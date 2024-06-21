台北信義區市政府站美食

信義A9餐廳6F

【Gubami Social】台式餐酒館

取自臺灣在地小吃「牛肉麵」

的台語發音 gu-bah-mi，

融匯主廚 陳嵐舒 遊歷香港、巴黎、加州等地，

回歸故鄉台灣，以優雅法式手法，

打造全新風貌的台味餐酒館，

重新詮釋這片土地的美味總和。

【Gubami Social】

▼Gubami Social餐酒新美學，

餐廳內有個小酒吧，

選以法國多產區獨立酒莊的葡萄酒，

以及由▶️ Goût Bar 好吧 設計的雞尾酒酒單，

搭佐gubami Social華麗多變的風味，

微醺詮釋100種Social方式。

(簡介截取自▶️Gubami Social 訂位)

【Gubami Social菜單】

有開胃菜、麵飯、肉食海鮮主餐等，

可單點，亦有套餐可選。

✔️水資費$100/人

(無限享用礦泉水及氣泡水)

✔️需另加10%服務費

▶️(Gubami Social菜單)

▼第一次來建議選擇套餐，

包含了許多店家推薦菜：

✅雙人分享套餐$3,680

✅四人分享套餐$8,800

【慢慢弄Burrata熱番茄沙拉】$520

Burrata乳酪、小農番茄、香料紅油、小羅勒、酥脆油豬渣、虱目魚香絲

新鮮、多汁、濃醇、酥脆，

融合在一起，大家都喜歡！😋

【尼斯漬鮪沙拉】

輕漬南方鮪、有機放牧蛋、羅馬番茄、尼斯橄欖、油聰油醋醬

這道看起來清爽繽紛，

吃起來也可以想像的到~

紅：【明星俱樂部】$280

綠：【文山包種莫希多】$280

黃：【台灣椪柑汁】$220

推薦指數：綠>紅>黃

【手作小麵包籃】

樂沐糕餅舖手工歐式麵包

佐主廚特製鯷魚奶油抹醬

絕了，好吃到打包~👍

【巴斯克蚵仔煎餅】

以西班牙馬鈴薯烘蛋做為發想，

向台灣傳統「蚵仔煎」致敬的概念，

搭配甜辣醬更對味！

【松露臭豆腐蝦多士】

安心臭豆腐、手打蝦膠、松露辣醬、牛高湯

聞起來真的夠臭，

咬開滿滿的蝦泥用料很實在，

這是什麼什奇組合？必點！👍

【酥皮剝皮辣椒雞湯】

剝皮辣椒、小母雞雞腿、白豆、白蘿蔔

嚐起是好喝的，也確實有剝皮辣椒的後勁

但不太清徹，視覺觀感不佳😅

【龍蝦伊麵】+$888升級

波士頓龍蝦、秘製辣椒籽、港式伊麵、紹興酒

擺盤讓人很心動~~！😍

麵條處理有入味，

披上了脆餅就很加分啊！

【烏梅慢烤豬肋排】

22oz彰化花田喜彘白豬、烏梅、自製叉燒醬、70%黑巧克力、酪烤小農蔬菜

【脆皮炸鮮奶】$220

兩種口味：椰奶、香蕉

椰奶溼嫩、香蕉脆口，各有千秋，

但個人更愛椰奶~~😋

紅：【明星俱樂部】$280

綠：【文山包種莫希多】$280

黃：【台灣椪柑汁】$220

《蛋寶543》

曾經去台中吃過Gubami餐廳，

吃了 陳嵐舒 的米其林必比登牛肉麵，

想當年以法式手法做台式牛肉麵還真是讓人印象深刻。

這次來到台北信義區A8

【Gubami Social】

品嚐這法式台味餐酒館，餐點喜好各半，

但環境、氣氛都不錯，很有social感，

而且無酒精的調酒都蠻好喝的，

人均約$2500，可能無法常常回訪，

分享給大家~~！

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