好幾次到京都旅遊都住在京都車站八条口附近的飯店，不論是交通購物都非常方便，「KYOTO AVANTI」就是在京都車站八条口正對面，過個馬路不到三十秒就到的購物中心，也可以從京都車站的地下通道直接到達，「京都AVANTI」中有許多台灣人都非常愛逛的商店，像是什麼都賣的「驚安殿堂」、買鞋首選「ABC-MART」、日本平價服飾「GU」、「松本清藥妝」、百元商店「Seria」，美食街裡還有美味的迴轉壽司以及蕎麥麵，逛完肚子餓可以直接在這享用美食，想要一到京都就開始購物美食行程，就先來「KYOTO AVANTI」吧！

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KYOTO AVANTI 營業資訊

KYOTO AVANTI 位置｜交通

KYOTO AVANTI 的位置就在京都車站八条口祭時計広場正對面，商場規模不小，走出京都車站遠遠就可以看到「KTOTO AVANTI」 的字樣大大掛在建築物上頭，過個馬路一下就可以抵達。

另外也可以從京都車站地下通道前往，如果是搭地鐵或JR，可以不用走出京都車站，沿著指標往八条口方面的方向走，就可以看到「AVANTI」的指標，可以直接通往B1美食街區域，就算是雨天也都可以輕鬆到達。

KYOTO AVANTI 購物推薦

KYOTO AVANTI 整棟是地下一層、地上六層的商場設施，挑選了幾間個人覺得很好買又有特色的的購物店家推薦給大家。

B1F 松本清藥妝店

松本清的藥妝品項非常齊全，台灣人愛買的合利他命、止痛藥EVE、太田胃散、龍角散、Wakamoto 若元錠….，品項都非常齊全。天氣越來越熱，夏天必備的防曬不可少，還有最近找大谷翔平代言的KOSE 雪肌精防曬乳個人覺得很好用，清爽不油膩。最新的美妝產品在這也找得到，消費滿5,000日幣免稅！

1F ABC-MART

營業時間：10:00–21:00

到日本買鞋，最常逛的鞋店一定就是ABC-MART無誤 ，除了鞋子款式多樣化，價格非常實惠，每次都會買的就是 CONVERSE 各種系列，除了很多台灣沒有的顏色外，還會有日本製造的款式，在其他國家真的買不到。

有時候還會遇到特價，像是百搭不敗的白色 CONVERSE 特價入手超划算，現在日幣那麼低，多入手幾雙也不會心疼。

另外還有人氣的NEW BALANCE 327、NIKE慢跑鞋，價格都比台灣划算很多。

休閒鞋、登山鞋的選擇也很多，全家老小的鞋子都可以在這一次買齊，滿5,000日幣還可以退稅喔！

1F 刀劍亂舞萬屋本舖 京都 AVANTI 分店

營業時間：10:00–21:00

《刀劍亂舞 ONLINE》是一款透 過戰鬥打倒敵人，來收集與訓練由刀劍擬人化衍生出， 並且是付喪神的「刀劍男士」的模擬遊戲。在 KYOTO AVANTI，有這間常設官方商店“刀劍亂舞 萬屋本舖”的京都 AVANTI 分店，販售從刀劍亂舞的商 品和書籍等各種各樣的商品，和展示日本刀具。請大家 來京都的時候，一定要來。

2F 驚安殿堂

營業時間：09:00~24:00

一站式可以買到所有的大大小小生活用品、日本零食、美妝、日本酒、行李箱……，平常如果來到日本沒時間一家家購物逛街的話，一定會直接殺到驚安殿堂把東西買齊，幾乎什麼都可以在這買到，熱門的日本生活類用品、藥品、每妝、零食、伴手禮，還有可以帶到辦公室分給同事的大包零食包、京都必買的各種抹茶零食。

還有行李箱區也是一定會逛逛的，一不小心說不定就會有超划算的名牌行李箱在這出現！驚安殿堂營業時間一直到半夜十二點，就算是晚上八、九點過後市區商店打烊了沒關係，繼續到驚安殿堂補貨去！

3F Seria

營業時間：10:00～21:00

來到日本最愛逛日本當地的平價生活雜貨用品商店，超級好逛的日系百元商品店，從文具、廚房用品、雜貨、居家用品，各種生活小物應有盡有，最近剛好搬新家，缺了很多廚房用品，一次就在這裡補齊，買了一推荷包也不心疼，每一樣才日幣一百元，在Seria就算失心瘋亂買，也不怕荷包會心疼啊！

5F GU

營業時間：10:00–21:00

五樓一整層樓都是平價時尚服飾品牌GU的區域，每一次推出的商品除了符合當季時尚潮流外，價格還非常平易近人，不論男性、女性服飾，到小朋友的童裝通通都有，之前常買他們家的睡衣，真的很實穿。近期推出的尼龍包包在SNS上相當火紅，百搭實用而且有多種款式；還有設置自助結帳區，滿5,000日幣可至櫃檯退稅！

6F Space Galleria KYOTO

營業時間：10:00〜21:00

Space Galleria KYOTO是專門展示動畫、漫畫等作品的空間，舉辦的展覽會根據時期不同而變化，所以每次到訪京都AVANTI的都一定會遇到不一樣的作品展出，推薦動漫迷到京都請一定要造訪Space Galleria KYOTO！

6F らしんばん Lashinbang

營業時間：10:00〜21:00

身邊的朋友很多都十分著迷於日本動漫，「らしんばん Lashinbang」是販售二手動漫商品的專賣店，DVD、藍光等影音商品非常豐富，喜歡日本動漫的朋友可以到這裡挖寶喔！

KYOTO AVANTI 美食推薦

B1F CHOJIRO 長次郎迴轉壽司

營業時間：11:00～15:00；17:00～22:00 (平日)｜ 11:00～22:00 (假日)

逛累了就到地下一樓品嚐美食吧！之前就很喜歡CHOJIRO 長次郎迴轉壽司，壽司種類豐富又新鮮，一盤壽司最便宜只要130日幣，還有現炸天婦羅以及新鮮的生魚片，光是看到迴轉帶上的各種新鮮壽司就讓人口水直流，海鮮新鮮不在話下，最愛他們家的牡丹蝦跟鮭魚握壽司，還有直接搭配好的綜合握壽司系列，如果住在附近飯店的話，直接買回飯店享用也非常適合耶！

B1F おらが蕎麦

營業時間：11:00～22:00

澎湃豐富的炸豬排＋蕎麥麵定食居然只要只要890日幣！「おらが蕎麦」使用的是自家製麵，口感一流，而且份量充足價格又非常實惠，有多種蕎麥麵定食可以搭配。炸豬排蕎麥麵定食，現炸的酥脆豬排丼飯加上口感滑溜的冷蕎麥麵，不用思考想要吃飯還是吃麵，一款定食雙重享受實在是太貼心了！

其他

B1F 扭蛋機｜夾娃娃

通常來一趟日本都會貢獻不少花費在扭蛋機上，B1F 的扭蛋機多到目不暇接，各式各樣的系列都有，食物模型、吊飾、動漫光選要轉哪台都選到眼花撩亂，一看到會忍不住就會拿出零錢一直轉個不停😊，喜歡扭蛋或是夾娃娃的朋友，可以到地下一樓，有很多扭蛋機跟夾娃娃機可以選擇！

因為之前很常住在 KYOTO AVANTI 附近的旅館，所以對 KYOTO AVANTI 的商場環境不陌生，可以直通到京都車站，交通與地點上真的十分方便，不論是要血拼或是吃美食，就來KYOTO AVANTI報到吧！

(此篇為合作文)