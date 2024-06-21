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嘉義市東區【嘉義美食】一心牛排│平價牛排肉厚，兩種湯品有飲料。

2024-06-21 23:35:00 引線木偶 人氣：116
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窩客好文

引線木偶

發表篇數：185篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一心牛排
place嘉義市東區吳鳳北路314號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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據說經營團隊來自嘉義老店《小統一牛排》，跟《故鄉牛排》可說是併列嘉義牛排餐館回憶店家了。吳鳳北路尾兆豐銀行對面，店面不大很容易錯過。
煎台區在門面，與內用區有牆做區隔，用餐不會被煙及往來外帶客人影響。
長型店面簡單樸素，生意還滿好的很常滿座。

詳全文：https://kielkiel.com/%e4%b8%80%e5%bf%83%e7%89%9b%e6%8e%92/

飲料有古早味紅茶及檸檬紅茶。

醬料磨菇醬及黑胡椒醬放在電鍋保溫可自取。

湯品也滿有誠意有兩種，以平價牛排來說不算太水，還不錯喝。

厚片厚度大約指寬，筋不多算柔軟，肉質感覺也不錯。

雙拼排份量也滿驚人的，雞排皮酥內軟，一般牛排的厚度也不會太薄，口味也滿好的。可以吃非常飽。

===================

  • 一心牛排館
  • 評分： / 4.3
  • 地址：600台灣嘉義市東區吳鳳北路314號( 地圖 )
  • 電話：05 271 0887
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 16:30 – 21:30,
    星期三: 16:30 – 21:30,
    星期四: 16:30 – 21:30,
    星期五: 16:30 – 21:30,
    星期六: 11:00 – 14:00, 16:30 – 21:30,
    星期日: 11:00 – 14:00, 16:30 – 21:30

 

 

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