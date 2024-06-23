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橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價格，釜山旅遊必吃美食宵夜!

2024-06-23 00:55:00 靜怡＆大顆呆 人氣：103
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2237篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價

韓國旅遊必吃炸雞，韓國炸雞品牌眾多，但最知名的莫過於【橋村炸雞 Kyochon 1991】（교촌치킨），這回的釜山之旅第我們一共吃了兩次

旅遊第一晚導遊就幫我們叫橋村炸雞外送到飯店，第三晚我們則是自行搜尋到飯店附近的橋村炸雞跑去買，我們家兒子真的超愛韓國炸雞，幾乎天天喊著要吃！

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橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國炸雞連鎖餐廳，釜山旅遊必吃美食宵夜!

橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價

橋村炸雞 Kyochon 1991在釜山有多間分店，我們當晚入住的是Seattle B Hotel，距離蓮山地鐵站僅3分鐘路程

當晚是由導遊幫我們叫外送，若是自由行不知道如何叫外送的話，聽說飯店也可以幫忙叫，外送人員抵達後再來大廳付費拿取即可

查詢橋村炸雞分店：https://www.kyochon.com/shop/domestic.asp

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橋村炸雞的標配，除了一盒炸雞外，還有可樂一瓶及醃漬蘿蔔一盒

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外送袋上附有外送明細，當天一共是三組人叫外送，單價一份23,000韓元，三份共69,000韓元

外送費則是3,000韓元

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橋村炸雞菜單及價格 (以上擷取自官網)

炸雞部位分為：

全雞：오리지날

雞翅＋雞腿：콤보

雞腿：스틱

雞翅：윙

去骨炸雞：순살치킨

口味選擇上也是很豐富，一般我們常吃的就是蜂蜜、招牌洋釀及香辣，也可以選擇半半組合，一次可以品嘗兩種口味

橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價

我們點的是허니콤보（蜂蜜雞翅+雞腿），好大一盒

23,000韓元換算為台幣約五百多元，份量還蠻多的，還算可以

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原本我是傾向點半半口味，但兒子偏愛蜂蜜口味，就點了蜂蜜

蜂蜜口味其實也是最受歡迎的，外皮香甜、口感軟嫩多汁，讓人吮指回味

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配上可樂跟醃漬蘿蔔太對味了，但炸雞一次吃太多難免膩口，酸甜的白蘿蔔具解膩效果

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雞翅+雞腿的組合也是最為推薦的，全雞價格稍便宜些，但某些部位口感可能會不愛，無骨的話我覺得就會少了吮指的樂趣

所以點雞翅+雞腿的組合就對了！

橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價

釜山之旅每晚我們都住在相同飯店，第三晚我們逛完韓國大創後，就搜尋飯店附近的橋村炸雞來享用宵夜

橋村炸雞大部分的分店都是營業至零晨12點，我們逛街後抵達店家的時間也不早了，原本想說在店內享用，結果這時只提供外帶服務了

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是開放式的廚房空間，可以見到店家人員製作炸雞的過程

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內用空間乾淨明亮

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這次買的是半半반반콤보（招牌＋香辣雞翅雞腿）23,000韓元，想說上次買蜂蜜，這次就改吃其他口味

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原味部分就是經典醬香，香辣口味則是特別適合無辣不歡的你，香辣過癮，但比較起來，我們還是偏愛香甜的蜂蜜口味！

韓國橋村炸雞官網：https://www.kyochon.com/main/index.asp

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釜山之旅文章：

橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價格，釜山旅遊必吃宵夜!

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