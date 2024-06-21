小高經常需要買便當與家人共享晚餐，所以就在網路尋找值得購買的店家，網路發現「大山排骨飯」有比臉還大的雞排飯，物價飛漲時代能省當然要省，因此就專程前去購買與各位分享，目前「大山排骨飯」在鼎中路還有一間分店，打著大份量便當就在網路竄紅，小高觀看Goole有265則評論獲得3.7顆星，小高品嚐完只能給4顆星成績，總結網友心得，便當主菜份量確實夠多卻不好吃，小高品嚐覺得雞排便當值得購買，雞排很厚實很軟Ｑ不油膩真好吃，唯一遺憾是雞排醃製不是很入味。

還沒到用餐時段店家已經忙碌外送便當。

結帳櫃檯上有公告近期的注意事項，照片很清楚敬請自行觀看。

結帳櫃檯上有菜單供客人點餐參考，菜單主要有香雞排便當100元、炸雞腿便當100元、日式豬排飯100元、滷雞腿飯100元、糖醋排骨飯95元、黑胡椒肉排飯95元..等等。

店面騎樓搭建起來當做店家廚房，料理台有擺放一些配菜供客人挑選。

店面後方有掛上店家便當實體照片供參考，觀看照片每個便當份量確實很多。

先在前面服務台點餐和結帳，再至後面餐台點選3樣配菜。

餐台上大概有供應11樣配菜供挑選，小高觀看這些配菜色澤是很新鮮，服務員會問要不要辣蘿蔔來享用。

店內後方保溫櫥櫃裡放置炸好的主菜，當然最吸睛就是比臉還大香雞排。

小高原本想買4個便當回家品嚐，現場結果改變心意，就外帶香酥雞排便當100元與日式炸豬排便當100元。

小高方便拍照就把主菜對半切開對半切開，這香酥雞排與上面照片做對比，這個香雞排確實很厚實又大塊。

這是日式炸豬排便當100元。

這便當整體份量超多定價很合理，便當裡配菜跟米飯都有水準好吃 。

這炸成金黃色日式炸豬排雖然很大片，吃起來令我失望口感覺得有點柴，早知道就點炸雞腿飯來品嚐看看。

這是香酥雞排便當100元。

這香酥雞排麵衣很酥脆不油膩，裡面雞肉肉質紮實不柴很好吃 ，唯一缺點就是雞肉醃製不會很入味。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「大山排骨飯(苓雅總店)」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價很親民，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：大山排骨飯(苓雅總店)

地址：802高雄市苓雅區苓雅二路102號

營業時間：10:30–20:00

電話：07-269-2578

樂天小高邀約資料

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