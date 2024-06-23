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三峽無菜單料理美食：鳶山紅樓的精緻個人套餐和頂級團體合菜，不用上山也能享美景

2024-06-23 12:32:00 饅頭弟 人氣：119
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饅頭弟

發表篇數：2168篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鳶山紅樓
place新北市三峽區中山路825號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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說到無菜單料理，我個人非常推薦三峽的鳶山紅樓

這家店位置方便，路途不遠，也沒有彎曲的小路，非常好開車

更棒的是，你不需要上高山，就能欣賞到美麗的景觀，在這裡用餐，真的讓人感到無比愉悅

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我個人還蠻偏愛無菜單料理的，好處就是不用煩惱點菜，可以吃的飽又可以吃的巧

鳶山紅樓提供個人精緻套餐、團體頂級合菜、私廚訂製無菜單料理以及素食料理

店家採用當季盛產的食材新鮮製作，與在地小農合作，不僅協助地方發展，還研發出許多特色料理

菜色及價格都會不定時更新，並且不定期更換創意菜色，讓您每次都能品嘗到不同的精緻美食

 鳶山紅樓

 訂位電話：02-2671-5159

 地址：新北市三峽區中山路825

 營業時間：11:3014:0017:3020:30(週一公休)

linehttps://lin.ee/x1fsdKY

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一坐下來，店員就會為你倒上一杯熱茶

熱茶是店家用麥粒煮的麥茶，沒有咖啡因 ，口感好且對身體有益

喝麥茶可以幫助消化、消水腫，而且店家提供無限續杯服務

另外店家的梅子醋酸酸甜甜，味道絕佳，特別適合夏天飲用

這杯梅子醋既開胃又解渴，讓你在炎熱的天氣裡也能感受到一絲清涼

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餐廳提供四種價位的個人無菜單料理套餐，分別是$1280元、$1880元、$2880元和$3680

我今天享用了一份$1880元的無菜單料理套餐，真的是物超所值，而且我還吃不完打包回家呢，大家真的可以來試試看

首先上桌的是開胃菜沙拉，在炎熱的夏天，這道沙拉絕對能喚醒你的味蕾

所有蔬菜都是有機的，搭配清爽的日式醬汁，不僅美味，還讓人感覺清爽無負擔

鳶山紅樓選用新鮮食材，讓每一口都能品嚐到自然的美味和健康的享受

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這道江戶壽司盤真是令人目不轉睛！有鮭魚、黑鮪魚刺身、地瓜泥、烏魚子串、玉子燒

炸牡蠣、北歐沙拉捲、生食級的干貝以及花壽司芋頭泥，每一道都充滿著美味與視覺享受

這些絕妙組合不僅展現出料理的精湛技藝，也讓你在享用的同時體驗到食物的多樣風味

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你看看～這鮭魚、黑鮪魚刺身超級厚的啦，不用跑漁港也能輕鬆享受到這樣的美味

生魚片只要新鮮就是好吃，不需要太多的調料，原味就是最美味的享受

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這梅香地瓜口感滑順，好吃極了

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這花壽司外面裹上濃郁的芋頭泥，吃起來口感豐富，鹹甜交融，美味十足

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哇～這炸牡蠣真的是超大顆，吃進嘴裡滿滿的海味，搭配上椒麻海苔，口感真是好吃到爆！

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玉子燒搭配上鮮香的明太子，口感豐富多層次，讓人回味無窮

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生食級海味干貝，在日本一直以來都是極受喜愛的美食之一

店家選用日本北海道生食級干貝，還是最大顆2L的規格

每一顆干貝都大得像50元硬幣般巨大，實在難得一見

炙燒後的干貝更加鮮甜美味，是海鮮愛好者不容錯過的美味享受

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草莓口味北歐沙拉捲裡面豐富的乾果和水果，搭配清爽的沙拉和輕微的芥末醬

口感豐富多樣，給人帶來令人愉悅的味覺享受

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烏魚子串搭配上小黃瓜、蘿蔔和青蒜苗，口感層次豐富

這道菜不僅美味，還充滿了健康元素，是炎炎夏日裡的清爽選擇

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魚翅盅湯頭精選豬骨、老母雞、金華火腿、干貝等高級食材，經過24小時的精心熬製

嫩滑的魚翅與濃郁的湯汁完美融合，質地豐富，口感濃郁醇厚

此外曼波魚膠質豐富，入口滑嫩，為這道湯品增添了豐富的層次和口感

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紅醋可以提升魚翅盅的風味，讓味道更加鮮美

我個人建議先享受原味湯頭的醇厚口感，然後試試加上紅醋

兩種不同的風味帶來截然不同的味覺體驗，絕對讓您愛不釋手

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這道明太子焗烤龍蝦一上桌，真的是讓我驚艷不已，因為它非常的大隻

最先感受到的是那層金黃酥脆的表皮，這是焗烤的關鍵，賦予龍蝦外層一層誘人的酥脆感，讓每一口都充滿驚喜

龍蝦肉Q彈鮮嫩多汁，經過焗烤處理的龍蝦，肉質依然保持鮮嫩，且更加緊實有彈性

龍蝦肉的天然甜味與明太子醬的鹹香形成對比，口感層次豐富，讓人一試成主顧

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店家自製的醬漬蘿蔔真是超好吃的！從挑選新鮮的白蘿蔔、仔細清洗、削皮到切片，全都是他們一手包辦

