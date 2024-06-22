中山捷運站餐廳_新丼─大同區午餐，神仙組合「巧克力豬排」上線，厚切酥嫩豬排淋上獨家特製苦甜熔岩巧克力醬，一口入魂！內用飲料暢飲、味噌湯無限續，起司控、豬排控超推的起司瀑布巨厚實爆汁豬排在這吃，現點現做肉多多丼飯158元起，加98元升級套餐任選兩樣心動小食大推必點鬆軟綿密起司可麗餅、咖哩可麗餅、爆汁炸雞_附菜單，台北豬排飯、台北丼飯、大同區晚餐

目錄索引

1. 關於新丼

2. 交通指引_新丼

3. 新丼環境開箱

3.1 新丼_接待區

3.2 新丼_用餐空間

3.3 新丼_自助吧

4. 新丼餐點分享

4.1 人氣新品 無敵巧克力豬排丼

4.2 人氣丼飯 起司熔岩咖哩豬排丼

4.3 人氣心動小食 日本進口起司可麗餅

4.4 人氣心動小食 日本進口咖哩可麗餅

4.5 人氣心動小食 日式炸雞

4.6 人氣心動小食 甜蜜月見溫泉蛋

4.7 新品 酸甜糖醋炸雞

5. 消費資訊

5.1 新丼餐點評價

5.2 新丼餐點菜單

6. 中山捷運站餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

「中山捷運站餐廳_台北豬排飯」

「大同區午餐_大同區晚餐_台北丼飯」

新丼在哪裡

新丼位於台北市大同區長安西路66號，主打26款超值創意丼飯，近台北當代藝術館、台北建成國中、中山捷運站R5出口，附近有機車停車格、汽車收費停車場，交通相當便利。

新丼餐點特色

「內用飲料暢飲、味噌湯可續」

「嚴選高品質視好蛋」

「大份量丼飯、158元起大啖28款超值創意丼飯」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運-中山捷運站R5出口，走路2分鐘

機車：門口機車停車格_長安西路

汽車：建成國中地下停車場、Times長安西路停車場，走路2分鐘

台北當代藝術館斜對面_建成國中、中山捷運站附近_機車停車格_汽車收費停車場

讓人想一訪再訪的超值爆料系丼飯就是這家~

建成國中、中山捷運站附近；台北當代藝術館斜對面，位於台北市大同區長安西路的新丼。

餐廳門口

從中山捷運站站R5步行2分鐘即可抵達，門口有機車停車格，附近也有汽車收費停車場，交通相當便利。

機車停車格

餐廳門口前的長安西路上有規劃多格機車停車格，騎車前往用餐的朋友們，停妥機車後走路3分鐘內即可抵達。

菜單參考_最新餐點

餐廳門口有擺放最新菜單、放大版的丼飯新品圖示，可參考。

點餐區

確認餐食內容，到接待區點餐、結帳，僅收現金。

用餐空間

在饕客們入座前，店內夥伴早已將菜單備妥於桌面上，方便入座後迅速點餐。

以暖色調燈光做為主要光源的溫馨空間，維持地相當整潔整潔，設置2人桌、4人桌。

4人桌

自助吧

丼飯158元起，內用享：飲料暢飲、味噌湯無限續，飲料、餐具可到此區取用。

飲料有：冬瓜檸檬、無糖的黃金烏龍茶、小朋友很愛的酸甜可爾必思。

免費熱麥茶

厚切黃金炸豬排的完美伴侶，盛一杯暖心、自帶獨特麥香的熱麥茶搭配一起享用，蠻搭的。

這餐點了：

無敵巧克力豬排丼 加 套餐

_日本進口起司可麗餅

_甜蜜月見溫泉蛋

起司熔岩咖哩豬排丼 加 套餐

_日本進口咖哩可麗餅

_日式炸雞

單點 酸甜糖醋炸雞

無敵巧克力豬排丼 加套餐 366元

白飯 → 滑蛋 → 足重200公克日式豬排，附上特製苦甜巧克力醬、高麗菜絲，還有升級套餐的：日本進口起司可麗餅、甜蜜月見溫泉蛋。

無敵巧克力豬排丼

上桌後，建議速速將盤上的巧克力醬淋到豬排上，避免冷掉凝固。

特製苦甜巧克力醬

經過反覆測試終於調製出的可以跟日式炸豬排完美搭配的黃金比例「特製苦甜巧克力醬」。

淋上巧克力醬的厚切豬排，可以吃到外酥內紮實的口感中，在肉鮮味上多了一重巧克力甜感、可可香，不會覺得甜膩或不搭。

起司熔岩咖哩豬排丼 加 套餐 336元

對，一樣是豬排，在台北想吃豬排飯就會想到新丼~

起司熔岩咖哩豬排丼飯一上桌，建議趁起司熔岩還熱騰騰的時候，迅速倒在豬排上。

第一口先嚐嚐外表炸得酥脆可口、內裡完美鎖住飽滿鮮美肉汁的日式炸豬排，加上濃郁系咖哩的辛香、起司熔岩為整體風味增添的奶香、鹹香，大口吃、特滿足。

日本進口起司可麗餅_日本進口咖哩可麗餅

有添加起司的可麗餅，也太好吃！！！

口感滑順、奶香馥郁的起司、鬆軟綿密馬鈴薯泥的口感，吃過一次就愛上。

日式炸雞

嚴選優質的新鮮雞肉裹上薄脆炸粉，醃料的鹹、甜通通鎖入雞肉中，軟嫩、紮實加上濃郁的醬汁香氣，就是美味。

甜蜜月見溫泉蛋

使用高成本高葉黃素的視好蛋！

新丼的溫泉蛋是較偏溏心蛋的口感，內裡的蛋黃熟度約6.7分熟，不會讓人感覺生生的，蛋香十足、蛋白的部分蠻滑嫩的，可以拌入丼飯中增添口感、香氣層次。

酸甜糖醋炸雞 140元

這次回訪在菜單上，看到的新品還有它~

可以沾點特製酸甜糖醋醬一起吃的酸甜糖醋炸雞。

裹藏在金黃麵衣裡的雞肉看起來有夠多汁的~

用餐日期：2024_06

付款方式：現金

_每人低消100元

中山捷運站餐廳，再訪中山捷運站附近的平價丼飯─新丼，吃晚餐。

點了這波剛推出已成為人氣TOP1的無敵巧克力豬排丼、給人深刻記憶點的熔岩咖哩豬排丼，升級套餐多了4樣心動小食，爽嗑淋上特製苦甜巧克力、美味更加分的大份量酥嫩多汁系豬排，與咖哩、起司完美結合、肉汁飽滿的厚切豬排，搭配的香、Q、甜白米飯一起享用，好~滿足！

中山捷運站餐廳_新丼點餐步驟介紹，攝於2024_06月

中山捷運站餐廳_新丼菜單，攝於2024_06月

中山捷運站餐廳_新丼菜單，攝於2024_06月

中山捷運站餐廳_新丼菜單，攝於2024_06月

中山捷運站餐廳_新丼菜單，攝於2024_06月

新丼

類型： 中山捷運站餐廳_大同區午餐_大同區晚餐_台北豬排飯_台北丼飯

設施：洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：30~21：00

📍 地址：台北市大同區長安西路66號1F

📞 電話：02 2555 9292

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