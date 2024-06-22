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茹曦酒店？當聽聞今年公司春酒宴將於「茹曦酒店」舉行時，路痴如我完全沒有概念，直至抵達現場，咦？不就是以前熟悉的那個環亞飯店嗎？格局大致如舊。在這裡參加過多少場喜宴？包出去的禮金回收無望(哭)。最懷念的是環亞時期飯店內設有國際精品街，如今取消了。時光荏苒，連環亞後來曾一度更名「王朝」，都毫無所知。

不過「茹曦」這酒店名十足女性，取晨曦之光意象名之，卻令我一下子聯想到《步步驚心》的女主角「若曦」XD。

↓春酒宴應該是假婚宴廳舉行。(上、下二圖取自茹曦酒店官網)

反正就是為了摸彩、順便吃一頓而來。不囉嗦，看看菜色吧！

↓咦？一般喜宴上冷盤前，桌上通常擺個兩、三樣小菜，讓早到的賓客嘴巴先動一動，茹曦一上來竟就是【迎賓六彩碟】：梅子番茄、蒜香四季豆、黃金泡菜、台式醃漬小鮑仔、香柚白玉磚、瓜仁吻仔。——小鮑魚新鮮耶！燒酒螺的調味，棒棒棒！

↓第二喜歡這瓜仁吻仔，很適合追劇的時候配啤酒吃XD

↓上菜！港式燒味大拼盤：相思櫻花蝦、陳醋海蜇、掛爐燒鴨。櫻花蝦搭配的是什麼我沒吃出來，很像厚實高級版的鱈魚香絲，超煞嘴。

↓剝皮辣椒雞、蜜汁松阪。其實不怎麼港味，但每道都水準之上，不愧為五星飯店菜。

↓金蒜花椒肉骨茶。算是台式的肉骨湯，沒有白胡椒味，花椒味也不明顯，不過實在好喝。

↓麻婆珍珠海大蝦。不辣的豆瓣麻婆豆腐，但豬絞肉跟蒜末爆香，蝦汁入味的寬粉絲，好吃！

↓稍稍油炸定型的大隻明蝦，肉質Q彈，新鮮好過癮。

↓蔥燒花菇虎掌襯時蔬。是虎掌，不是熊掌，也就是豬的後腳筋，滿滿的膠原蛋白感，搭配花菇和娃娃菜，燉得沒有蹄筋常帶的豬腥味。

↓滿堂紅酸爽魚。是石斑嗎？酸菜魚紅了好一陣子，也倒了一片，這道菜感覺想搭酸菜魚的順風車，只是少少的番茄紅湯，似乎也不怎麼酸爽。

↓各單位援例都要準備表演節目，今年竟還從外請來了川劇變臉！

↓彩椒松阪豬佐千層酥餅？明明是豬肋排+蝦餅啊？猜想是臨時換了菜色？

↓肋排看起來頗乾柴，實際上肉多軟嫩。

↓松茸海螺燉全雞。感覺是海螺罐頭煮的湯底，全雞燉得軟爛，補啊！

↓港式臘味糯米飯？這道才應該是彩椒豬肉吧？

↓義式薄餅捲。油炸的薄餅捲，淋上超甜的巧克力，以為是甜點，內餡卻是鹹的！有點海鮮味，甜鹹交錯，令人驚豔的創意料理。

↓手作綠豆糕/藍帶騎士冰淇淋。以前不知道有「藍帶騎士」這個冰淇淋品牌，今日一嚐，分外感動，淺淺小小一份，滿滿的意猶未盡。

到茹曦官網查了一下，目前的喜宴專案價位是一桌10人，NT$18,800元＋10%起，公司行號的尾牙宴不知是否比照辦理？我想大概不是。以前總覺得環亞的低價版婚宴菜實在不怎麼樣，如今換手經營，果然大大進步了！

敝公司沒尾牙，一律以春酒代之，眾人一年夢想之所繫，當然是摸彩大獎。今年頭獎現金5萬，其他3萬、2萬、1萬…….獎項若干。我抽到的金額是去年的2倍——2千元(唉)。好吧，來年，繼續努力。

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