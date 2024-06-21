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到了靜岡御殿場後，第一餐就找了當地的老店

是間用餐時間都充滿在地人的餐廳

以蕎麥麵為出名，竟然還有分黑麵(帶殼)和白麵(去殼)

沾附著摻有芥末的醬汁，一吸入魂，甜鹹的醬汁帶著有嚼勁的蕎麥麵

隨後慢慢有嗆鼻的芥末，這種過癮讓你一口接一口

不吃蕎麥麵的也有烏龍麵可以選擇喔

【駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)】

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駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)介紹

這間蕎麥麵專賣店是在網路上尋找相當有人氣的

因為接下來會在御殿場下榻兩晚，第一天下交流道時

旁邊就有一間蕎麥麵店，也順便帶友人一嚐當地的美食

上網查了資料，發現蕎麥麵都是用手工製作且不加入一滴水

只使用優質山藥，給客戶「現磨」和「新鮮製作」的味道

且只用當天磨的量，用石磨打成自製粉末，揉捏、滾壓、切割等全部工序

駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)預約方式

目前採現場候位，來到餐廳別忘了先到櫃台寫下自己的姓氏、人數和車號

服務人員很親切遞上叫號震動器，並請我們回到車上等就好

因為現場候位區並沒有太多位置，也算是第一次請我們去車上等，滿特別的

另帶一提，餐廳旁邊有很寬敞的免費停車場

駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)用餐環境

建築外觀端莊凝重，內部寬敞，以民俗藝術風格裝飾

餐廳除了椅子座位外還有榻榻米和包廂

一望過去似乎只有我們是觀光客，全部都是有著年紀的老饕啊

駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)菜單

駿河風格手工蕎麥麵金太郎提供兩種蕎麥麵

請根據您的喜好選擇蕎麥麵可選【白色】或【黑色】

【白】（Nuki Soba）

在石磨中製成的自製粉末，除去外皮。

您可以享受順滑的口感

【黑】（棕色蕎麥麵）

在石磨中自製的粉末，外層仍然保留，

享受鄉村蕎麥麵的簡單味道

駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)餐點介紹

【天ざる (富士)：1850日圓】

一個基本的SET，就是一人份蕎麥麵

另外看你點什麼主餐，像我是點天婦羅

也有鴨肉和生魚片的選擇，下方有芥末的就是要沾蕎麥麵的醬汁

另一邊靠近蘿蔔泥的，則是要沾炸物的醬汁

我選擇的是白麵，所以口感會偏比較滑順

麵體的顏色也偏比較淺色，要吃之前先把芥末適量的加進去醬汁內

攪拌後，拉起一口大小的蕎麥麵，反覆浸泡湯汁後

麵條吸附湯汁一口吸下，麵條口感滑順，帶一點嚼勁

隨後芥末的味道撲鼻，這味道很容易讓人上癮

天婦羅則是有蝦子和一些蔬菜

另外有提供天婦羅專用的醬汁，所以不要沾錯囉

【天婦羅釜揚げ（富士）：1850日圓】

如果不喜歡蕎麥麵的朋友，另外烏龍麵也是手工製作的喔

也是挺有名的，烏龍麵你可以點冷麵或熱的

烏龍麵也挺紮實渾厚的，滿有口感

【鴨なべ焼きうどん：1950日圓】

另一位友人則是點鴨肉湯麵，麵體是烏龍麵

如果天氣有點涼意，吃這個很暖身體，用料也很實在

湯底則是醬油風味，鴨肉滿軟嫩並不會乾柴

【そば御膳（天ぷら）：2400日圓】

御膳算是價格比較頂的，小菜附餐也比較多樣化

多了茶碗蒸、湯品和抹茶蕨餅等小菜

友人麵條選擇『黑色』，顏色確實比白色深很多

口感上就真的比較有麵心的口感，如果平常喜歡吃義大利麵保持麵心的口感

這應該就會滿符合你的口味

駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)評價

到了日本當地還是得吃一下當地出名或傳統料理吧

『駿河流手工蕎麥麵』是御殿場地區

農民自古以來傳承下來的用蕎麥粉和山藥揉捏而成的蕎麥麵

對於黏合劑僅使用山藥，其富含天然營養成分，並且完全不使用水

吃起來口感確實很不錯，而且一望過去都是老饕

相信可以經營這麼久也是有他獨特的魅力

很開心有機會吃到這樣的料理，也推薦給去御殿場的朋友們

不要錯過這一味了

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駿河流手打そば金太郎(御殿場本店)餐廳資訊

營業時間：11:00~14:30,17:00~20:00

地址：〒412-0025 静岡県御殿場市二の岡１丁目４−８

電話：+81550836608

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