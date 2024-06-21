花蓮早餐、蛋餅推薦這家中福早餐店，發現這家中福早餐店是誤打誤撞，經過發現很多人排隊，但他沒有招牌，後來用google搜尋才發現，中福早餐店可是赫赫有名，尤其是他的粉漿蛋餅，不僅在地人很喜歡，也吸引不少外地觀光客特別跑來吃它們的蛋餅！google評價破千則拿4.1顆星，真的是蠻猛的傳統早餐店

中福早餐店｜交通方式、停車資訊

中福早餐店店面就位於中福路上，花蓮布洛灣大飯店斜對面。機車可以停在門口，汽車可以到中正路上繞一下找車位還蠻多停車格可以利用，雖然沒有招牌但不難找，一大早就一堆在地人擠在門口買蛋餅，內用也是人潮滿滿

中福早餐店｜菜單價目表

中福早餐店的菜單很簡單，主打就是四種口味的蛋餅，然後有肉粽跟饅頭，飲料有紅茶、豆漿、奶茶，價位也不貴，大家清一色幾乎都是點蛋餅

中福早餐店都是接單後現做，然後在地人很聰明，直接先打電話來訂，店員會說大概幾點來拿，餐檯上滿滿都是訂單，生意有夠好的，用餐尖峰時間有時候可能要等個半個小時以上

中福早餐店是粉漿蛋餅，粉將是店家自己調的，將粉漿倒在鐵板上，等稍為定型後再加上蛋液，兩面交到焦脆就完成了，煎的速度是很快，不過鐵鍋只有一個且不大，煎的速度有限

中福早餐店｜粉漿蛋餅

等了一段時間我們的蛋餅終於上桌了，一上桌我們有嚇到，這真的很大一盤！蛋餅直接超過盤子，我們點一個玉米蛋餅跟人氣很高的蛋餅加蛋

中福早餐店蛋餅真的很特別，粉漿蛋餅是中間軟Ｑ邊緣焦脆，口感非常有層次，再加上蒜泥醬油的香氣，真是令人回味無窮，然後這個玉米蛋餅的玉米也很香甜水嫩，算是非常好吃的粉漿蛋餅

蛋餅加蛋就是招牌蛋餅上再加一顆蛋，就是一個雙蛋的感念，加了雙蛋蛋香更加厚實，而且吃起來還帶有鬆軟的感覺，超大一顆飽足感十足，如果你是愛吃辣的朋友，可以加一點辣醬提味，非常好吃唷

飲料我們點了古早味紅茶，茶感蠻厚重的，後韻會帶有類似咖啡的香氣，搭配蛋餅很讚！

難怪中福早餐店人潮可以這麼多，他們的蛋餅口味真的跟一般我們吃到的不太一樣，而且不油膩又清爽，份量也很足，不過用餐時間人蠻多的，趕時間的朋友可能要先打電話才不用等那麼久唷

中福早餐店

地址：花蓮縣花蓮市中福路198號

電話： 03 835 5579

營業時間：06:30–11:30（週日公休）

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