔔泥只是基本，精心調製的＂殿娘娘秘製醬油、鮮榨檸檬醬油、芝麻蔥辣醬油＂，滿足各種口味的需求，最厲害的是＂殿娘娘神級沙茶醬＂，不管蘸肉類、海鮮，或是拌飯、拌麵，都有畫龍點睛的效果，絕對不能錯過！

杜老爺冰淇淋品牌名氣雖然不如哈牌，但勝在好挖好吃，不像某些店的冰淇淋，硬得像石頭一樣，看得到吃不到，讓人恨得牙癢癢。這裡一次給你五種口味：香芋、香草、花生、瑞士巧克力、牛奶焦糖，吃完火鍋，別忘了多吃幾球消消火。

「丰明殿-圓山殿」是個人涮涮鍋，低消每人乙鍋，若需共鍋，每鍋限 2 人，共鍋費成人 200 元、兒童 150 元，100 公分以下兒童免共鍋費；共鍋費可抵單點，超佛心！

裝潢一流，服務也非常到位，我們一入座，服務生立刻送上一壺熱茶，橙黃色的香片，滋味醇和，暖胃、解渴兩相宜。喝完好茶，準備點餐，先來看看菜單吧！

栩栩如生的精美菜單，看得人口水直流，每一種餐點都誘人至極，這時候恨不得自己就是大胃王，可以全部都來一份。但是夢想是美好的，現實卻是殘酷的，還是面對現實先選湯底，再選主食。若是覺得吃不夠，當然還有單點可選，不過我奉勸大家不要太衝動，因為這裡的主、附餐份量驚人，吃完再決定要不要單點也不遲。

除了固定菜單，「丰明殿-圓山殿」也會隨時推出各種特別活動，例如現在有「最狂龍蝦季」活動，全新「金尊龍蝦豪華海陸套餐」只要 $999 元，喜歡吃龍蝦的朋友，還等什麼？

不喜歡吃龍蝦？沒關係！「六月夏日慶」活動正在等著你，不管平假日，全天用餐通通 85 折！這麼難得的優惠活動，不多吃幾波，真的對不起自己！

你以為「丰明殿-圓山殿」的誠意僅此而已嗎？當然不是！我們還沒開始點菜，服務生立刻送上兩張招待券：上面那張＂頂級招待品 8 選 1＂，原本是要完成＂加 FB 官網 +Google五星好評＂的動作之後才可以得到，現在無條件送給你！再加碼送一張＂VIP特別招待＂，不用消費集點再兌換，只要你踏入殿門，就是「丰明殿-圓山殿」的 VIP ，十種小菜任你挑，每人送一份。未點餐先贈菜，你說狂不狂？

湯頭是涮涮鍋的靈魂，只要湯頭好，煮什麼都好吃。所以，湯頭的研發，絕對是火鍋店的重中之重！「丰明殿-圓山殿」重金禮聘法國藍帶總統榮譽勳章主廚，香港神廚團隊進駐，精心研製出 6 款膾炙人口的湯頭，款款各具特色，滋味迷人！

御皇滋補湯，套餐免費，單點只要 40 元。看起來普普通通，清清如也，喝一口才發現，自然鮮甜的滋味是多麼迷人！

番茄滋補湯，升級+$70 元。以御皇滋補秘湯做基底，加入番茄熬煮，番茄滋味超鮮明，酸酸甜甜的滋味清爽無比，搭配肉類套餐最適合。

濃豚滋補湯，升級 +$60 元。豬骨湯加了大量的蒜及蔥，味道跟豚骨拉麵的湯頭很類似，醇厚濃郁的滋味是重口味朋友的苜選，難得的是一點豬腥味和油膩感都沒有。

何首烏不老藥膳湯，升級+$120 元。以御皇滋補湯為基底，加入何首烏中藥包、紅棗及枸杞，有藥膳的獨特清甜，卻沒有中藥嗆人的藥味，溫和不燥熱，一年四季都適合。吃補也可以如此美味順口，從此想補身又怕中藥味的朋友，來這裡就對了！還有一點讓我很欣賞，中藥材裝在紗布袋裡，不用邊吃邊挑中藥渣，太棒了！

