貝大小姐：這個月家族聚餐你想好地點了嗎？

瑞餚姐：還沒有啊…

貝大小姐：我幫你想好了！

瑞餚姐：去哪？

貝大小姐：大老爺私房菜！

瑞餚姐：大老爺…光聽店名我們家幾位大老爺應該會很愛吧！

台北中山區聚餐餐廳推薦 │ 大老爺私房菜

一年到頭總有許多機會要跟家族、同事、客戶、朋友聚餐

餐廳與料理總是反應著發起人的品味及用心

最近貝大小姐和瑞餚姐在中山區的大老爺聚餐

菜還上不到一半

兩姐姐已經直接被圈粉

立馬列入口袋名單

同行的朋友更是馬上訂位

就知道這家的料理有多好吃了！

大老爺私房菜 │ 在哪裡

位在長春路上的大老爺私房菜

不論你是搭乘捷運、公車或是自行開車都很方便

搭乘捷運的朋友可以在「南京復興」站下車

從8號或7號出口出站

約步行5分鐘即可抵達

搭乘公車可以在「長春市場」站、「南京復興」站或「興安華城」站下車

自行開車的朋友可以停在路邊停車格

或是附近的長春路臨時停車場

超級方便！

大老爺私房菜 │ 用餐環境

大老爺私房菜米白色的牆面和地板

搭配了深咖啡色的大圓桌和方桌

乾淨舒適

適合不同人數的聚會

全場大約可容納40人

適合中小企業、家宴或好友聚餐

營業到深夜12:00

是深夜聚餐的好去處！

大老爺私房菜 │ 菜單

一進到大老爺私房菜餐廳

牆上有著必需預訂才能吃得到的功夫菜

喜歡的朋友千萬記得預約！

除了牆上的菜色外

店門口也寫著當月的限定的料理

以及菜單上各式的私房菜和家常菜

都是大老爺的拿手好菜！

大老爺私房菜 │ 必點

光看到大老爺私房菜的菜單

就讓兩姐姐開始選擇障礙了

小孩才做選擇

喜歡的都點吧

看到這麼多道料理你可能以為是一大家子一起吃飯…

其實只有4個人

但我們幾乎每一盤都是掃盤…

因為真的太好吃了！

招待小菜-炒花生

從第一碟的招待小菜炒花生

你就會對大老爺私房菜接下來的菜色充滿期待

一般餐廳會給一堆外面買來的現成鹽炒花生

大老爺卻是自家炒的

以花椒拌炒的花生

吃在嘴裡香氣十足

超涮嘴！

酸辣土豆絲

過去兩姐姐比較熟悉的是辣炒土豆絲

在大老爺私房菜第一次吃到涼拌的酸辣土豆絲

軟軟的土豆絲入口咬個兩下就化開了

酸酸辣辣超夠味！

大老爺紅燒烤魚

大老爺的紅燒烤魚搭著超多的油條、櫛瓜和超多的香菜

貝大小姐特愛香菜熟煮過後的香氣

跟生吃香菜的氣味截然不同

紅燒烤魚的辣度很平易近人

不像一般餐廳的烤魚又麻又辣很不友善

大老爺紅燒烤魚的辣度對貝大小姐來說大概介於小辣到中辣之間

不死鹹的湯汁是可以入口或拌飯的

友善的辣度才能吃得出魚肉的鮮美

清炒高山高麗菜

大魚大肉當然要來點青菜

清炒高山高麗菜就是最好的選擇

高麗菜是大家最能接受的青菜

大火快炒加上紅辣椒提味和配色

再撒上手把白芝麻

清脆好吃、鍋氣十足！

麻香東坡肉

麻香東坡肉一上桌

就一整個ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ地晃動著

那焦糖色澤的外皮閃著黃金般的光芒

讓人超想把筷子直接戳上去試試它的彈性！

當剪刀一刀刀剪開

一塊塊東坡肉的切面歷歷在目

那皮和脂肪的比例恰到好處

放進口中…

這東坡肉只取麻香卻完全不辣、滷得超入味

卻完全保持著皮和油脂的Q彈

尤其是油脂的部份

不會因為入口就隨即化成一攤油脂

反倒是滿口的膠質感

瘦肉的部份滷得軟嫩好咬

這道點給愛吃肉的家人或長輩一定大受好評！

香酥芋泥鴨

香酥芋泥鴨是一道功夫菜

想吃一定要記得提前預約

酥脆的外皮和鴨肉中間夾著厚厚的芋泥

口感豐富且層次分明

綿密的芋泥香氣濃郁且甜度剛好

芋泥控們非嚐不可！

台朔牛小排

沒想到在大老爺私房菜這樣的中式餐廳裡

竟然可以吃到這道台朔牛小排吧？！

更沒想到的這盤子上的馬鈴薯泥淋上烤牛肉滴下的肉汁

是這麼地美味且令人驚豔

烤功了得的牛小排軟嫩多汁

店家貼心切好了一片片的牛小排方便夾取

沾附著濃稠度超剛好的馬鈴薯泥

入口超美味

還可以夾著一旁的剝皮辣椒一起

又是另一番全新風味

微辣爽脆的剝皮辣椒加上烤牛小排

口感創新

讓貝大小姐一口接一口停不下來！

川味正宗麻婆豆腐

麻婆豆腐是瑞餚姐的最愛

不論是日式或是中式的麻婆豆腐

他都可以馬上吃出差異點

大老爺私房菜的川味正宗麻婆豆腐麻與辣的比例剛好

豆腐切得方方正正、大小剛好

不會一夾就碎

且超級入味

豆腐搭配老油條一起吃

口感有著一軟一彈的巧妙變化

光這一道瑞餚姐就直接配了一碗飯！

海鮮風味蝦三明治

大老爺私房菜的海鮮風味蝦三明治用料超霸氣

餐點一上桌

就看到張牙舞瓜的鮮蝦完全藏不住的外露

鮮蝦扎實彈牙且鮮甜

油炸後的三明治酥脆的麵體

貝大小姐吃起來有種酥炸銀絲卷的錯覺

三明治外皮上淋的是店家特調的水果美乃滋

香甜清爽不油膩

吃起來又大又滿足!

大老爺私房菜 │ 好康報你知

大老爺不論是道地的中式料理、台菜料理、甚至是創意料理

道道都是水準之上

聚餐難免會喝酒

大老爺私房菜這麼多可以下酒的好菜

當然一定要配好酒！

大老爺也賣酒

更歡迎大家自己帶酒來喝

偷偷跟你說：大老爺私房菜不收開瓶費喔…

帶著好酒大家一起喝

不必偷偷摸摸

一起來大老爺私房菜開心大口喝酒大塊吃肉啊！

店家資訊

大老爺私房菜

https://www.facebook.com/p/大老爺私房菜-100057641792039/

訂位電話：02 2716 0317

地址：10491台北市中山區長春路348之6號1樓

營業時間：17:30–00:00．星期日休息