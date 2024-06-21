這家海泰泰漁店真是我去賞完萬里高家繡球花後，偶然在估狗地圖上發現的寶藏
海泰泰漁店結合了豐富的海鮮和泰式料理
不僅份量十足，價格也相當親民，而且每道菜都好吃到讓人驚艷，CP值真的超高
這家海泰泰漁店的老闆娘來自緬甸，她的廚藝真是一絕！
每一道料理都讓你吃得心滿意足，絕對是個讓人回味無窮的好地方
老闆娘是從是來自緬甸，料理功夫絕對是一流，每道料理都讓你吃的很滿足
這道泰式炸蛋真的是我的必推！外皮超酥脆，內餡嫩滑，酸酸甜甜的滋味讓人一試成主顧
完全不同於我以前吃過的炸蛋，真的太好吃了！絕對值得大推，來這裡一定要試試看喔
海泰泰漁店
地址：新北市萬里區瑪鋉路206號
營業時間：09:00–20:30(星期日)，11:00–20:30(星期一至星期六)，星期三公休
他們家的肉絲炒麵也超有味道，不會太鹹，剛剛好！口感和風味都很棒，真的是讓人吃了一口接一口
炒海瓜子真的是絕佳選擇，每一顆海瓜子都非常鮮美，炒得剛剛好
鮮甜可口，完全不會過鹹，讓人吃得停不下來
紅燒豆腐也非常值得一試！豆腐煮得外酥內嫩，醬汁濃郁
味道剛剛好，不會過鹹，每一口都充滿了濃郁的香氣，讓人回味無窮
他們的蛤蠣湯真的是一絕！湯頭清爽鮮美，蛤蠣飽滿多汁又大顆
每一口都能品味到海鮮的鮮甜，喝完讓人感覺非常滿足，這道湯絕對是每次來都必點的
這家店的環境明亮寬敞，用餐起來非常舒服，讓人感覺輕鬆自在，絕對是享受美食的好地方
老闆娘一人掌廚，所以餐點需要多一點時間準備，但絕對值得耐心等待
每道料理都是精心製作，味道一流，保證讓你滿意
一進門就能看到櫥窗裡滿滿的新鮮海鮮，品質絕對有保證
每一道菜都用最新鮮的食材製作，讓你吃得安心又滿足
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