這家海泰泰漁店真是我去賞完萬里高家繡球花後，偶然在估狗地圖上發現的寶藏

海泰泰漁店結合了豐富的海鮮和泰式料理

不僅份量十足，價格也相當親民，而且每道菜都好吃到讓人驚艷，CP值真的超高

這家海泰泰漁店的老闆娘來自緬甸，她的廚藝真是一絕！

每一道料理都讓你吃得心滿意足，絕對是個讓人回味無窮的好地方

老闆娘是從是來自緬甸，料理功夫絕對是一流，每道料理都讓你吃的很滿足

這道泰式炸蛋真的是我的必推！外皮超酥脆，內餡嫩滑，酸酸甜甜的滋味讓人一試成主顧

完全不同於我以前吃過的炸蛋，真的太好吃了！絕對值得大推，來這裡一定要試試看喔

海泰泰漁店

地址：新北市萬里區瑪鋉路206號

營業時間：09:00–20:30(星期日)，11:00–20:30(星期一至星期六)，星期三公休

他們家的肉絲炒麵也超有味道，不會太鹹，剛剛好！口感和風味都很棒，真的是讓人吃了一口接一口

炒海瓜子真的是絕佳選擇，每一顆海瓜子都非常鮮美，炒得剛剛好

鮮甜可口，完全不會過鹹，讓人吃得停不下來

紅燒豆腐也非常值得一試！豆腐煮得外酥內嫩，醬汁濃郁

味道剛剛好，不會過鹹，每一口都充滿了濃郁的香氣，讓人回味無窮

他們的蛤蠣湯真的是一絕！湯頭清爽鮮美，蛤蠣飽滿多汁又大顆

每一口都能品味到海鮮的鮮甜，喝完讓人感覺非常滿足，這道湯絕對是每次來都必點的

這家店的環境明亮寬敞，用餐起來非常舒服，讓人感覺輕鬆自在，絕對是享受美食的好地方

老闆娘一人掌廚，所以餐點需要多一點時間準備，但絕對值得耐心等待

每道料理都是精心製作，味道一流，保證讓你滿意

一進門就能看到櫥窗裡滿滿的新鮮海鮮，品質絕對有保證

每一道菜都用最新鮮的食材製作，讓你吃得安心又滿足

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