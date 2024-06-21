台北信義區新開幕的麻辣鍋

【辛喬麻辣】

用湯頭說話的一間麻辣火鍋，

牛骨藥膳湯底已經夠香醇迷人，

而招牌鴛鴦鍋經典組合更是主打：

手炒麻辣+金門酸白菜

搭上私房特色小點「麻香小酥肉」

外加一杯GIN HIGHBALL，

吃麻辣鍋就該如此麻辣又爽快！

#台北麻辣鍋 信義區美食 象山站美食

【辛喬麻辣】

▼步入辛喬麻辣，紅紅火火的配色，

給人鄰家感的麻辣火鍋店，

雖然僅有32個座位，更顯店家用心招呼每一位客人！

客席座位以4人桌為主，

不論2~4位朋友一起來吃鍋都很舒適！

▼後區為半開放式的包廂空間，

可容納8位賓客，

朋友聚會、同事聚餐都很適合！

【辛喬麻辣 菜單】

共有 三款鍋物 湯底可選：

(手炒麻辣、金門酸白菜、牛骨藥膳)

另可單點：肉品、海鮮、鍋料、鮮蔬、私房炸物、主食、飲品、酒類…等。

✔️每桌開鍋費$350起 (需含一份肉品)

✔️經典鴛鴦搭配需另收$350

✔️6人以上用餐需開兩鍋

✔️用餐時間：120分鐘

✔️需另加10%服務費

▶️ (辛喬麻辣 菜單)

【輕檸琴酒】$260

吃麻辣鍋來一杯GIN HIGHBALL,

輕檸琴酒擁有如香水般的花果香氣，

酸度夠清爽又對味！

【放柑琴】$280

這杯味道稍濃厚、氣泡感重，

喝起來更狂野又不失滑順！

【私房鍋底】$700

今天點了辛喬麻辣的招牌鍋底：

金門酸白菜

手炒麻辣

▼手炒麻辣：

以大量牛骨與數十種中藥材溫火慢炒的牛骨藥膳湯底為基底，

經慢熬燉煮後再加入獨門秘方香料、大紅袍、郫縣豆瓣醬、牛油等煉製而成，

湯頭火紅，味道鮮麻中帶著微微香辣，

講究豐富的麻香層次感，也溫潤順口！😋

▼ 鍋底內含鴨血、豆腐 ：

鴨血：麻辣湯裡的鴨血很大塊，咬起來絲滑有彈性，在嘴裡化開的同時還會滲出濃濃麻辣湯汁，好吃！😋

豆腐：吸附著麻辣湯汁的豆腐，集合嫩、香、麻、辣於一身，氣孔不大卻很入味！❤️

(鴨血、豆腐可以無限追加！)

▼金門酸白菜：

採用雞骨及蔬果，加入金門高梁酒粕與天然發酵的手切酸白菜絲，

酸菜脆口，鮮香四溢，一同熬煮出的湯頭，清甜酸爽又回甘！

【本地黃牛胸肉】$580

辛喬麻辣必點肉品！

看似雪白的黃牛胸肉，

白色的部份是筋膜不是脂肪，

涮鍋後吃起來嫩中帶脆，

口感獨特又好吃！必點！👍

【屏東東寶黑豬梅花肉】$650

涮上酸香的金門酸白菜鍋最對味！

選用台灣原生種「六堆黑豬」，

油花均勻美麗，肥瘦適中，

脂香Q彈，多吃也不膩！😋

▼吃麻辣鍋就是要這樣滿滿一桌更開心！😄

【滷雙拼】$360 (滷肥腸+滷牛肚)

辛喬麻辣必點滷味雙拼！

牛肚：久煮仍然保有Q彈感，而且是越煮越好吃，質量很新鮮很棒！

肥腸：處理的很好不會有腥味，越嚼越香很入味，展現了滷味的巔峰！👍

【綜合鍋類拼盤】$400

辛喬麻辣必點丸餃拼盤！

麻香豬肉丸2、三記魚餃2

爆汁手工牛筋丸4

南門蛋餃4

手工燕丸2、台南魚冊2

每一款都是嚴選精心製作的火鍋料，越滾越香，而且很超值！

蛋餃，外皮細嫩，包裏著鹹香的餡料；

手工牛筋丸：彈牙且汁水豐富，咬開有牛筋塊隱藏在裡頭，就是特別的秘密！😋

【澎湖鮮蝦花枝佐蝦卵】$220

吃得到真材實料的花枝在裡頭，

融合著會啵啵跳的蝦卵，

鮮美彈牙，每一口都誘人！💕

【綜合蔬菜盤】$280

多款新鮮直送的節令時蔬，

奶油白菜、杏鮑菇、水果玉米…等，

吃火鍋也要注重營養均衡~！💕

【麻香小酥肉】$180

辛喬麻辣必點！一肉雙吃！

(1) 第一吃，直接吃！

以高溫油炸至金黃色後出鍋，

酥脆香麻的口感讓人回味無窮！

(2) 第二吃，把酥肉泡進麻辣湯吃！

蛋寶發現的隱藏版吃法，

涮入麻辣鍋中，讓外皮吸附湯汁，

微脆濕軟伴隨著椒麻口感，相當過癮！

【酸辣粉】$80

酸辣寬粉聞起來香氣可口，

吃起來Q彈咕溜，微甜微辣中充滿麻油香超開胃，

要是能更香酸就更完美了！

【麻辣乾拌麵】$80

乾拌麵加入多種辛香料調製的辣醬，

吃起來麻辣鹹香Q彈有勁道，很涮嘴！

【洛神烏梅汁】$150/壺

麻辣鍋神隊友！

新鮮酸甜又回甘，解辣也解膩，

加入南投水里鄉的話梅更加酸爽！

【甜點】招待

今天招待的是香草仙草凍，

麻辣鍋後食用更顯清涼退火！😋

《蛋寶543》

信義區新開幕麻辣火鍋店

【辛喬麻辣】

麻辣鍋湯底醇厚，麻的辛香有層次而不燥膩，

酸白菜鍋集合酸、爽、脆於一身，甘醇迷人，

最棒的是可以鴛鴦鍋呈現一次滿足🥰，

這時候來一杯GIN HIGHBALL更助興！🎉

這裡餐點份量不小，4人吃最剛好，

但是2人來也不用擔心不好點餐，

因為滷味、火鍋料類、蔬菜類都有做拼盤，方便點餐很貼心！💕

人均$1000，就能吃得很滿足！

而且服務員介紹的很詳細且用心，

我敢大聲說，辛喬麻辣真的很夠水準，

五星好評推薦給大家~~！❤️

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