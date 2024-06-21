我們家吃拉麵，對於湯頭好喝是有一定的堅持，價錢不是問題。

弟弟最近一直吵著想要吃拉麵，就順道回家路上經過高雄科大附近，來吃巷弄的隱藏拉麵店 – 台灣陽春拉麵 。

台灣陽春拉麵｜日式拉麵｜隱藏版美食

內容目錄 Toggle 店家資訊 地址：高雄市三民區正忠路428-8號

電話：07-3837883

營業時間：17:00～21:00（售完為止）

⚠️週四固定公休⚠️

今日限定品 :

大蒜特濃豚辛拉麵[辣] 220元

每星期推出的限定品不同

[請隨時注意IG : s07.3837883]

因為每天只從下午五點開始營業，賣完就提早收攤了。

溏心蛋和鳥蛋

叉燒肉片

也可使用LINE PAY 或是全支付兩種行動支付。

也能使用熊貓外送平台幫你宅配到家。

湯頭食材

台灣陽春拉麵熬煮湯頭食材用虱目魚·狗母魚，營養成分更是滿分。

這是特盛濃厚魚豚醬油拉麵 $280，拉麵份量是加大。

點餐的時候可以先勾選你要的拉麵是要直麵口感或是中直麵口感，還有湯頭是正常口味或是日本口味，不同於一般拉麵店，只有加的料不同。

拉麵麵體 :

直麵口感 : 比較細和有嚼勁，不吸附湯汁。

中直麵口感 : 比較粗和Q滑，會吸附湯汁。

湯頭口感 :

日本口味：比較偏鹹

正常口味：一般鹹度

溏心蛋＋好幾顆鳥蛋，真的是蛋白質補充滿分。

還有多片的叉燒肉肉片，推薦適合食量比較大的朋友必點的拉麵。

直麵麵體超Ｑ彈又有嚼勁，真心推薦的好吃。

大蒜特濃豚辛拉麵[辣]

是一般拉麵的份量，因為我們不怕吃辣，所以點大蒜特濃豚辛拉麵來嘗鮮一下。

聽老闆娘說是周一和周三的限定版拉麵

大蒜特濃豚辛拉麵採用大量蝦類下去翻炒自製的辣椒，加上本店自製熬煮魚豚湯頭

，濃郁湯頭蝦的香氣麻辣的口感辣到讓你直呼過癮。

弟弟說真的好吃，而且湯頭超辣的，讓他邊吃邊冒汗比他吃過的韓式辛辣麵還要辣辛辣麵還要辣。

香蔥豬油拌麵 $110

吃起來有點像拉麵和台灣陽春麵結合在一起的概念，保留日式拉麵的麵體口感，再和台灣陽春麵的傳統手藝，透過簡單的料理方式，讓我們吃到長輩保留想念的傳統滋味回憶，而且不油膩，麵裡面的肉片超大塊又紮實。