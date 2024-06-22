最喜歡跟許久不見的好朋友們相聚了
跟我的教練們真的認識超級多年了~好(ㄌ幺ˇ)朋友就像酒一樣
愈沉愈香！愈喝愈過癮~
每一次見面都有說不完的話題！
重點是相處起來很舒服！好像年紀到了....
現在都不會想要認識新的朋友，想要生活相處起來舒服就好
酒侍串說 日式燒烤居酒屋
地址：台北市中山區中山北路二段39巷22號
營業時間： 17:30–00:30 (周一公休)
電話： 02-25231022
粉絲頁：https://www.facebook.com/YaKINGtori/
IG：https://www.instagram.com/94_yakingtori/
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我還蠻愛在中山找美食(哈哈~離我比較近)
而且中山這裡超多居酒屋的！我又是一個偏愛居酒屋的人
只是....為什麼禮拜天很多居酒屋都休息~太難過了
不過還好我找到的這間酒侍串說禮拜天有營業
我找了很多間也看了很多評價後
發現這間很不錯！所以趕快訂位~呼！還好還可以訂位
大家真的一定要提早訂位！才不怕沒有位子
畢竟中山區是美食一級戰區，想要在假日晚上吃美食，一定要記得訂位
喝酒前一定要吃一下美食啦！沙拉不能少
我們點了不曾看過的洋風蒜香沙拉
感覺很酷！因為是蒜香的！沙拉類很少看到有蒜香口味的
吃完講話要遮一下，不然都是蒜頭香味((笑))
還蠻清爽的耶！原本想說會不會口味很重
結果不會！有出乎我的意料的好吃
其實一坐下，服務人員就送上熱茶！
而我一坐下先看的就是酒單！哈哈
看到綠茶梅酒怎麼可以不喝一下？！好久沒喝了
不過有一點小杯！才90ml~凹嗚
我們點了清酒 紅茶梅酒 綠茶梅酒
清酒不在酒單裡，是要到冰箱選的
中宏哥選的是久保田清酒！很好喝耶~
最怕喝清酒喝到嗆辣的~
而且這裡可以自己選杯子，很酷~看那個順眼就選那一個
中宏哥說梅酒是妹在喝的，他不要~(他不愛甜的)
所以我跟燕姐都是妹((笑))我們偏愛梅酒
芥末鮭魚串好好吃~((文章有放上都是店家推薦的))
不知道要吃什麼就是看店家推薦的，再從推薦裡找看看是不是有自己喜歡的
這個超級好吃的耶~
鮭魚的油脂比較多，所以蠻多人都不愛(我很意外，因為我以為鮭魚很多人喜歡)
烤過後加上芥末醬超級好吃不油膩！
吃完會覺得怎麼沒了！想要再點一串~
而且一串才$80！超划算~
蔥蔥雞腿肉，愛蔥的不要錯過這個
雞腿肉不在話下，但滿滿的肉汁
吃起來就是很爽快！上面的蔥是有先調過味道的
所以很好吃~
鮭魚烤飯團表面烤得微焦，有一點點鍋巴的感覺
但裡面是有一點點鬆軟！好好吃
我們要點厚切牛舌，但因為已經賣完了，所以就點薄片鹽蔥牛舌
可能太想吃厚切牛舌了，所以就覺得薄片的好像沒有什麼太大的特色
雖然也是好吃的~
他們家一夜干的種類只有花魚一夜干
一夜干是我到居酒屋一定會點的！
花魚的肉質還蠻嫩
地雞頸肉，其實服務人員在介紹的時候，我就想點了
她一說這個肉質比較Q彈，跟雞肉其他部位比較起來比較不一樣
立馬說要！哈哈！其實就是雞脖子的肉，我很愛吃這個部位的肉
因為肉比較少，而且肉質真的比較有彈性！必點！錯過會後悔
酥炸雞軟骨，這一道我們點了二次
後面喝酒聊天的時候，還加點一次
這個雞軟骨真的很讚！超好吃！
現在想起，覺得我們如果再繼續坐下次，可能會再點第三次
雞軟骨真的很好吃！有口感也有肉~非常下酒
明太子炒小卷是讓我覺得意外的好吃
因為我本身就不是一個很愛小卷、透抽的人
但因為它是炒明太子又有一點辣辣！超級美味
會忍不住想要夾來吃！這個真的超級好吃
也是一道超級下酒菜！很可以
明太子烏龍麵一上桌的時候，大家都以為是義大利麵((笑))
這奶醬超級濃厚！中宏哥一個人喀掉一盤~(笑)
最後上桌的炸唐揚雞塊，每一塊都不小
而且很鮮嫩多汁，這個很可以耶~
剛炸完非常燙，但因為鮮嫩口感，真的會一塊接著一塊吃
後來我又加點了一合瀨祭清酒~好喜歡啊
我喜歡喝清酒、梅酒！清酒比較像大人酒！
而且很清爽！酒味稍微重一點，但我很喜歡
後來我們喝完一直在聊天，看著別人喝生啤酒
所以我們又加點了二杯啤酒！夏天喝啤酒超級爽快！冰冰涼涼的~
邊喝邊聊天，做最後的end！很開心
(請略過我當天眼睛超拋的！有夠醜)
雖然我身體很累但心靈是很開心快樂的
謝謝我可愛的教練兼好(ㄌ幺ˇ)朋友，都6月了還幫我過生日
在這裡用餐真的很舒服，而且東西真的好吃~非常推薦
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酒侍串說 日式燒烤居酒屋
地址：台北市中山區中山北路二段39巷22號
營業時間： 17:30–00:30 (周一公休)
電話： 02-25231022
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