以上是我們這次點的四種湯頭，另有麻辣滋補湯 ( 升級+$90 元 ) ，獨門的黃金比例，麻、辣、鮮、香，最銷魂！湯底附送的鴨血，滷得透澈入味，軟嫩有彈性，嗜辣的朋友一定會喜歡。另一款健康蔬食湯 ( 升級+$50 元 ) ，滿滿的蔬菜鮮甜味，維他命最多，營養豐富。搭配健康蔬食鍋，素食者適用，以後想要揪人聚餐，再也不用擔心同行者是否有素食者？全部帶來「丰明殿-圓山殿」，葷素各取所需，很可以！

服務生訓練有素，點完餐後，所有餐點就川流不息的送上桌。最快上桌的是贈菜，我們這次選的有＂雪棉豆腐、蟹肉棒、甜不辣、文記魚餃、手工貢丸＂。

雖然是贈菜，但是品質一點都不馬虎。老婆最愛手工貢丸，紮實有咬勁，最難得的是毫無一點貢丸慣有的豬腥味。我最愛文記魚餃，餃皮 Q 彈，內餡越嚼越鮮甜。第一名的甜不辣，獲得我們一致讚賞，鮮甜滋味沒話說，最迷人的是帶點黏性的 Q 彈勁，口感一級棒！

＂日光花園菜盤＂每人一大盤，這是所有套餐的標配。「丰明殿-圓山殿」特聘花藝大師精心設計，花開富貴的造型超吸睛，新鮮得就像剛從土裡拔出來一樣，生機盎然！滿滿一大盤，有＂高麗菜、青江菜、白菜、豆腐、金針菇、鴻喜菇、杏鮑菇、水蓮、玉米、紫洋蔥、紅蔔蔔、白蘿蔔、玉米、日本山藥、絲瓜、木耳、南瓜＂等，種類多達十餘種。

充滿健康的天然原型蔬果，飽含大地精華，這一鍋足夠滿足我一日所需的蔬果營養。我最喜歡五顏六色的蔬菜了，一次 ALL IN，滿滿一鍋，看了就過癮。

＂日光花園菜盤＂，中看也中吃，鮮甜滋味讓人欲罷不能，一口氣吃光光，頓覺全身元氣滿滿！

附餐有＂白飯、雞蛋、冬粉、王子麵、老師傅手作拉麵＂，總共五種選擇。

我最推＂老師傅手作拉麵＂，麵體筋性足，咀嚼起來麵香濃郁；加點＂殿娘娘神級沙茶醬＂拌一拌，保證你會讚不絕口！

✅世界之最 和牛海陸雙人套餐 NT $ 1650 元

「世界之最-和牛海陸 雙人套餐」，NT$ 1650 元，含＂至尊海鮮大賞＂+肉盤 ( 極黑雪花和牛/西班牙伊比利豬/極黑霜降和牛 ) 3 選 1、附餐 X2、菜盤 X2。肉盤還可以加價 $336 元，將正常盤升級為霸王肉盤。

＂至尊海鮮大賞＂的內容有＂北海道干貝、鮑魚、大王蝦、大白蝦、肥鮮蚵、鮮蛤蠣、鮮小卷、鮮鱸魚、扇具＂，全是最新鮮的高級貨，一點腥味都沒有。

除了澎派的＂至尊海鮮大賞＂，還有一個肉盤，＂極黑雪花和牛、西班牙伊比利豬、極黑霜降和牛＂3 選 1。因為這三種肉，在我們另點的兩個套餐中重複，所以我們加價改點＂極上牛小排＂。

極上牛小排粉紅的肉色，搭配雪白的油花，兼具軟嫩的口感和適度的嚼勁，令人著迷！

值得一提的是「丰明殿-圓山殿」的牛肉，採用 28 天溼式熟成牛肉，保留了豐富的水分，不管是嫩度、風味、肉汁的豐富度，都格外出色；除此之外，肉片的厚度也經過反覆試驗，以最佳口感的黃金厚度來切片，兩者相輔相成，所以不管什麼部位，這裡的牛肉嚐起來就是特別柔軟滑順，喜歡軟嫩口感的朋友，千萬不要錯過！

