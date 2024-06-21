這間隱身在中和遠東世紀廣場附近巷弄中的「Go食匯-台中車頭鐵路便當」是一間主打懷舊鐵路便當的餐廳，最早是民國70年老闆的父母在台中火車站旁開的便當店，而老闆後來從事鐵板燒師傅長達14年，現在想要重現父母的好味道，選擇在台北打拼開設這間古早味便當店，除了許多新鮮配菜可以挑選外，招牌的肉品主餐更是便當不可或缺的靈魂人物，完整將父母的手藝傳承下來並分享給大家，晚餐時段內用只要配菜有多都可以無限量吃到飽，讓顧客吃飽喝足也能避免食材的浪費。

餐廳資訊

Go食匯 名稱 : Go食匯-台中車頭鐵路便當

電話 : (02)2222-0171

地址 : 新北市中和區連城路347巷4弄25號 (Google地圖)

蔬食時間 : 週一 10:00-11:00

營業時間 : 週一~週六 10:00-19:00

營業時間 : 週日公休

從遠東世紀廣場步行約5分鐘就可抵達，如果要搭公車最近的一站是「連城中正路口」，下車後也是步行5分鐘左右的時間

餐廳環境

店內的環境不大約可以容納10幾位顧客，雖然主要都是公司行號的團購訂單，但還是有不少上班族會直接來店裡用餐

用餐完畢後需自行將餐具放到「自助回收區」，因為店內的人手不足也算是互相幫忙，可以讓後面的顧客減少等待清潔的時間

餐具跟醬料在最裡面的位置可以自由取用，外帶的免洗餐具也一併放在一起

飲水機在側邊的牆角也是自由取用，杯子是跟餐具放在一起

湯的部分有消費都能夠自由取用，即便是免費裡面的料依舊非常豐富，湯匙撈一勺上來滿滿都是海帶跟紅蘿蔔還有豆腐塊，喝起來滿清爽的適合吃完便當轉換一下口味

菜單

餐點的主餐一共有八種包含一款「素食鐵路便當」，讓所有客群都能夠享用到美味的便當，光看照片真想要每一種都來一份，那個油亮的色澤就是古早味便當最誘人的地方

當天是晚餐時段前往配菜剩的量稍微少一點，不過好處就是晚餐是可以吃到飽，加上店家是營業到7點而已希望配菜可以盡量食用完畢，只要有消費都歡迎顧客多吃一點不要浪費任何食材

主食的部分就要先詢問一下老闆因為在晚餐時段數量是有限的，還是會以每位客人點的餐為主

另外有請老闆拍一下隔天中午準備的菜色，平日會有許多公司行號訂餐所以準備的量會比較多，內用的話就不是吃到飽，因為訂單都是大量團夠所以想多吃品嚐不同菜色的話可以晚餐時段來

