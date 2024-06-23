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鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景步道!

2024-06-23 00:56:00 靜怡＆大顆呆 人氣：107
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2237篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 瑞芳區

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

東北角有很多美麗迷人的步道，鼻頭國小旁的【鼻頭角步道】特別推薦，全長3.5公里，全程皆有木棧道或石階，雖然有高低起伏，但還蠻好走，也特別適合親子同遊！

來鼻頭角步道可以順遊鼻頭角漁港吃美食，漁港內有知名鼻頭阿珠老店海鮮阿春姨古早味鼻頭港小吃海之鄉本港小吃等美食，除了阿珠老店式海鮮餐廳，其他都是平價小吃店家！

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鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景步道!

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

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鼻頭角步道距離龍洞灣岬步道不遠，龍洞灣岬步道也很棒，輕鬆好走，沿途海景也超美，建議大家可以分兩次來走

來走鼻頭角步道，車子可以停放在鼻頭漁港旁的停車場，但停車位不多，假日常常一位難求，建議可以搭乘大眾運輸前往，來趟免開車之旅也不錯

鼻頭角步道大眾運輸：

基隆→基隆客運往福隆（791）→鼻頭角站→沿人行天橋走到鼻頭國小，循著步道前進即可

瑞芳火車站→基隆客運（886）→鼻頭角→沿人行天橋走到鼻頭國小，循著步道前進即可

台北火車站→台北西A站→國光客運(1811、1812) →鼻頭角→沿人行天橋走到鼻頭國小，循著步道前進即可

瑞芳火車站搭乘基隆客運臺灣好行856『瑞芳-福隆』於鼻頭角站下車，經鼻頭國小走燈塔步道約30分可抵達

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景ADD:新北市瑞芳區鼻頭路

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

我們將車子停在鼻頭漁港旁的私人收費停車位後，沿著鼻頭角步道的指標往鼻頭國小方向前進

結果在一處涼亭遇見不怕生的喜鵲，第一次這樣近距離與喜鵲接觸真是太讓人驚喜了，看著牠在這裡嬉戲好一陣子呢，跳上跳下像是在找食物

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

鼻頭角步道的入口在鼻頭國小旁，沿著圍牆旁的階梯往上走就對了，鼻頭國小的海景很美，在這裡上學的學生們每天都可以看海也太幸福

記得多年前來是可以進入校園的，這次再訪大門深鎖，無法進入

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

一開始都是石階，沿途很好走，親子長輩同遊都適合，走沒多久就有涼亭可以休憩看海了

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

很美麗的大海，煩惱都拋到腦後了！

我們來的天氣算是蠻剛好的，不冷也不熱，若是夏季前來藍天白雲的畫面會更美，但也會非常熱與曬就是，防曬措施務必做好，建議清晨或是接近傍晚時分來走

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

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很好走的步道，一旁就是大海美景，不過階梯多也有坡度走起來也是會累的，尤其是不常運動健走的人，務必注意

然後記得飲水要帶足，要多補充水分

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

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走著走著，我們來到了多年前曾經來喝過咖啡的聽濤cafe，要到咖啡廳還要多走一段不短的階梯

小朋友們想要喝飲料，但我實在是不想再多走這一段路程，後來想說下面應該有路可以通往我們要走的步道路線，結果買完飲品後發現不行，還要再走回頭路上來才行，單程好像是說850步，這樣來回就要多走1700步了

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

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由上面往下拍攝的聽濤cafe搭配海景與步道畫面很美，剛好這時太陽公公也稍稍露了臉，畫面也更有朝氣

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

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離開聽濤cafe，小朋友一邊喝著飲料，我們繼續沿著鼻頭角步道往前走，看看這超遼闊的山海美景真是太療癒啊

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整個很有國外的美感！

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此情此景被稱為東北角小長城完全無違和感啊，好忘憂的視野

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很適合打卡拍照的視野，就宛如明信片般的美景，無論拍攝哪個角度都很美

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遠方還出現了一道雲霧，現場看真的美到好不真實

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

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鼻頭角步道是一條環型步道，分為稜谷線、燈塔線、海濱線，我們走的是稜谷線

最後在經過一處觀景亭後就是往下走的木棧道了，會通往鼻頭漁港，沿途也有指標告訴你海拔及公尺

鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景

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回到鼻頭漁港可以找家小吃店吃吃美食，小卷米粉、炸白帶魚等都很新鮮美味！

景色優美、好走的鼻頭角步道真的值得一遊，雖然走起來還是會累，甚至會很曬很熱，但景觀絕對值得，而且健走運動對身體也很不錯

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