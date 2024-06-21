據說經營團隊來自嘉義老店《小統一牛排》，跟《故鄉牛排》可說是併列嘉義牛排餐館回憶店家了。吳鳳北路尾兆豐銀行對面，店面不大很容易錯過。

煎台區在門面，與內用區有牆做區隔，用餐不會被煙及往來外帶客人影響。

長型店面簡單樸素，生意還滿好的很常滿座。

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飲料有古早味紅茶及檸檬紅茶。

醬料磨菇醬及黑胡椒醬放在電鍋保溫可自取。

湯品也滿有誠意有兩種，以平價牛排來說不算太水，還不錯喝。

厚片厚度大約指寬，筋不多算柔軟，肉質感覺也不錯。

雙拼排份量也滿驚人的，雞排皮酥內軟，一般牛排的厚度也不會太薄，口味也滿好的。可以吃非常飽。





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