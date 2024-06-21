偶爾學會放下工作及身心壓力，正是現代都會人的生活必修課！

旅行度假的意義，就是學會慢活，專注欣賞身邊的人事物，保持對世界的好奇！

藉由空間轉換，不同人文的激盪，從慢活節奏中調整自己！

暫時抽離當下，從另一不同的時空中，找回更好自己的能量！

於是寶寶從長期高壓生活中逃脫，準備再次發覺世界的可愛，於是：

用我的雙足丈量礁溪溫泉鄉的壯闊；

用我的雙眼探索溫泉鄉的溫柔友善；

用我的相機捕捉礁溪大塭的白宮度假勝地，對親子的溫馨友善！

用我的味蕾品嚐【白宮渡假勝地】住房招待的美味午茶及豐盛早餐！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 White House 白宮渡假勝地評價 ｜ 白宮渡假勝地地理位置 及 附近景點

White House 白宮渡假勝地（簡稱【白宮渡假勝地】），

在網路上，被評為~~宜蘭親子最佳渡假去處！

於是寶寶就選擇入住【白宮渡假勝地】，放鬆紓壓！

🐢龜山島是【白宮渡假勝地】附近景點，【白宮渡假勝地】可以遠眺🐢龜山島。

也可以安排上龜山島，好好的探險，並好好領會宜蘭海岸線之美！

可以在清晨或傍晚看到太陽不同的變化，映照在龜山島的海面，形成美麗奇觀！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 【 白宮渡假勝地】交通 到達方式｜ 【白宮渡假勝地】停車方便嗎 ？

【白宮渡假勝地】位在宜蘭礁溪鄉，離礁溪火車站及市中心約10分鐘車程，

1. 自行開車，導航請定位【白宮渡假勝地】礁溪鄉大塭路34之5號。

從國道五號 → 下頭城交流道 → 沿玉石路和宜4鄉道前往目的地。

往南走國道5號約1.2公里，在30-頭城出口下交流道，

朝頭城礁溪前進約1公里，於玉石路向左轉駛850公尺，

於宜4鄉道向左轉駛2.2公里向右轉，目的地在左前方110公尺。

2.大眾運輸：

*礁溪客運轉運站 → 計程車招呼站 → 前往目的地 (車程約12分鐘)

*礁溪火車站 → 計程車招呼站 → 前往目的地 (車程約12分鐘)

【白宮渡假勝地】擁有自己的停車場，目測約有3~40個停車位，相當寬敞！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 【白宮渡假勝地】外觀

具體而微的白宮建築外觀，氣派非凡，獨樹一格。

咱們庶民，無法真的入駐美國白宮，

那麼入住宜蘭礁溪【白宮渡假勝地】，也是一種自我療癒的移情作用吧，哈哈！

只見戶外擁有一大片綠油油的大草皮，提供小朋友釋放電力的場地，非常舒心！

🌿 【白宮渡假勝地】外圍環境

右側是【午桑餐酒.私廚】，是一泊二食的午茶及早餐的用餐之處。

停車場的邊界，以棕櫚樹為界，外面就是魚塭養殖場。

【白宮渡假勝地】附近有不少魚塭呢，總之第一印象挺驚豔的，寬敞賞心悅目！

此時是週一下午時份，只見平坦小徑上，有不少小朋友駕著電動車開心兜轉著！

原來這正是【白宮渡假勝地】，友善親子的具體表現！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 【白宮渡假勝地】內在環境 ｜櫃台大廳