每天的菜色都會做更換依照進貨的食材為主，都是新鮮的蔬菜居多讓大家可以吃的飽又能營養均衡

餐點介紹

看到兩份餐點卻有三份排骨，這是一篇合作文沒錯，不過也因為我個人滿喜歡吃古早味便當的，以下的內容也是吃完之後的感想，選擇晚餐時段來也是盡量避開中午老闆最忙碌的時間

排骨有三種口味分別是「懷舊滷排骨」、「炙燒排骨」跟「阿爸的炸排骨」

第一份是「懷舊滷排骨」，看到油亮反光的外表就是古早味排骨其中的一個特色

滷排骨吃起來非常軟嫩，在油脂包裹下口感滑順滿滿的香氣一吃就知道是古早味的味道

第二份是「炙燒排骨」，這道有點像是「隱藏版料理」因為菜單上不會看到，當天詢問有沒有燒肉時老闆說已經賣完問我們要不要試試看炙燒排骨，因為做法跟燒肉一樣只是肉品不同

把醬料視為靈魂配角的人來說炙燒排骨真的可以品嚐看看，光看到上面那一層特調醬汁口水就快流出來，吃起來甜鹹甜鹹的口感非常涮嘴

第三道是「阿爸的炸排骨」，起鍋時油都有盡量瀝乾看外觀不會有明顯的油光流出來

一口咬下外酥內嫩，金黃色的外皮把肉汁都鎖在裡面稍微放涼吃也不會感覺有過多的油膩感

第四道是「炭烤大雞腿」，雞腿的上面跟炙燒排骨一樣都有灑上芝麻粒來提味

大口咬下裡面的肉汁不斷流出，雞腿的肉質非常鮮嫩多汁又彈牙，最重要的是肉的含量高不會覺得被骨頭占掉大部分的體積

接著來看一下配菜的部分，第一樣「高麗菜」是非常多餐廳都會出現的，簡單的烹調就能吃出高麗菜本身的甜味，煮的時間不會過久吃起來還有脆脆的口感

第二樣是「南瓜」，吃起來綿密南瓜香濃郁，加飯一起吃軟綿的口感非常舒服

第三樣是「油豆腐」外層有沾點醬油膏，吃起來外皮帶有微微的脆度裡面的豆腐軟嫩，只有一塊還真的有點吃不過癮啊~

第四樣是「九層塔炒茄子」，如果平常比較怕茄子味道的人可以嚐試看看這道菜，因為九層塔本身的香氣比較重會蓋過茄子，茄子燉煮到軟爛搭配九層塔一起吃非常香

第五樣是「芹菜炒豆干」，芹菜本身的脆度可以提升豆干的口感，吃起來香氣十足

第六樣是「香腸切片」，每一片的香腸都滿大片的跟油豆腐一樣吃一片之後就會想吃第二片，因為香腸的製作方法都有獨門的香氣會很誘使人再去品嚐

看完配菜後輪到米飯的部分，米飯有分為「白飯」跟「十穀飯」，一開始便當是選擇用白飯，盛裝時可以自由選擇要不要加點滷汁

我個人是建議一定要加，因為白飯吸收滷汁後吃起來特別香而且調味剛好不會過於死鹹

後來也品嚐一碗「十穀飯」，在煮的過程中水的比例控制的滿好的，不管是米粒還是穀物都有煮熟並且煮軟，吃起來香氣十足直接吃也非常有味道

最後是店內提供的免費湯品，口味滿清淡的不過豆腐跟海帶的甜味都融入在裡面，以免費提供的湯品來說用料滿實在的，真的就是不怕你喝只怕你喝不下

其他資訊

隔天中午請老闆提供外送的便當照片，多了「酥炸大雞腿便當」、「鮮魚排便當」跟「素食鐵路便當」，整體裝起來的份量吃真的非常有飽足感，而且還會更換不同的菜色即便一周吃幾次也能吃到不同的組合

雞腿跟排骨幾乎都超出白飯的盛裝空間，不只食材新鮮份量也非常實在

老闆也請我們喝兩杯飲料分別是「奶茶」以及「古早味紅茶」，既然來吃懷舊鐵路便當建議可以先選紅茶，喝起來微甜的味道跟熟悉的古早味是一樣的

另外還有集點卡只要加官方LINE就可以使用，10點可以換一杯飲料、20點可以換一份便當，重點是點數可以累積，累積10點換完飲料後只要再累積10點(總數變成20點)就可以兌換便當，不需要重新累積這樣真的非常划算

吃飽之後店貓「多多」也睡醒了有出來稍微露臉，不過可能剛睡醒又看到陌生人有點害羞，晚餐吃幾口就躲到牆後面

多多目前是兩歲多的小男生，看體格就知道滿強壯的動作非常靈敏，老闆也有強調這裡是寵物友善餐廳，如果要帶寵物前來一起用餐也是沒有問題的~

結語

這一餐可以說是被老闆餵飽餵滿，也是剛好在晚上關店前比較有時間老闆分享不少開店的故事，用餐的過程能感受到老闆對於餐廳的熱情以及傳承父母手藝的用心，雖然主要都是公司行號團購的訂單，但也歡迎大家到店裡用餐，晚餐時段只要配菜還有多都可以吃到飽，對於想吃飽預算又有限的人來說非常適合，重點是餐點的口味都滿剛好的，主餐的肉品香濃多汁、各式配菜食材新鮮調味恰到好處，還有店貓可以療癒人心，有寵物還能帶來一起交朋友，是一間滿多元的古早味便當店。