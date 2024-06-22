出發,前往東京鐵塔.

從大江戶線的上野御徒町站上車,2號月台往兩國,大門方向,到赤羽橋站下車.

赤羽橋站只有兩個出口,想看東京鐵塔的人客,就走"赤羽橋口"這個出口.

來到地面之後,向右轉到前面赤羽橋路口,然後就會聽到"哇...東京鐵塔"......

赤羽橋路口是個蠻有名的拍攝點,想拍東京鐵塔的人客,這個路口一定不能錯過.

其實應該這樣說,東京鐵塔的每一個著名拍攝點,都是不能錯過的.

除了赤羽橋路口外,周杰倫有一首歌的MV,其中某一個場景,就是在後面"赤羽橋南"的路口拍攝的.

還有一個拍攝點是過了赤羽橋南,再往南走一點,可以拍到整條馬路和東京鐵塔.

不過這個位置會站在分隔島,雖然有斑馬線,但是並不太建議前往.

這個位置一定要拍到,東京鐵塔+路牌,千萬不能錯過.

在赤羽橋口拍完後,過馬路到對面的芝公園.

往芝公園的路上,各位人客可以留意一下,沿途都有不錯的拍攝點.

第一次來芝公園,也要稍微了解一下芝公園.

芝公園在1873年（明治6年）開園，是以增上寺為中心的綠地帶（都立公園），與同在東京都內的上野恩賜公園並稱的古老公園。最初是増上寺內的公園地。但戰後的政教分離想法興起，增上寺的公園地成為獨立無宗教色彩、新興遊具與體育設施齊全的都立公園。因此，形成現在圍繞在增上寺周圍的公園地。

公園內有飯店、學校、圖書館等設施，與綠地和步道形成廣大的公園設施。另外，園內還有前方後圓墳的芝丸山古墳、丸山貝塚。

東邊為港區役所，西邊為東京鐵塔，能看見東京鐵塔正面的東側路徑是知名約會與攝影地點

此外，芝公園的名稱也用作周邊一帶的町名（芝公園一丁目至芝公園四丁目）、地下鐵的站名（都營地下鐵三田線芝公園站）和高速道路的出入口名稱（首都高速都心環狀線芝公園出入口）。

以上資料摘錄自維基百科

今天來到芝公園四丁目,在Google map上有標示:王子芝公園.

公園內有一個大型的圓形廣場,到訪當天因為在做養護,所以沒有開放進入.

而這個圓形廣場周圍,都種滿了櫻花樹.

等到櫻花盛開時,再加上後面的東京鐵塔,整個畫面就更加完美了.

印象中,好像也有日劇是在這裡取景,只是我不知道是哪一部???

站在圓形廣場的這一端,看著另一端的東京鐵塔.

前方完全沒有任何大型建築物擋住視野,視野就是非常的開闊,也是一個很棒的攝影點.

在東京鐵塔的左後方,就是現在很熱門的Azabudai Hills 麻布台之丘.

在公園旁的這間飯店,應該就是全東京最靠近東京鐵塔,以及視野最好的東京皇家王子大飯店花園塔.

我尋找住宿的時候,真的有考慮過,只是看到價錢就......

雖然在三丁目還有一間東京王子飯店,但是比較起來就沒有東京皇家王子大飯店花園塔來得好.

雖然行前有做功課,但是我個人是覺得沒有做得很徹底.

回來整理照片時,再搭配Google map,才發現芝公園四丁目其實範圍蠻大的.

不過,大部分的人客應該都只會停留在東京皇家王子大飯店花園塔旁的圓型廣場.

我是建議,如果時間充足,芝公園四丁目可以好好地逛一下.

接下來就是在芝公園四丁目對面的芝公園18號地兒童樂園,應該很多人客對這個地方不太清楚.

但是提到拍東京鐵塔最有名的停車場行人出入口,我想各位人客應該都想去朝聖一下.

而這個著名的停車場行人出入口,就在這個兒童樂園旁邊而已.

原本以為應該熱度漸漸退了,沒想到還是一堆人客在排隊,所以就自動放棄這個停車場行人出入口.

這個兒童樂園,其實就是一個有兒童遊樂設施的公園.

公園本身佔地不大,觀光客不多,反而都是當地人帶著小孩來這裡玩.

和旁邊排隊的人潮相比較,這裡真的安靜又悠閒.

可惜櫻花都還沒有開,不然又要謀殺記憶卡容量了.

如果這些櫻花樹都開花了,那該有多好啊......

東京鐵塔周邊的拍攝點有蠻多的,"赤羽橋口+芝公園四丁目+芝公園18號地兒童樂園"只是其中的三個拍攝點.

接下來行程中,會陸續再介紹幾個的拍攝點.