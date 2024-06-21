自從上次來三重國小這邊吃過饃飯生肉夾饃這間特色店家之後，

胖達便開始留意三重的各種美食；

今天要分享一下藏身在三重市場裡的一間超讚的烘焙坊「4k手作烘焙」。

4K手作烘焙

從龍門路轉進公園街的小型市場走進來一小段路後，

再右轉進仁壽街就可以看到右手邊有一家以奶油色刷面

搭配木製橫招與燈箱就是今天要訪店的主角囉！

雖然隱於市場之中，不過4k手作烘焙在網路上的有著不錯的熱度,

google上更有著4.9顆星的超高評價與400多則的評論來肯定這家所生產的蛋糕&甜點。

4k手作烘焙 商品

4k手作烘焙採用法國、紐西蘭以及日本的頂級原料，做出獨一無二的奶霜，

並堅持使用無反式脂肪植物鮮奶油、嚴選台灣當季水果融入日、法甜點工藝之中，

呈現一款又一款的蛋糕精品～!

目前4k手作烘焙主要以「奶霜蛋糕」、「千層蛋糕」、

「乳酪蛋糕」、「法式小點」為主。

今天胖達主要是要來領前幾天在線上預訂的法式小點「可麗露」。

目前4k手作烘焙以「預訂制」的部分為主，透過網路下單，再蒞臨現場門市取貨喔！

*現場的平日常溫糕點

*蛋糕櫃的切片小點以五、六、日販售為主，平日無販售喔~!

*提供多元支付方式喔！

進入門市後，提供相關資訊就可以領貨囉！

4k手作烘焙 可麗露

胖達回到家後，有再重新放回冷凍一下，後續則利用拍照紀錄的時間順便解凍，

大概抓10-15分鐘就可以回到較佳的口感喔

光聞外層就透著一股蜂蜜的香氣，切開後更展現出漂亮的蜂窩狀橫切面。

入口咬下外層除了帶有烘焙過的焦香外。

更令人驚奇的是那超酥脆的外層，再到內裡的柔軟，

內層透著濃濃的萊姆酒香與香草芬芳，咀嚼中洋溢著香氣在口齒中留香。

且嚐起來不膩口，完食一顆竟有股意猶未盡之饞。

*未食用完畢需要再放回冷凍喔，保鮮期約為3天（含取貨當天）

4k手作烘焙 相關資訊

台灣真的好多美食都藏在巷弄裡，今天胖達幫大家挖掘了這一家讚讚的手作烘焙，

好吃的滋味不僅在網路飄散，也從市場蔓延出去，

今天胖達也來分享一把～讓大家嘴饞、送禮又可以多一家口袋名單啦！

店名：4k手作烘焙 三重店

地址: 新北市三重區仁壽街133號

電話：0903-503-230

line 官方 : 點我加入

4K Baking官網 : 點我進入

4K Baking FB : FB 粉絲團

4K Baking IG : IG 粉絲團

*4K手作烘焙新店於2024 / 7 / 1試營運! *

店名: 4k手作烘焙 林口店

地址:新北市林口區民權路100-1號

~~7月開始4K手作即將多一家門市服務各位朋友啦~~超讚的!!!~~