飯店主體，建築外觀沉穩厚實，以灰色橫條方塊構築。

飯店大廳富麗堂皇非常氣派，接待櫃台就在中間，金銀兩座熊寶寶超貴氣！

右邊是交誼廳，歐式宮廷風沙發、名畫，非常舒適放鬆的空間。

旁邊有不少的各種兒童電動車。

左邊是室內兒童遊戲區，有大球池和溜滑梯。

小朋友開心的玩，家長可以舒服地躺著享受電動按摩椅，各得其所！

寶寶就看到週一的下午，還真的有不少年輕爸媽，

以及阿公阿嬤陪著孫子開心的度假呢，下雨天也不會悶壞孩子們！

【白宮渡假勝地】的電動車和電動摩托車，是可以免費玩，

每天開放時間為早上十點到下午五點，

只要到櫃檯抵押證件、填寫資料和房號即可，真的非常友善小朋友！

在園區裡騎電動摩托車繞圈兜風真的很好玩耶，路面平坦寬敞很好騎，很安全！

再往裡走，可以看到與【白宮渡假勝地】合作的【龍鳳餐飲有限公司】。

一切設備也是走歐式宮廷風，美輪美奐，不但提供住宿客人餐飲。

也接受一般民眾的婚宴包場之類的，一看場地氛圍就會愛上！

超愛這貴賓包廂，真的非常優雅貴氣！

🌿 白宮親子 4 人房 開箱

21坪超大空間，房卡感應入內，內在空間走沉穩美式宮廷風。

一進門有個可以坐著穿鞋的鞋櫃，置物衣櫃也超大，

寶寶很在意這配備，至少房間就不會顯亂！

走到房間起居室，最讓小朋友歡呼的就是這溜滑梯、搖搖椅、搖搖木馬、遙遙白鵝！

還有宇宙星空地毯，可方便年紀更小的幼兒爬行玩樂，連幼兒的權益都沒被忽視喔！

白宮親子套房21坪空間，真的超寬敞，

還有六人座沙發組和桌子，超適合全家人無障礙同樂！

白宮親子套房，有超好的景觀視野，可以欣賞河畔風光，

待會兒，我們就要沿著這條自行車步道騎行，好好賞完河畔風光！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 精緻下午茶 用餐環境

住房客人，提供一泊二食(下午茶+早餐)，享用下午茶的地點就在飯店旁邊的「午桑餐酒私廚」。

餐廳裡佈置得很雅致，一致的歐式宮廷風，用餐環境令人非常愉悅愜意！

餐廳不提供晚餐，或宵夜餐酒，這部分需自費！

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 精緻下午茶 內容

下午茶有「鹹食、小蛋糕、甜點和飲品」，每人各1份。

鹹食的部分有鐵板彩色牛、酪梨輕鬆蝦、黃介酸酸腸(每人三擇一)。

小蛋糕有輕乳酪蛋糕、巧克力千層、香草千層 (每人三擇一)。

飲品有紅茶、綠茶 (二擇一)，此外還有0％~~3％的輕酒精調酒。

我們的4人下午茶上桌囉，超豐盛的！

看似簡單的輕食下午茶，但用心與口味口感，卻不簡單！

鹹食和蛋糕、甜點部分，各選了不同口味，幾乎全上了！

鹹食的麵包都非常新鮮鬆軟，通通好吃，

尤其是鐵板彩色牛、酪梨輕鬆蝦，一濃郁一爽口，特別好吃！

蛋糕部分，寶寶跟老爺一致都給輕乳酪蛋糕，最高分！

百香果奶酪，細緻柔綿，果香濃郁，一定要按讚！

紅茶、綠茶都屬清涼解渴，

調酒，酒感不重，美美的雖不醉人，卻很有儀式感！

其中以修長酒杯裝盛，綠色薄荷香氣的53莫爾多，深得寶寶的心！

荔枝口味也不錯，讓寶寶跟老爺放輕鬆，享受悠閒慢活時光！

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 腳踏車探奇探險 ｜ 二龍河自行車道

午茶過後，【白宮渡假勝地】周遭已見暮色。

我們決定趁著天光尚明，騎上雙人協力車（初體驗），來一趟探險之旅！

從二龍河自行車道出發，前前後後騎了一圈，天色完全暗下來，

發現燈光亮起，【白宮渡假勝地】的燦亮夜色真的挺美的！

尤其是河水中，倒映的【白宮渡假勝地】，美得像潑墨畫！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 深度探索白宮親子 4 人房

