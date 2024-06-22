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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yakingtori酒侍串說 串燒美味 激推炸雞軟骨 小酌下班聚會 近中山捷運站

2024-06-22 12:47:00 Mier♥戴小如 人氣：107
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窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：394篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

酒侍串說
place台北市中山區中山北路二段39巷22號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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cats

最喜歡跟許久不見的好朋友們相聚了

跟我的教練們真的認識超級多年了~好(ㄌ幺ˇ)朋友就像酒一樣

愈沉愈香！愈喝愈過癮~

每一次見面都有說不完的話題！

重點是相處起來很舒服！好像年紀到了....

現在都不會想要認識新的朋友，想要生活相處起來舒服就好

 

酒侍串說 日式燒烤居酒屋

 

地址：台北市中山區中山北路二段39巷22號

營業時間： 17:30–00:30 (周一公休)

電話： 02-25231022

粉絲頁：https://www.facebook.com/YaKINGtori/

IG：https://www.instagram.com/94_yakingtori/

 

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我還蠻愛在中山找美食(哈哈~離我比較近)

而且中山這裡超多居酒屋的！我又是一個偏愛居酒屋的人

只是....為什麼禮拜天很多居酒屋都休息~太難過了

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不過還好我找到的這間酒侍串說禮拜天有營業

我找了很多間也看了很多評價後

發現這間很不錯！所以趕快訂位~呼！還好還可以訂位

大家真的一定要提早訂位！才不怕沒有位子

畢竟中山區是美食一級戰區，想要在假日晚上吃美食，一定要記得訂位

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喝酒前一定要吃一下美食啦！沙拉不能少

我們點了不曾看過的洋風蒜香沙拉

感覺很酷！因為是蒜香的！沙拉類很少看到有蒜香口味的

吃完講話要遮一下，不然都是蒜頭香味((笑))

還蠻清爽的耶！原本想說會不會口味很重

結果不會！有出乎我的意料的好吃

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其實一坐下，服務人員就送上熱茶！

而我一坐下先看的就是酒單！哈哈

看到綠茶梅酒怎麼可以不喝一下？！好久沒喝了

不過有一點小杯！才90ml~凹嗚

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我們點了清酒 紅茶梅酒 綠茶梅酒

清酒不在酒單裡，是要到冰箱選的

中宏哥選的是久保田清酒！很好喝耶~

最怕喝清酒喝到嗆辣的~

而且這裡可以自己選杯子，很酷~看那個順眼就選那一個

中宏哥說梅酒是妹在喝的，他不要~(他不愛甜的)

所以我跟燕姐都是妹((笑))我們偏愛梅酒

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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking芥末鮭魚串好好吃~((文章有放上台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking都是店家推薦的))

不知道要吃什麼就是看店家推薦的，再從推薦裡找看看是不是有自己喜歡的

這個超級好吃的耶~

鮭魚的油脂比較多，所以蠻多人都不愛(我很意外，因為我以為鮭魚很多人喜歡)

烤過後加上芥末醬超級好吃不油膩！

吃完會覺得怎麼沒了！想要再點一串~

而且一串才$80！超划算~

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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking蔥蔥雞腿肉，愛蔥的不要錯過這個

雞腿肉不在話下，但滿滿的肉汁

吃起來就是很爽快！上面的蔥是有先調過味道的

所以很好吃~

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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking鮭魚烤飯團表面烤得微焦，有一點點鍋巴的感覺

但裡面是有一點點鬆軟！好好吃

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我們要點厚切牛舌，但因為已經賣完了，所以就點薄片鹽蔥牛舌

可能太想吃厚切牛舌了，所以就覺得薄片的好像沒有什麼太大的特色

雖然也是好吃的~

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他們家一夜干的種類只有花魚一夜干

一夜干是我到居酒屋一定會點的！

花魚的肉質還蠻嫩

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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking地雞頸肉，其實服務人員在介紹的時候，我就想點了

她一說這個肉質比較Q彈，跟雞肉其他部位比較起來比較不一樣

立馬說要！哈哈！其實就是雞脖子的肉，我很愛吃這個部位的肉

因為肉比較少，而且肉質真的比較有彈性！必點！錯過會後悔

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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking酥炸雞軟骨，這一道我們點了二次

後面喝酒聊天的時候，還加點一次

這個雞軟骨真的很讚！超好吃！

現在想起，覺得我們如果再繼續坐下次，可能會再點第三次

雞軟骨真的很好吃！有口感也有肉~非常下酒

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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking明太子炒小卷是讓我覺得意外的好吃

因為我本身就不是一個很愛小卷、透抽的人

但因為它是炒明太子又有一點辣辣！超級美味

會忍不住想要夾來吃！這個真的超級好吃

也是一道超級下酒菜！很可以

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台北|| 中山區 深夜巷弄美食 日式燒烤居酒屋 Yaking明太子烏龍麵一上桌的時候，大家都以為是義大利麵((笑))

這奶醬超級濃厚！中宏哥一個人喀掉一盤~(笑)

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最後上桌的炸唐揚雞塊，每一塊都不小

而且很鮮嫩多汁，這個很可以耶~

剛炸完非常燙，但因為鮮嫩口感，真的會一塊接著一塊吃

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後來我又加點了一合瀨祭清酒~好喜歡啊

我喜歡喝清酒、梅酒！清酒比較像大人酒！

而且很清爽！酒味稍微重一點，但我很喜歡

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後來我們喝完一直在聊天，看著別人喝生啤酒

所以我們又加點了二杯啤酒！夏天喝啤酒超級爽快！冰冰涼涼的~

邊喝邊聊天，做最後的end！很開心

(請略過我當天眼睛超拋的！有夠醜)

雖然我身體很累但心靈是很開心快樂的

謝謝我可愛的教練兼好(ㄌ幺ˇ)朋友，都6月了還幫我過生日

在這裡用餐真的很舒服，而且東西真的好吃~非常推薦

 

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Mier戴小如IG  miertai

 

酒侍串說 日式燒烤居酒屋

 

地址：台北市中山區中山北路二段39巷22號

營業時間： 17:30–00:30 (周一公休)

電話： 02-25231022

粉絲頁：https://www.facebook.com/YaKINGtori/

IG：https://www.instagram.com/94_yakingtori/

 

 

 

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