海味滿滿的鮮蚵，每個都是肥碩飽滿的巨無霸，難得的是既新鮮且處理得非常乾淨，所以毫無腥味。

夠新鮮，煮過也不易縮水；一口咬下去，滾燙的汁液炸裂而出，對於味蕾來說，這是真真正正的天降甘霖，鮮美得令人為之銷魂！

蛤蠣新不新鮮，就看牠會不會搞自閉？比五十元硬幣大的蛤蠣，每個都很調皮，總是趁著我們不注意的時候，偷偷的吐舌頭，新鮮度不言可喻。

蛤蠣不能煮太久，湯滾才下鍋，開口笑就可以撈起來。這些蛤蠣不僅個頭好看，Q 彈的肉感和鮮美的肉汁，才是令人擊節讚賞的關鍵。

我愛吃魚，但是一般火鍋的海鮮盤，常用便宜的巴沙魚充數，口感軟爛。這裡用的卻是高級的鱸魚，而且處理得極乾淨，一根刺也沒有。份量也極有誠意，肉量比我們平常買的一整條鱸魚還要多。

鱸魚肉質夠細緻，煮火鍋最鮮美，營養豐富，少刺又無腥味，大人小孩都適合。紮實的肌肉和帶有 Q 勁的魚皮一起入口咀嚼，口感豐富，滋味無窮。

不管是蛋白質含量或是鮮度，扇貝在海鮮中都是名列前茅，因為牠富含胺基酸和麩胺酸。不要看牠好像個頭不大，但是煮熟之後不縮水，證明夠新鮮，口感滑嫩Q 彈，肉汁鮮甜。

「丰明殿-圓山殿」的小卷，是來自蘇澳最新鮮的船凍小卷，鮮甜的肉質，爽脆 Q 彈的口感，是吃一次就回不去了的美味。

活跳跳的鮑魚，夾起來還會蠕動，口感當然一級棒，肉質細膩有彈性，好吃、好嚼，不卡牙。

北海道生食級干貝，又大又厚，光看尺寸就很過癮！要特別注意不要煮太久，以免肉質變老。表面快速汆燙幾秒就可以，外熟內生的口感最迷人，香氣和鮮味同時呈現，餘味繞舌三日不絕，超讚！

蝦子有兩種，中間顏色較深的是大王蝦，兩旁顏色較淺的是大白蝦。

大王蝦名副其實，尺寸也太驚人，竟然跟老婆的前臂不分軒輊，放進鍋中還得屈身才行。

兩種蝦放在一起，大小有別，但口味各擅其場。大王蝦飽口緊實，吃起來超滿足；大白蝦肉質細緻，肉汁鮮甜，彈性十足。

✅2 號海陸盛合套餐 NT $ 780 元

「2 號海陸盛合套餐」含＂海鮮盛合+ PR 沙朗牛/雪霜五花牛/荷柏霜降豬 ( 三擇一 )＂，附餐 、菜盤各一份。＂海鮮盛合＂裡有＂北海道干貝、鮑魚、肥鮮蚵、大白蝦、鮮小卷、鮮蛤蜊、扇貝＂，七種海鮮再加上一種肉品，海陸珍饈一盤滿足；再加上無限供應的飲料和冰淇淋，竟然只要 $780 元 ！這樣的 C/P 值，有誰比得上？

這份套餐的肉品，我們選擇＂荷柏霜降豬＂。＂荷柏豬＂就是大名鼎鼎的＂香草豬＂，採用鼠尾草、迷迭香、羅勒…等歐式香草及特殊中藥草配方飼養，是全台唯一廣獲國內外期刊論文推崇的品牌肉品。

＂荷柏霜降豬＂油花漂亮，肉質甘甜，沒有一般豬肉的腥膻味；即使是肥肉的部分也不油不膩，愈嚼愈香，果然不愧是吃香草長大的頂級豬肉。

✅瑪莎拉蒂牛肉霸王拼盤鍋 NT$ 1120 元



＂瑪莎拉蒂牛肉霸王拼盤鍋＂的肉盤是＂Prime 沙朗牛、SRF 極黑霜降和牛、SRF 極黑雪花和牛＂，三種頂級牛肉的大拼盤，巨大的體積、有如盛開玫瑰的漂亮擺盤，視覺效果超震撼！