親子房內設備齊全，有液晶電視、有線電視頻道、free Wi-Fi、冰箱、礦泉水、熱水壺和茶包、咖啡包。

白宮親子套房有乾濕分離衛浴，洗手間可以一邊盥洗一邊欣賞窗外風景。

洗手台旁有備品齊全，這是近期內最齊全的住宿配備，不假環保之名！

淋浴區備有英國進口沐浴組，清新柑橘味道清爽療癒身心！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 白宮親子房 超 大浴缸溫泉浴

白宮親子房浴缸超大，容得下全家5~6人一起泡溫泉浴都沒問題。

【白宮渡假勝地】嚴格規定，凡住客要泡溫泉浴，一定要2人以上一起泡湯！

寶寶超喜歡泡湯，老爺不耐熱，蜻蜓點水一下。

【白宮渡假勝地】溫泉浴剛的出水量超級順暢，

一會兒就滿了，泡得非常舒服，這才叫度假嘛！

宜蘭礁溪溫泉，含有酚酞鹼成分，泡起來肌膚光滑細緻，當然要卯起來泡個過癮囉！

泡完湯，整個身心舒暢，輕飄飄地什麼壓力都卸下了！

看了一會兒電視，周公就找寶寶下棋去了！

只覺得床鋪平穩舒適，軟硬適中，棉被鬆軟輕柔，因此紮紮實實的一夜好眠。

第二天清晨，神清氣爽地醒來，早餐時間已過了大半，趕快充電去！

大草地翠綠清新，各式休閒椅搖搖椅，也都精神抖擻向寶寶招手，等一下見囉！

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 超豐盛 buffet 早餐

早餐是好久不見的buffet，超級無敵豐盛，歐式、泰式、中式、英式、美式通通齊全，超開心！

疫情過後，大部份飯店都不供應早餐了，白宮度假勝地很有誠意！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

寶寶什麼都喜歡，超懷念古早味的清粥小菜。

也喜歡DIY自己煮一碗乾拌米粉，自己調味，愛吃什麼就加什麼！

更喜歡歐式麵包&鮮奶+玉米脆片，真恨不得有4個胃！

最後還是因為戰鬥力不佳，只能望而興嘆，但還是很滿足啦！

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 小朋友的遊樂天堂

白宮渡假勝地園區裡有超大草皮，一片綠意超療癒！

草皮上有不少遊樂器材，原來那個很像透明骰子較「波優球」，可以讓小朋友在草地上滾來滾去，

或是互相推擠碰撞，真是樂趣無窮！

很多小朋友吃飽早飯，找回活力了就卯起來玩電動車，由爸爸遙控！

🌿 白宮渡假勝地 ｜ 老少咸宜

草地上有鞦韆和躺椅，可以放空放輕鬆，珍惜愜意慢活的度假生活！

聽說暑假還有戶外戲水池，開放時間為每年5月到9月，

炎熱的天氣最適合泡水玩水仗，暑假超適合來礁溪【白宮渡假勝地】渡假！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

🌿 宜蘭親子最佳渡假住宿 ｜【 White House 白宮渡假勝地 】總心得

超友善的親子飯店，室內球池遊戲區，戶外暢玩兒童電動車，

超多遊樂設施有氣墊樂園、大草原，親子共騎腳踏車欣賞田野風光，

一泊二食五星級早餐&下午茶，超大圓形溫泉浴池，更可360°◎環景，遠眺龜山島！

好吃好玩又住得好，宜蘭最Chill的【白宮渡假勝地】推薦給大家！

其實連寶寶都找回從未離開的童心寶寶，大過騎兒童重機的癮！

白宮渡假勝地-線上訂房系統

店家資訊：白宮渡假勝地

🏠地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路34-5號

☎電話：0938 380 789

🈺營業時間：24 小時營業