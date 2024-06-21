花蓮美食推薦這家一碗小，說到花蓮牛肉麵麵食，這家一碗小絕對是榜上有名，營業至今已經快要20個年頭，10年前曾經在舊址吃過，當時就留下很深刻的印象，後來知道一碗小搬到的現在的新址，不久前還看到因為奧客上了新聞，這次來花蓮玩，打算回味之前曾經吃過的美食，一碗小就在名單中囉！

一碗小｜交通方式、停車資訊

一碗小原先他們的位置是在仁愛街，大約八年前搬到現在明禮路的巷內，這附近蠻難停車的，要繞一下找白線停車，看不少在地人都是騎摩托車來吃或是選擇外帶比較方便

一碗小｜用餐環境

在花蓮，有許多保存得相當好的房子，都是日據時期建造的。其中，「一碗小」這棟建築就是一座建於1930年的日式宿舍。黑色的日式建築經過改建，但整體結構仍然保持完整，室內空間寬敞，座位雖多，但仍然很快就客滿了。這裡的家具都使用了超過50年，所以在用餐時，也請大家小心愛護，以保持這些珍貴的歷史資產

從大門進來後是一個接待空間，跟櫃台人員告知用餐人數後，會再安排桌號入座，劃好單子後再回來櫃台結帳，雖然近來地震頻傳的花蓮比較少觀光客來了，但一碗小的生意還是非常好。用餐時刻還是滿滿的人潮，實力可見一班

一碗小｜菜單

一碗小提供的餐點其實很簡單，就是羊肉或是牛肉，湯頭有清燉或是紅燒，加上不同的麵條去做不同的變化組合，低消就是一人一份主餐，份量也有分小、大碗，現在到6/15號用餐會送黑糖粉圓（每日限量送完為止）

一碗小｜清燉、紅燒牛肉麵

我們不太吃羊，所以點了兩碗清燉、紅燒牛肉麵，我們點的都是小碗，其實份量就滿多的，然後兩碗都是拉麵，習慣了牛肉湯配麵，一上桌就可以聞到牛肉麵的香氣

紅燒牛肉麵，有淡淡的中藥味，聞起來很能誘發食欲，入口微微的醬香，有中藥味卻不覺得不舒服，也是厚重的牛肉清甜再加上一點點微辣的口感，重點是它完全不油膩，但味道還是非常厚實，十年沒吃感覺越來越厲害

牛肉也是蠻強的，不過肉塊是小小的那種，有點骰子牛肉的感覺，但吃起來很是軟嫩夠味，中間還帶有膠質感，算是好吃的牛肉

清燉牛肉麵，清燉的湯頭一上桌就有很香濃的薑香氣，顏色十分得清澈，看似清淡的湯頭，但其時它香味和口感都非常的濃郁，牛肉的清甜完全釋放出來，微鹹的調味更加襯托出湯頭的鮮味

牛肉也十分的軟嫩，不過是清燉的，牛肉味道比較淡，所以一碗小有附上一碟沾醬，吃起來有點像豆腐乳或是豆瓣醬的感覺，還行，清燉湯頭還是讓我比較經驗，麵體拉麵表現也不錯，Ｑ度有到不爛就合格

對我來說，花蓮的一碗小是一場懷舊之旅，餐點的水平完全符合其價位，而古色古香的用餐環境也相當舒適，但如果你還未曾品嚐，確實值得一試，但像我已經吃過的人來說，一碗小可能還不至於是特地會去排隊的美食，畢竟花蓮有太多的美食等著我們去探索啦

一碗小

地址：花蓮縣花蓮市明禮路14巷1號

電話：03 832 3110

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（周三公休）

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