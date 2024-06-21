來自雲林超人氣道地奧地利甜點「奧地利廚房」快閃台中新光三越囉～奧地利廚房快閃活動時間為6/12-7/2，地點就在台中新光三越B2樓，主打奧地利點心，堅持手工製作，現場還可以看到帥氣老闆，招牌休伯納捲必點，現點現做，畫面超療癒，好吃不甜膩連小朋友也超喜歡

奧地利廚房台中新光快閃店位置

奧地利廚房台中新光快閃店就位在B2樓手扶梯下來的轉角處，糖糖這天平日來現場就有不少人在排隊啦

奧地利廚房台中新光快閃店現場主要販售的甜點有招牌休伯納捲、雪緞（紅衣主教蛋糕）、奧地利傳統蘋果塔及維也納月亮餅乾

除了道地奧地利甜點，現場還有販售咖啡豆、可可粉、花茶、紅酒及啤酒禮盒

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

奧地利廚房台中新光快閃店菜單

奧地利廚房台中新光快閃店優惠

於6/12-7/2快閃活動期間至奧地利廚房台中新光快閃店單筆消費滿500元就贈送蘋果卡特塔一個，凡購買雪緞再送維也納月亮餅乾，另外蘋果卡特塔也有買三送一的優惠唷

奧地利廚房招牌休伯納捲都是現場手工製作，看著老闆擠著內餡的畫面超療癒，一個個排排站的休伯納捲看起來好誘人呀

休伯納捲 6入 399元

選用歐洲進口的酥皮，一層又一層製作成千層派皮的口感，雪白內餡不是奶油而是奧地利主廚特製的義大利蛋白霜，裡頭還添加了檸檬增添香氣，最外層還撒上了滿滿的杏仁角，外皮口感香脆，內餡質地輕盈，交織著淡淡的檸檬香氣，整體吃起來不甜膩，會讓人一根接著一根

雪緞 - 草莓口味 460元

奧地利廚房的雪緞有兩種口味，草莓跟咖啡，糖糖選了草莓口味，蛋糕體很特別，比一般戚風蛋糕還要輕盈，帶有濃厚的蛋香味，除了鮮奶油的濃郁奶香，還多了草莓果醬的微酸滋味，整體吃起來不甜膩

奧地利傳統蘋果塔 135元／個

將蘋果塔一切開就聞到濃濃的肉桂香氣撲鼻而來，塔皮偏軟不是硬脆口感，內餡帶有蘋果的香甜及迷人的肉桂味，還可以吃到微脆的蘋果果肉，裡頭還搭配了鮮奶油起司醬，多了乳酪香氣，層次更豐富

維也納月亮餅乾 299元／包

將餅乾做成月亮造型也太可愛了，用料很單純，還特別選用歐洲扁桃仁粉來取代大部份的麵粉，口感酥鬆，帶有迷人的奶香味，配上一杯牛奶超讚

想吃道地奧地利點心不必飛出國或跑雲林，現在來台中新光三越就能吃到，而自雲林人氣美食奧地利廚房於6/12-7/2來台中新光三越快閃，快閃期間還有許多優惠活動唷