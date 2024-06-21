雲山房Cloud Villa(官網):桃園市復興區華陵里9鄰巴崚88-1號，訂房電話:03 391 2010。桃園拉拉山神木林步道(官網):桃園市復興區11鄰205號，電話:03 391 2142，開放時間:06:00-17:00，門票:150元

誰說神木郡都要走個幾小時以上?當某媒體前輩邀我一起去拉拉山神木區時我搖了搖手。沒想到，這個神木群如此平易靜人...離停車的地方不遠，步道也整理的很好走，一路上不到1小時的行程就能看到2、30棵紀錄上的神木，芬多精、綠蔭成群、涼爽的口氣，即便夏天都感涼爽。今年去拉拉山吃水蜜桃時，順便走走拉拉山神木步道吧?然後，順便在拉拉山住個一晚，我的最佳推薦是雲山房Cloud Villa一泊兩食。走，找個假日上山吧。

拉拉山可謂離大台北地區最佳的避暑盛地，尤其每年水蜜桃產季往往人、車滿為患，可多半都是當天來回的一日遊，一來旅遊品質只能走馬看花，二來舟車勞頓，如果你又是開車、又是帶著一家老小，那更是比上班還累。因此，個人覺得拉拉山最佳的旅遊時間是兩天一夜，這時在拉拉山找間適合的民宿就很重要;在拉拉山我住過不少民宿，但能讓我動筆的不多...雲山房Cloud Villa一直是我許多朋友的推薦口袋名單，但旺季根本一房難求..幸好這次託友人的惡勢力訂到了。實住後個人以為位於拉拉山中繼點巴陵鐵塔附近，又有便利商店，搭巴士也很方便，生活機能和便利性非常高。

對於這次我們的旅行還有兩個重點，其一自然是離我們此行的目地「拉拉山神木林步道」不遠，另一個就是我一直想來吃吃看的原民火烤兩吃和馬告牛肉麵，有關這家和雲山房Cloud Villa有合作關系的餐廳，我在前一回「【桃園-拉拉山美食】湠火鍋.原民風碳火火烤兩吃.馬告牛骨牛肉麵.拉拉山吃出新風味」有興趣的朋友，可以出門右轉。

桃園拉拉山神木林步道(官網)門票:150元，車子可以直接開到從拉拉山生態教育館附近，不需要走太多路程，對於體力不是那麼好，又想享受森林分芬多精的北部人無疑是一大福音。

純木造的拉拉山國家森林遊樂區遊客中心還滿漂亮、舒適的，如果同行的朋友、家人有臨時不便，在這休息等大家也很ok，裡面有簡餐、咖啡，又有拉拉山的生態展示館，滿地的玻璃窗就可以看到絕美的拉拉山雲霧。

從拉拉山生態教育館走到拉拉山林區入口約莫只要3-5(700公尺)分鐘，而且完全沒有半點上下坡非常容易，入口處便有不少株神木等級的巨木可以欣賞，有機會還能看到神木、雲海一遠一近的邂逅。

拉拉山巨木林區佔地75公傾，神木主要以紅檜和偏柏為主，全區海拔介於1500公尺至2130公尺，共有24株巨木，樹齡介於500年至1495年，整個行程完約莫是1個半到2個小時。

每株神木都有清楚的身份證資料，包含樹的樹種、高度、樹圍、 年齡以及下一株神木的方向和距離。

主要的步道都是木道相對好走，且近距離就能欣賞到大部份的神木，甚至行動不便推輪椅也能沉靜在森林中的芬多精浴裡。

分岔的上坡路段也在盡量不破壞生態下建了木階棧道，方便遊客行走，也預防遊客迷路或是走進林間，過度踐踏自然生態，每隔一小段就會有一處可供休息的小平台，甚至是木椅供遊客喘口氣，略為休息。唯一要注意的是，這些木造的階段，難免有一些青苔，特別是雨後會有一點滑，上下千萬要留意腳步，最好能穿上比較防滑的鞋子。

除了神木外，拉拉山巨木步道擁有非常豐富的動植物生態，靜下心來除了自己的心跳、喘氣外，還能傾聽蟲鳴鳥叫的大自然交響樂，配合森林芬多精的淋浴，每一步都讓人心曠神怡，忍不住多吹了沁涼的空氣。

有些長在坡道比較傾斜的巨木，貼心的設計了可供近距離傾聽神木心跳的平台設計，擁抱是有一點難度，但最少可以仰視這些神木的風采。

抬頭仰望神木的高偉，低頭也不要忘了欣賞錯結的盤根，無疑都是大自然的神奇，而且獨一無二。是說，這神木的枝、根像不像一頭巨蛇。

接下來分享一下這次我們入住「雲山房Cloud Villa」的心得，除了託民宿幫我們訂了前面提過原民火烤兩吃的「湠火鍋」外，對於拉拉山旅遊的簡介，服務民宿也非常到位。

網路上對於雲山房Cloud Villa的好評除了親切的服務外，最大的賣點無疑是每個地方都可以欣賞到拉拉山的雲霧，晨昏、日出、夕陽。

雲山房Cloud Villa的房型有十多種，都以櫻花命名，那是因為一房難求的櫻花季這裡美翻了，這也是為什麼網民給了他們「櫻花山莊」的別號。詳細的房型可以參考官網。

這是我們當天入住的高級四人房，不止有獨立臨拉拉山谷的陽台，甚至浴室的浴缸都有機會可以欣賞到拉拉山的美景，試著一邊泡澡一邊欣賞雲海，能不美嗎?

早餐在有熊熊陪伴的玻璃屋享用，高山蔬食手作早餐，麵包意外非常好吃。希望明年櫻花季有望搶到一間客房....好好欣賞一下拉拉山的櫻花之美。

雲山房Cloud Villa(官網):桃園市復興區華陵里9鄰巴崚88-1號，訂房電話:03 391 2010。桃園拉拉山神木林步道(官網):桃園市復興區11鄰205號，電話:03 391 2142，開放時間:06:00-17:00，門票:150元

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