SRF 極黑和牛是美國最頂級的牛肉，這是 SRF 集團在最純淨的環境中，遵照日本長時間飼養的方式，所培育出來的優秀美國和牛。以自然的大麥、黃金小麥稈、紫花苜蓿乾草、以及愛德荷馬鈴薯等飼料餵養，有 Buttery Knife Beef 的美譽，意思就是肉質軟嫩到連奶油刀都能輕鬆切開。

中間顏色較淺的是＂SRF 極黑雪花和牛＂，這部位的油脂特別豐富，軟嫩多汁的程度，可以用「入口即化」來形容，一點都不誇張。

＂SRF 極黑霜降和牛＂的油花細緻，在肌肉中均勻分布，兼具軟嫩與嚼勁的特質，肉香迷人，肉汁鮮甜，口感極為豐富。

＂Prime 沙朗牛＂應該是和牛以外的最頂級牛肉，鮮嫩的肉質、豐沛的肉汁、細膩的紋理，造就出層次豐富的口感。

這三種牛肉中，我最喜歡的是＂SRF 極黑雪花和牛＂，這不但出乎老婆的意料之外，甚至連我自己都不敢相信！原因是我對油膩極度排斥，原以為＂SRF 極黑雪花和牛＂的豐富油脂會讓我退避三舍，沒想到油脂煮過之後，融化成鮮甜的肉汁，一點都沒有油膩感，讓人欲罷不能！

「丰明殿-圓山殿」的服務和裝潢一樣到位，從服務生到殿長都充滿熱忱，隨時關心每一桌的用餐情形。一看哪個客人的湯底少了，立刻主動補足，根本不用我們動手招喚，這種主動服務的態度，真的很少在其他火鍋店看到，值得讚許！

前面提到「丰明殿-圓山殿」的贈菜很大方，沒想到除此之外，還有隱藏版福利。就在我們吃得差不多的時候，服務生送來四碗「蜜桃杏仁露豆腐」，冰冰涼涼的杏仁露，加上手作杏仁豆腐，還有甜蜜蜜的水蜜桃，在吃完熱呼呼的火鍋之後來上一碗，真的太＂杏＂福了！

「蜜桃杏仁露豆腐」應該不能無限續，因為限量是殘酷的；但是，冰淇淋可以無限續，所以當然要多吃幾球。這裡的冰淇淋真的太好挖，連老婆都挖上癮，一球接一球，吃得不亦樂乎！

吃飽喝足，臨走前上個廁所，這才知道「丰明殿-圓山殿」的裝潢有多浮誇，竟然連廁所都裝潢得亮麗豪華，令人嘆為觀止！

來一趟「丰明殿-圓山殿」，才知道原來吃火鍋，可以是這麼奢華的享受！金碧輝煌的用餐空間，令人咋舌的裝潢，重點是價格竟是意料之外的平易近人；更別說還有慷慨大方的贈菜，和各種推陳出新的優惠活動。論 C/P 值，「丰明殿 第一涮涮鍋殿堂-圓山殿」，絕對是圓山一帶第一首選！

找個時間，揪朋友、帶家人，一起來「丰明殿-圓山殿」，好好享受一頓高貴不貴的火鍋大餐。吃飽喝足後，再到近在咫尺的花博公園、大龍峒保安宮、孔廟等名勝古蹟走一走，留下一段美好的人生記憶吧！

🎀丰明殿 第一涮涮鍋殿堂-圓山殿

🏡地址：台北市大同區承德路三段246號

☎️電話：02-2599-5488

🕐營業時間：11:30 – 23:00

👉FB：https://www.facebook.com/fullmoonhotpot

👉丰明殿線上訂位：https://user130053.pse.is/63qyrx

🎀丰明殿明德店

🏡地址：台北市北投區東華街一段362號

☎️電話：02-28239988

🎀丰明殿信義店

🏡地址：台北市信義區信義路四段393號

☎️電話：02-23450299

🎀丰明殿芝山店

🏡地址：台北市士林區福國路42號

☎️電話：02-28332788

🎀丰明殿民權東店

🏡地址：台北市中山區民權東路一段63號

☎️電話：02-25995255



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