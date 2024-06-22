兩寶膽顫心驚的期末考終於結束啦!

取而代之的是引領期盼的犒賞甜點啦!!!

由於兩寶之前只有吃過台式馬卡龍，也是俗稱的牛粒，

今天胖達準備讓他們大飽口福一下~

胖達從「姚君子」的FB上訂購了法式馬卡龍~~!!

讓兩寶開心一下。

姚君子甜點製造所

姚君子目前是採用「全預訂制」的甜點工作室，在團購美食裡面亦頗富盛名，

胖達最主要會知道也是因為加入了幾個團購美食群組後~整個被燒到阿!

而姚君子在成立開始至今總堅持選用原產地最佳的水果以及高級原物料，

不添加防腐劑，並堅持手工製作。

姚君子還有提供各種客制化的暖心服務，

讓消費者在每一次的消費中都可以感受到其展現的用心與真誠喔!

姚君子甜點製造所 商品

胖達這次購買的是馬卡龍系列，除了馬卡龍之外，姚君子還有其他各式甜點，

如:可麗露、檸檬塔、法式甜點、逢年過節的禮盒等等!

*圖片取自FB粉絲團

姚君子甜點製造所 開箱

從下訂到送達的時間非常快速，一打開紙盒，就被裡面的保護方式給震驚到了!!

居然有這麼多的氣泡墊來呵護兩盒馬卡龍，拿開氣泡墊後，

馬卡龍的外盒本身也有被氣泡紙所保護，真的是很貼心!!

拆開氣泡紙後就可以看到六種不同顏色、口味的馬卡龍在眼前展現出來。

取出方式也很簡單，是有點像抽屜式的方式，往前拉出即可喔!

姚君子甜點製造所 馬卡龍禮盒

這次胖達購買的是姚君子特製的「減糖」系列的馬卡龍禮盒，一般來說馬卡龍的「甜」，

大家肯定在第一次品嘗的時候都有被驚艷到，只好馬上喝一口黑咖啡壓壓驚!!

其成分中的白砂糖與糖霜，帶出了相當的甜度；而姚君子在這邊下了功夫，

做出了不影響其口感~吃起來能較不膩口的減糖馬卡龍。

繽紛馬卡龍中也各別代表著不同的口味，有著:「芝麻」、「海鹽焦糖」、

「草莓」、「咖啡」、「青柚檸檬」、「抹茶」這六種。

*看兩寶吃成這樣 就知道很讚~~

芝麻

乳白色的外貌，入口是酥脆的外皮、內餡咬入是散發濃郁的芝麻香，

內裡的芝麻餡的質地亦非常綿密。

海鹽焦糖

湛藍色的外層，如餡裡海鹽的風味，入口一絲鹹鹹的風味，搭配焦糖的甜蜜，一縷鹹甜的風味凸顯層次感

草莓

粉嫩色的馬卡龍，搭上大人、小孩都愛的草莓，感覺滋味更美了；

餡裡包裹著熬煮的草莓醬在其中，甜度與酸味恰得其份

咖啡

薰衣草色的呈現，讓胖達一開始以為是藍莓的風味，殊不知是用咖啡來做內餡；

濃韻的咖啡引領而出苦甘味，對於不嗜甜甜的朋友這款大推！！

香柚檸檬

黃橙橙的色澤，拿進就可以聞到其散發的檸檬清香；入口餡料綿密，

與一股酸溜的檸檬滋味，酸味的展現也讓整個入口的馬卡龍不會有太甜膩的感覺喔！

抹茶

抹茶色的外觀，抹茶滋味的餡料，茶香味濃，且不會過於苦澀，

在風味上有著入口甜漸漸帶出苦與澀的均衡層次。

姚君子甜點製造所 相關資訊

兩寶吃完讚不絕口，甜而不膩，口味的搭配又讓甜滋的風味中有了很多調和，

讓他們吃的開心又不會增加太多負擔；

目前姚君子以「FB線上訂購」再以「門市取件」或「宅配」為主喔!

所以如果有喜歡的商品記得要先線上跟FB的小編討論訂購喔!

避免白跑一趟囉~!

這邊胖達也提供相關資訊給各位朋友囉~

品牌名稱: 姚君子甜點製造所

地址: 彰化縣社頭鄉仁愛二路22號

電話:0986-286-585

姚君子甜點製造所 FB : FB 粉絲團

姚君子甜點製造所 IG : IG 粉絲團