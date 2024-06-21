台北信義區市政府站美食
信義A9餐廳6F
【Gubami Social】台式餐酒館
取自臺灣在地小吃「牛肉麵」
的台語發音 gu-bah-mi，
融匯主廚陳嵐舒遊歷香港、巴黎、加州等地，
回歸故鄉台灣，以優雅法式手法，
打造全新風貌的台味餐酒館，
重新詮釋這片土地的美味總和。
【Gubami Social】
- 地址：台北市信義區松壽路9號6樓
- 捷運：市政府站3號出口，步行9分鐘
- 電話：02-27588501
- 營業時間：12:00-15:00、18:00-22:00
- IG：gubami_social
- 訂位：Gubami Social 訂位
▼Gubami Social餐酒新美學，
餐廳內有個小酒吧，
選以法國多產區獨立酒莊的葡萄酒，
以及由▶️ Goût Bar 好吧 設計的雞尾酒酒單，
搭佐gubami Social華麗多變的風味，
微醺詮釋100種Social方式。
(簡介截取自▶️Gubami Social 訂位)
【Gubami Social菜單】
有開胃菜、麵飯、肉食海鮮主餐等，
可單點，亦有套餐可選。
✔️水資費$100/人
(無限享用礦泉水及氣泡水)
✔️需另加10%服務費
▶️(Gubami Social菜單)
▼第一次來建議選擇套餐，
包含了許多店家推薦菜：
✅雙人分享套餐$3,680
✅四人分享套餐$8,800
【慢慢弄Burrata熱番茄沙拉】$520
Burrata乳酪、小農番茄、香料紅油、小羅勒、酥脆油豬渣、虱目魚香絲
新鮮、多汁、濃醇、酥脆，
融合在一起，大家都喜歡！😋
【尼斯漬鮪沙拉】
輕漬南方鮪、有機放牧蛋、羅馬番茄、尼斯橄欖、油聰油醋醬
這道看起來清爽繽紛，
吃起來也可以想像的到~
紅：【明星俱樂部】$280
綠：【文山包種莫希多】$280
黃：【台灣椪柑汁】$220
推薦指數：綠>紅>黃
【手作小麵包籃】
樂沐糕餅舖手工歐式麵包
佐主廚特製鯷魚奶油抹醬
絕了，好吃到打包~👍
【巴斯克蚵仔煎餅】
以西班牙馬鈴薯烘蛋做為發想，
向台灣傳統「蚵仔煎」致敬的概念，
搭配甜辣醬更對味！
【松露臭豆腐蝦多士】
安心臭豆腐、手打蝦膠、松露辣醬、牛高湯
聞起來真的夠臭，
咬開滿滿的蝦泥用料很實在，
這是什麼什奇組合？必點！👍
【酥皮剝皮辣椒雞湯】
剝皮辣椒、小母雞雞腿、白豆、白蘿蔔
嚐起是好喝的，也確實有剝皮辣椒的後勁
但不太清徹，視覺觀感不佳😅
【龍蝦伊麵】+$888升級
波士頓龍蝦、秘製辣椒籽、港式伊麵、紹興酒
擺盤讓人很心動~~！😍
麵條處理有入味，
披上了脆餅就很加分啊！
【烏梅慢烤豬肋排】
22oz彰化花田喜彘白豬、烏梅、自製叉燒醬、70%黑巧克力、酪烤小農蔬菜
【脆皮炸鮮奶】$220
兩種口味：椰奶、香蕉
椰奶溼嫩、香蕉脆口，各有千秋，
但個人更愛椰奶~~😋
紅：【明星俱樂部】$280
綠：【文山包種莫希多】$280
黃：【台灣椪柑汁】$220
《蛋寶543》
曾經去台中吃過Gubami餐廳，
吃了陳嵐舒的米其林必比登牛肉麵，
想當年以法式手法做台式牛肉麵還真是讓人印象深刻。
這次來到台北信義區A8
【Gubami Social】
品嚐這法式台味餐酒館，餐點喜好各半，
但環境、氣氛都不錯，很有social感，
而且無酒精的調酒都蠻好喝的，
人均約$2500，可能無法常常回訪，
分享給大家~~！
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