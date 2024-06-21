ひらみぱん(官網)tabelog:3.66:石川県金沢市長町1-6-11，電話:076-221-7831，營業時間:08:00 - 11:00、12:00 - 15:30(星期一休)

之於麵包我是徹底的日式控，但有趣的是我在1200多篇日本文章中又鮮少介紹分享「麵包店」，想想主要的原因還是日本麵包到處都有好吃的，就像咖哩要找到難吃的還真不容易....;最近開始的「tabelog百名店系列」有麵包分類，所以就從這篇金澤排隊人氣麵包店的早午餐開始吧!先說結論:ひらみぱん是金澤麵包店tabelog分數最高，麵包好吃不在話下，更重要的是這裡用餐空間的氛圍，我一整個喜歡到不行，服務親切又到位。如果我的日本行程，每天早餐都從這樣的店開始，該有多美好(笑)。

ひらみぱん位於金澤城城下町武家屋敷一帶，離我們當天入住的金澤omo不遠，離著金澤以前的用水道散步滿滿老町新街交錯的視味覺，是個人到金澤很喜歡的早上散步區塊，但以前經過幾次完全沒印象有這樣的麵包店.....，但它可是tabelog(3.66)麵包百名店金澤分數最高的一家，也是金澤唯一入選tabelog麵包百名店的一家。

開場，按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog(食べログ)」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁(App)，有一點像台灣人常在google評分。當然現在的Tabelog(食べログ)已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。是以，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog(食べログ)網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

所謂的「日本tabelog百大餐廳」要是我沒搞錯，tabelog這個企畫和專題起源於2016的日本前50名拉麵，因為當時造成很大的迴響，才有了後來「tabelog百名店」的專題。但當然更早前就有所謂的日本5000、1000名店等logo和話題店等，有一點像日本美食餐廳的奧斯卡，之不過評分都是鄉民一票一票投出來的。好，其他的廢話等我有空多跑幾家後，再著手專門寫一篇「日本tabelog百大餐廳」的說明、使用文。

進入到「tabelog百名店」的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至如麵包還有單獨拉出東京，石川屬東日本所以要點擊拉麵選項中的「east」。點擊(すべて)之後可以發現「石川」的字是比較顏色(比較淺表示該縣市沒有入選的店家)。

然後，你會發現石川入選東日本百名麵包的只有一家，但這邊還是要說一下，第二次點擊(すべて)可以更細分該縣更小的行政單元，比方我選的「金澤周邊」，得到的答案便只有ひらみぱん，這個功能方便你快速找到你所處地區的tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。

查了一下這間麵包開業於2011年，而這間餐廳是在2018年開的，前身是大正時代的鋼鐵廠，搖身一變鐵臭味居然變成麵包香，這不禁讓我想去多年前，miss v 入駐赤峰街，而整間店的外觀又有幾分東京下町清澄白河的fu。爬滿綠色植物的木造老屋，一眼就是我喜歡的風格，加上一大早就有人頂著太陽拿著陽傘排隊，還有那沒經過我同意就私自闖入我鼻腔的誘人麵包香，很難不讓人停下腳步看個究竟。

十字路口的斜對面，用水川道旁便是ひらみぱん製作麵包的工坊。

順著麵包香開門而入，各種麵包的香味更是肆無忌憚的撲鼻而來，饞的直叫人受不了，但因為門外人實在排太長，加上我們早餐剛吃，於是第二天沒開門就就過來排隊，幸好第一波就得以進入用餐。

木屋裡的用餐氛圍比外面更棒，店主人佈置成歐洲雜貨風格讓人一整個放鬆。

半閣樓底下是一層古物書架，多少又帶了一點文學氣息。

木窗、木椅、白色薄紗滿滿夢幻少女風，無怪乎整間店幾乎80%都是女生，桌上的擺設也顯得可愛。

抱歉我忘了拍當天的menu，但這裡的用餐分為早午餐、午餐、下午茶三種，早餐有三種不同麵包的模式，set大約是1600日幣左右，附前湯和後咖啡(飲料)。當天的前湯是「磨菇湯」，溫順卻帶著白醬和磨菇交融的甜非常好喝，上面還放了一點果乾、麵包丁。

太陽蛋土司，烤厚片土司(加起司)，上面舖著太陽蛋，附上生菜和以豆類製作的沙拉醬。

麵包很厚但烤的極香，劃破太陽蛋流滿土司邊角，這畫豈有不好吃之理，入口果然土司酥脆軟嫩，咀嚼端起司和麵香的香、纏，每一口都是美味，即便那是你能想像的美味。

另外這款是酪梨黑麵包，搭配的是半熟蛋，起司則是以刨絲代替焗烤，相對更是麵包、起司、蛋、酪梨、生菜的單純組合

切開才發現黑麵包和酪梨間還有一層優格，混著半熟蛋層次分明，酥、脆、軟、綿、化接踵而來，加上灑了些在上面的堅果，真是好吃得亂七八糟!!!

餐用的咖啡、茶，還配了一塊手工餅乾，吃來同意有滋有味。這裡的用餐氛圍真讓人捨不得離開，雖然沒有用餐時間，但看著外面曬太陽的排隊人群，還是吃完早點離開吧(笑)。

ひらみぱん(官網)tabelog:3.66:石川県金沢市長町1-6-11，電話:076-221-7831，營業時間:08:00 - 11:00、12:00 - 15:30(星期一休)

更多:北陸-石川 (8)

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