東北角有很多美麗迷人的步道，鼻頭國小旁的【鼻頭角步道】特別推薦，全長3.5公里，全程皆有木棧道或石階，雖然有高低起伏，但還蠻好走，也特別適合親子同遊！

來鼻頭角步道可以順遊鼻頭角漁港吃美食，漁港內有知名鼻頭阿珠老店海鮮、 阿春姨古早味 、 鼻頭港小吃 及 海之鄉本港小吃 等美食，除了阿珠老店式海鮮餐廳，其他都是平價小吃店家！

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鼻頭角步道 ❙ 東北角小長城，超遼闊藍天大海美景，東北角海景步道!

鼻頭角步道距離 龍洞灣岬步道 不遠，龍洞灣岬步道也很棒，輕鬆好走，沿途海景也超美，建議大家可以分兩次來走

來走鼻頭角步道，車子可以停放在鼻頭漁港旁的停車場，但停車位不多，假日常常一位難求，建議可以搭乘大眾運輸前往，來趟免開車之旅也不錯

鼻頭角步道大眾運輸：

基隆→基隆客運往福隆（791）→鼻頭角站→沿人行天橋走到鼻頭國小，循著步道前進即可

瑞芳火車站→基隆客運（886）→鼻頭角→沿人行天橋走到鼻頭國小，循著步道前進即可

台北火車站→台北西A站→國光客運(1811、1812) →鼻頭角→沿人行天橋走到鼻頭國小，循著步道前進即可

瑞芳火車站搭乘基隆客運臺灣好行856『瑞芳-福隆』於鼻頭角站下車，經鼻頭國小走燈塔步道約30分可抵達

ADD:新北市瑞芳區鼻頭路

我們將車子停在鼻頭漁港旁的私人收費停車位後，沿著鼻頭角步道的指標往鼻頭國小方向前進

結果在一處涼亭遇見不怕生的喜鵲，第一次這樣近距離與喜鵲接觸真是太讓人驚喜了，看著牠在這裡嬉戲好一陣子呢，跳上跳下像是在找食物

鼻頭角步道的入口在鼻頭國小旁，沿著圍牆旁的階梯往上走就對了，鼻頭國小的海景很美，在這裡上學的學生們每天都可以看海也太幸福

記得多年前來是可以進入校園的，這次再訪大門深鎖，無法進入

一開始都是石階，沿途很好走，親子長輩同遊都適合，走沒多久就有涼亭可以休憩看海了

很美麗的大海，煩惱都拋到腦後了！

我們來的天氣算是蠻剛好的，不冷也不熱，若是夏季前來藍天白雲的畫面會更美，但也會非常熱與曬就是，防曬措施務必做好，建議清晨或是接近傍晚時分來走

很好走的步道，一旁就是大海美景，不過階梯多也有坡度走起來也是會累的，尤其是不常運動健走的人，務必注意

然後記得飲水要帶足，要多補充水分

走著走著，我們來到了多年前曾經來喝過咖啡的聽濤cafe，要到咖啡廳還要多走一段不短的階梯

小朋友們想要喝飲料，但我實在是不想再多走這一段路程，後來想說下面應該有路可以通往我們要走的步道路線，結果買完飲品後發現不行，還要再走回頭路上來才行，單程好像是說850步，這樣來回就要多走1700步了

由上面往下拍攝的聽濤cafe搭配海景與步道畫面很美，剛好這時太陽公公也稍稍露了臉，畫面也更有朝氣

離開聽濤cafe，小朋友一邊喝著飲料，我們繼續沿著鼻頭角步道往前走，看看這超遼闊的山海美景真是太療癒啊

整個很有國外的美感！

此情此景被稱為東北角小長城完全無違和感啊，好忘憂的視野

很適合打卡拍照的視野，就宛如明信片般的美景，無論拍攝哪個角度都很美

遠方還出現了一道雲霧，現場看真的美到好不真實

鼻頭角步道是一條環型步道，分為稜谷線、燈塔線、海濱線，我們走的是稜谷線

最後在經過一處觀景亭後就是往下走的木棧道了，會通往鼻頭漁港，沿途也有指標告訴你海拔及公尺

回到鼻頭漁港可以找家小吃店吃吃美食，小卷米粉、炸白帶魚等都很新鮮美味！

景色優美、好走的鼻頭角步道真的值得一遊，雖然走起來還是會累，甚至會很曬很熱，但景觀絕對值得，而且健走運動對身體也很不錯

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