新竹竹北火鍋推薦漢朝鍋物！新竹必吃火鍋美食餐廳就是這間漢朝鍋物啦！你知道火鍋其實在古代就有了嗎？到了漢朝甚至還發展出「鴛鴦鍋」，而位於竹北這間低調了一年的火鍋店漢朝鍋物，google map評論幾近五顆星，坦白說五顆星也還不夠表達老闆對於這間店的用心，如果說要推薦一間來新竹必吃的火鍋，ㄚ綾綾一定會推薦漢朝鍋物，保證一吃成主顧！

漢朝鍋物－交通停車

漢朝鍋物位於新竹縣竹北市成功八路上，開車前往可以導航到莊敬南路上的全聯，全聯對面有一個大停車場，距離漢朝鍋物只有100公尺而已唷！門口的水池養著鯉魚，好療癒啊！



漢朝鍋物－空間設計

走進古色古香的漢朝鍋物，彷彿穿越來到古代宮廷大啖美食，裝潢氛圍高檔又氣派！用餐環境非常乾淨舒適，同時也是親子友善、寵物友善餐廳喔！不管是老闆還是店員服務態度都很親切，門口可以拍照打卡，期待之後會有古裝可以穿～

二樓還有超讚的圓桌大包廂，彷彿一秒回到古代吃火鍋呢！

漢朝鍋物－壽星生日優惠

生日壽星當月95折、當日9折外加送一盤伊比利豬！

漢朝鍋物－端午節好康優惠活動

活動日期：2024年6月10號~6月16號

來店消費滿額打卡評論即贈精緻單點

《滿一千》免費招待蛤蜊乙盤

《滿三千》免費招待生食級干貝或日本生級生蠔乙份

《滿五千》免費招待日本和牛乙份

漢朝鍋物－菜單Menu

漢朝鍋物－自助吧吃到飽

你沒看錯！連蔬菜、飲料、冰品都是無限供應吃到飽！也太超值了吧！

漢朝鍋物－餐點介紹

湯頭

漢朝鍋物主打麻辣及大骨湯頭，麻辣鍋底可以調整辣度，不吃辣的朋友也可以點昆布或藥膳湯頭。 ㄚ綾綾特別喜歡麻辣湯頭，老闆說他們用了二十多種中藥材，長時間熬製而成！麻辣鍋的氣味很香又不嗆鼻，豆腐鴨血可續加，聽說大骨湯頭也很濃郁香醇呢！

摩天輪雙人海陸套餐

肉品

龍形鍋具真的很很有氣勢！上面的龍頭真的有浮誇，擺盤超級豪氣！只能說漢朝鍋物的肉品層次也是不在話下，請主管老闆、客戶、家人或朋友吃飯也是超級有面子的啦！上頭有牛五花、板腱牛、雞腿、豬梅花等等肉品，這不點來吃真的是對不起自己！

香麻帶辣的湯底，涮上各種肉片，令人垂涎三尺！

醬料

醬料區沾醬種類眾多，大家可以自己調配出喜愛的醬料喔！

海鮮

這摩天輪雙人海陸套餐也太浮誇了！海鮮說有多新鮮就有多新鮮！食材新鮮豐盛！有天使蝦、九孔、扇貝、生食級干貝、蚵仔等等，CP值超高！蝦子的腸泥也被清潔乾淨了呢！

顆顆飽滿、色澤乳白的生食級大干貝，味道鮮中帶甜，軟嫩的口感令人一吃無法自拔啊！

哇塞！一顆顆肥美的蚵仔也太誘人啦！新鮮到不行！

菜盤

菜盤沒有任何火鍋料，都是新鮮的菜品，大人小孩都吃得安心無負擔～

單點

單點部份我們選了綜合餃、綜合丸、手工蝦漿、香滷三寶等等，尤其是手工蝦漿新鮮彈牙，加上美味多汁的綜合餃跟綜合丸，實在好滿足啊！香滷三寶搭配獨家麻辣湯頭更是一絕！

飲料

生津解渴的烏梅汁，絕對是麻辣火鍋的好夥伴！好喝極了！

冰品

冰淇淋可以無限吃！也太爽了吧！這裡的冰淇淋也是蠻好挖的～

漢朝鍋物－新竹美食餐廳推薦

整體來說，漢朝鍋物絕對是會一來再來的新竹美食餐廳之一，不管是環境裝潢、器皿擺盤、服務、餐點還是價格都讓人很滿意，尤其是肉品跟海鮮完全讓人豎起大拇指，更何況還有冰品、飲料、菜盤等自助吧無限供應，吃完超飽的！喜歡吃麻辣火鍋的朋友一定要來啦！

漢朝鍋物－店家資訊

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