醬漬蘿蔔吃起來鹹度適中，不僅能感受到爽脆口感，還保留了白蘿蔔原本的自然清甜

如果想帶回家品嘗，店家也有販售唷，還可以搭配拌飯、拌麵或者炒菜，味道都超好吃的

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配上芋泥球，綿密好吃不甜，一旁薄薄很像紙一樣的是糖粉做的，也是一樣好吃不甜膩

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這道香煎牛仔骨一上桌，真的是讓人垂涎欲滴，牛香四溢，肉質嫩軟到不行，每一口都充滿了濃郁的肉香

搭配上酥脆的蒜片，為嫩滑的牛仔骨增添了一層香脆口感

堅果的加入，不僅提升了整體的風味，還帶來了意想不到的口感驚喜

木瓜絲的清爽酸甜，完美平衡了牛仔骨的油脂，使整道菜不會過於油膩，口感層次更加豐富

每一口香煎牛仔骨都讓人回味無窮，這道料理絕對是肉食愛好者的首選

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這碗十全大補湯，選用了珍貴的紅景天中藥材熬製湯底

湯頭濃郁且回甘，中藥味不會太重，讓人忍不住一口接一口地喝

搭配燉鳳腿和鮮鮑魚，真的是絕配

鳳腿大得驚人，雞肉軟嫩多汁，入口即化，滿嘴的鮮香味撲鼻而來，令人回味無窮

鮮鮑魚更是令人驚豔，每一顆都特別大，市面上很少見

原本以為鮑魚肉會很硬，但實際上一咬下去，軟嫩中帶著脆感，鮮美的味道在口中爆開，真的是太好吃

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你知道嗎？店裡有一款超受歡迎的小吃—盒中乾坤

這可是店家主廚手工特製的，餡料有鮮蝦、韭菜、香菜和荸薺，外面根本吃不到這麼獨特的組合

採用煎烤的方式，不但鎖住了食材的鮮美，又不會太油膩，滿滿的餡料，咬下去的瞬間，幸福感爆棚

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店家的水果都超甜的，都是挑選最好的等級，而且給的有6種，不像有些店家只給兩三片而已

我最喜歡主廚親手製作的芒果奶酪，一入口，濃郁的芒果香氣和綿密的奶酪在舌尖上綻放

清涼又消暑，讓人瞬間感受到夏日的清爽與愉悅

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鳶山紅樓佔地6000坪，空間非常寬敞，擁有規劃完善的用餐區、露營區和咖啡廳

目前露營區和咖啡廳還在整修中，尚未開放，但期待不久的將來可以與大家見面

用餐區的1樓特別適合接待團體或家族聚餐，是親朋好友聚會的理想場所

無論是聚餐還是舉辦活動，這裡都能提供一個寬敞舒適的環境

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2樓則是接待個人套餐或包廂，空間非常寬敞，採光明亮

坐在這裡用餐，還可以欣賞到美麗的大漢溪，讓人心曠神怡

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如果你怕吵，可以訂2樓的包廂，不但能隔絕噪音，還能擁有自己的隱私空間，讓用餐體驗更加愜意舒適

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3樓是VIP大包廂，設有獨立的電視、舒適的沙發和便利的廁所設施，提供享受私密用餐體驗的最佳選擇

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 三峽手作伴手禮，不僅外盒精美，無論送給他人或自己享用，都是非常慷慨大方的選擇

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吃飽後可以在園區漫步，欣賞鳶山紅樓的美景

由於山區有很多小黑蚊，店家貼心地提供了防蚊液，讓遊客能夠更舒適地享受旅遊體驗

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提供寬敞的停車場，讓你停車更加方便和舒適

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園區還設有彩繪牆和網美必拍的鞦韆，是遊客打卡的熱門景點之一

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鳶山紅樓一年四季都能欣賞到不同種類的花卉，絕對是一個非常推薦的景點

不論是用餐前或用餐後，都可以到餐廳的園區散步，享受其美麗的花卉景觀

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園區還有落羽松步道，一年四季有不同的美，是遊客必訪的特別景點

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咖啡廳預定8月份開幕，想喝下午茶的冰U們，到時候一定要來唷

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還在找父親節的餐廳嗎？來看看鳶山紅樓特別推出的父親節合菜菜單

真的是CP值超高又划算，菜色豐富又美味，心動不如趕緊訂起來吧！

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為了讓大家更方便地找到餐廳，附上園區的路線圖，讓大家更容易到達

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  本篇為合作文以上內容皆為本人實際體驗心

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饅頭弟 親子同遊 鳶山紅樓 三峽美食 三峽無菜單料理 無菜單 新北美食 景觀餐廳 聚餐餐廳 喜宴 婚宴 紅樓 合菜 桌菜 包廂 聚會餐廳 父親節 母親節 情人節 三峽伴手禮
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