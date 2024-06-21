台北信義區新開幕的麻辣鍋
【辛喬麻辣】
用湯頭說話的一間麻辣火鍋，
牛骨藥膳湯底已經夠香醇迷人，
而招牌鴛鴦鍋經典組合更是主打：
手炒麻辣+金門酸白菜
搭上私房特色小點「麻香小酥肉」
外加一杯GIN HIGHBALL，
吃麻辣鍋就該如此麻辣又爽快！
#台北麻辣鍋 信義區美食 象山站美食
【辛喬麻辣】
- 地址：台北市信義區松仁路182號
- 捷運：象山站2號出口，步行9分鐘
- 電話：02-27201855
- 營業時間：平日17:00-23:00、假日12:00-23:00 (週一公休)
- IG：@xinqiaohotpot
- 訂位：辛喬麻辣 訂位
▼步入辛喬麻辣，紅紅火火的配色，
給人鄰家感的麻辣火鍋店，
雖然僅有32個座位，更顯店家用心招呼每一位客人！
客席座位以4人桌為主，
不論2~4位朋友一起來吃鍋都很舒適！
▼後區為半開放式的包廂空間，
可容納8位賓客，
朋友聚會、同事聚餐都很適合！
【辛喬麻辣 菜單】
共有三款鍋物湯底可選：
(手炒麻辣、金門酸白菜、牛骨藥膳)
另可單點：肉品、海鮮、鍋料、鮮蔬、私房炸物、主食、飲品、酒類…等。
✔️每桌開鍋費$350起 (需含一份肉品)
✔️經典鴛鴦搭配需另收$350
✔️6人以上用餐需開兩鍋
✔️用餐時間：120分鐘
✔️需另加10%服務費
▶️ (辛喬麻辣 菜單)
【輕檸琴酒】$260
吃麻辣鍋來一杯GIN HIGHBALL,
輕檸琴酒擁有如香水般的花果香氣，
酸度夠清爽又對味！
【放柑琴】$280
這杯味道稍濃厚、氣泡感重，
喝起來更狂野又不失滑順！
【私房鍋底】$700
今天點了辛喬麻辣的招牌鍋底：
- 金門酸白菜
- 手炒麻辣
▼手炒麻辣：
以大量牛骨與數十種中藥材溫火慢炒的牛骨藥膳湯底為基底，
經慢熬燉煮後再加入獨門秘方香料、大紅袍、郫縣豆瓣醬、牛油等煉製而成，
湯頭火紅，味道鮮麻中帶著微微香辣，
講究豐富的麻香層次感，也溫潤順口！😋
▼鍋底內含鴨血、豆腐：
鴨血：麻辣湯裡的鴨血很大塊，咬起來絲滑有彈性，在嘴裡化開的同時還會滲出濃濃麻辣湯汁，好吃！😋
豆腐：吸附著麻辣湯汁的豆腐，集合嫩、香、麻、辣於一身，氣孔不大卻很入味！❤️
(鴨血、豆腐可以無限追加！)
▼金門酸白菜：
採用雞骨及蔬果，加入金門高梁酒粕與天然發酵的手切酸白菜絲，
酸菜脆口，鮮香四溢，一同熬煮出的湯頭，清甜酸爽又回甘！
【本地黃牛胸肉】$580
辛喬麻辣必點肉品！
看似雪白的黃牛胸肉，
白色的部份是筋膜不是脂肪，
涮鍋後吃起來嫩中帶脆，
口感獨特又好吃！必點！👍
【屏東東寶黑豬梅花肉】$650
涮上酸香的金門酸白菜鍋最對味！
選用台灣原生種「六堆黑豬」，
油花均勻美麗，肥瘦適中，
脂香Q彈，多吃也不膩！😋
▼吃麻辣鍋就是要這樣滿滿一桌更開心！😄
【滷雙拼】$360 (滷肥腸+滷牛肚)
辛喬麻辣必點滷味雙拼！
牛肚：久煮仍然保有Q彈感，而且是越煮越好吃，質量很新鮮很棒！
肥腸：處理的很好不會有腥味，越嚼越香很入味，展現了滷味的巔峰！👍
【綜合鍋類拼盤】$400
辛喬麻辣必點丸餃拼盤！
- 麻香豬肉丸2、三記魚餃2
- 爆汁手工牛筋丸4
- 南門蛋餃4
- 手工燕丸2、台南魚冊2
每一款都是嚴選精心製作的火鍋料，越滾越香，而且很超值！
蛋餃，外皮細嫩，包裏著鹹香的餡料；
手工牛筋丸：彈牙且汁水豐富，咬開有牛筋塊隱藏在裡頭，就是特別的秘密！😋
【澎湖鮮蝦花枝佐蝦卵】$220
吃得到真材實料的花枝在裡頭，
融合著會啵啵跳的蝦卵，
鮮美彈牙，每一口都誘人！💕
【綜合蔬菜盤】$280
多款新鮮直送的節令時蔬，
奶油白菜、杏鮑菇、水果玉米…等，
吃火鍋也要注重營養均衡~！💕
【麻香小酥肉】$180
辛喬麻辣必點！一肉雙吃！
(1) 第一吃，直接吃！
以高溫油炸至金黃色後出鍋，
酥脆香麻的口感讓人回味無窮！
(2) 第二吃，把酥肉泡進麻辣湯吃！
蛋寶發現的隱藏版吃法，
涮入麻辣鍋中，讓外皮吸附湯汁，
微脆濕軟伴隨著椒麻口感，相當過癮！
【酸辣粉】$80
酸辣寬粉聞起來香氣可口，
吃起來Q彈咕溜，微甜微辣中充滿麻油香超開胃，
要是能更香酸就更完美了！
【麻辣乾拌麵】$80
乾拌麵加入多種辛香料調製的辣醬，
吃起來麻辣鹹香Q彈有勁道，很涮嘴！
【洛神烏梅汁】$150/壺
麻辣鍋神隊友！
新鮮酸甜又回甘，解辣也解膩，
加入南投水里鄉的話梅更加酸爽！
【甜點】招待
今天招待的是香草仙草凍，
麻辣鍋後食用更顯清涼退火！😋
《蛋寶543》
信義區新開幕麻辣火鍋店
【辛喬麻辣】
麻辣鍋湯底醇厚，麻的辛香有層次而不燥膩，
酸白菜鍋集合酸、爽、脆於一身，甘醇迷人，
最棒的是可以鴛鴦鍋呈現一次滿足🥰，
這時候來一杯GIN HIGHBALL更助興！🎉
這裡餐點份量不小，4人吃最剛好，
但是2人來也不用擔心不好點餐，
因為滷味、火鍋料類、蔬菜類都有做拼盤，方便點餐很貼心！💕
人均$1000，就能吃得很滿足！
而且服務員介紹的很詳細且用心，
我敢大聲說，辛喬麻辣真的很夠水準，
五星好評推薦給大家~~！❤️
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