說到無菜單料理，我個人非常推薦三峽的鳶山紅樓

這家店位置方便，路途不遠，也沒有彎曲的小路，非常好開車

更棒的是，你不需要上高山，就能欣賞到美麗的景觀，在這裡用餐，真的讓人感到無比愉悅

我個人還蠻偏愛無菜單料理的，好處就是不用煩惱點菜，可以吃的飽又可以吃的巧

鳶山紅樓提供個人精緻套餐、團體頂級合菜、私廚訂製無菜單料理以及素食料理

店家採用當季盛產的食材新鮮製作，與在地小農合作，不僅協助地方發展，還研發出許多特色料理

菜色及價格都會不定時更新，並且不定期更換創意菜色，讓您每次都能品嘗到不同的精緻美食

鳶山紅樓

訂位電話：02-2671-5159

地址：新北市三峽區中山路825號

營業時間：11:30～14:00、17:30～20:30(週一公休)

line：https://lin.ee/x1fsdKY

一坐下來，店員就會為你倒上一杯熱茶

熱茶是店家用麥粒煮的麥茶，沒有咖啡因 ，口感好且對身體有益

喝麥茶可以幫助消化、消水腫，而且店家提供無限續杯服務

另外店家的梅子醋酸酸甜甜，味道絕佳，特別適合夏天飲用

這杯梅子醋既開胃又解渴，讓你在炎熱的天氣裡也能感受到一絲清涼

餐廳提供四種價位的個人無菜單料理套餐，分別是$1280元、$1880元、$2880元和$3680元

我今天享用了一份$1880元的無菜單料理套餐，真的是物超所值，而且我還吃不完打包回家呢，大家真的可以來試試看

首先上桌的是開胃菜沙拉，在炎熱的夏天，這道沙拉絕對能喚醒你的味蕾

所有蔬菜都是有機的，搭配清爽的日式醬汁，不僅美味，還讓人感覺清爽無負擔

鳶山紅樓選用新鮮食材，讓每一口都能品嚐到自然的美味和健康的享受

這道江戶壽司盤真是令人目不轉睛！有鮭魚、黑鮪魚刺身、地瓜泥、烏魚子串、玉子燒

炸牡蠣、北歐沙拉捲、生食級的干貝以及花壽司芋頭泥，每一道都充滿著美味與視覺享受

這些絕妙組合不僅展現出料理的精湛技藝，也讓你在享用的同時體驗到食物的多樣風味

你看看～這鮭魚、黑鮪魚刺身超級厚的啦，不用跑漁港也能輕鬆享受到這樣的美味

生魚片只要新鮮就是好吃，不需要太多的調料，原味就是最美味的享受

這梅香地瓜口感滑順，好吃極了

這花壽司外面裹上濃郁的芋頭泥，吃起來口感豐富，鹹甜交融，美味十足

哇～這炸牡蠣真的是超大顆，吃進嘴裡滿滿的海味，搭配上椒麻海苔，口感真是好吃到爆！

玉子燒搭配上鮮香的明太子，口感豐富多層次，讓人回味無窮

生食級海味干貝，在日本一直以來都是極受喜愛的美食之一

店家選用日本北海道生食級干貝，還是最大顆2L的規格

每一顆干貝都大得像50元硬幣般巨大，實在難得一見

炙燒後的干貝更加鮮甜美味，是海鮮愛好者不容錯過的美味享受

草莓口味北歐沙拉捲裡面豐富的乾果和水果，搭配清爽的沙拉和輕微的芥末醬

口感豐富多樣，給人帶來令人愉悅的味覺享受

烏魚子串搭配上小黃瓜、蘿蔔和青蒜苗，口感層次豐富

這道菜不僅美味，還充滿了健康元素，是炎炎夏日裡的清爽選擇

魚翅盅湯頭精選豬骨、老母雞、金華火腿、干貝等高級食材，經過24小時的精心熬製

嫩滑的魚翅與濃郁的湯汁完美融合，質地豐富，口感濃郁醇厚

此外曼波魚膠質豐富，入口滑嫩，為這道湯品增添了豐富的層次和口感

紅醋可以提升魚翅盅的風味，讓味道更加鮮美

我個人建議先享受原味湯頭的醇厚口感，然後試試加上紅醋

兩種不同的風味帶來截然不同的味覺體驗，絕對讓您愛不釋手

這道明太子焗烤龍蝦一上桌，真的是讓我驚艷不已，因為它非常的大隻

最先感受到的是那層金黃酥脆的表皮，這是焗烤的關鍵，賦予龍蝦外層一層誘人的酥脆感，讓每一口都充滿驚喜

龍蝦肉Q彈鮮嫩多汁，經過焗烤處理的龍蝦，肉質依然保持鮮嫩，且更加緊實有彈性

龍蝦肉的天然甜味與明太子醬的鹹香形成對比，口感層次豐富，讓人一試成主顧

店家自製的醬漬蘿蔔真是超好吃的！從挑選新鮮的白蘿蔔、仔細清洗、削皮到切片，全都是他們一手包辦

醬漬蘿蔔吃起來鹹度適中，不僅能感受到爽脆口感，還保留了白蘿蔔原本的自然清甜

如果想帶回家品嘗，店家也有販售唷，還可以搭配拌飯、拌麵或者炒菜，味道都超好吃的

配上芋泥球，綿密好吃不甜，一旁薄薄很像紙一樣的是糖粉做的，也是一樣好吃不甜膩

這道香煎牛仔骨一上桌，真的是讓人垂涎欲滴，牛香四溢，肉質嫩軟到不行，每一口都充滿了濃郁的肉香

搭配上酥脆的蒜片，為嫩滑的牛仔骨增添了一層香脆口感

堅果的加入，不僅提升了整體的風味，還帶來了意想不到的口感驚喜

木瓜絲的清爽酸甜，完美平衡了牛仔骨的油脂，使整道菜不會過於油膩，口感層次更加豐富

每一口香煎牛仔骨都讓人回味無窮，這道料理絕對是肉食愛好者的首選

這碗十全大補湯，選用了珍貴的紅景天中藥材熬製湯底

湯頭濃郁且回甘，中藥味不會太重，讓人忍不住一口接一口地喝

搭配燉鳳腿和鮮鮑魚，真的是絕配

鳳腿大得驚人，雞肉軟嫩多汁，入口即化，滿嘴的鮮香味撲鼻而來，令人回味無窮

鮮鮑魚更是令人驚豔，每一顆都特別大，市面上很少見

原本以為鮑魚肉會很硬，但實際上一咬下去，軟嫩中帶著脆感，鮮美的味道在口中爆開，真的是太好吃

你知道嗎？店裡有一款超受歡迎的小吃—盒中乾坤

這可是店家主廚手工特製的，餡料有鮮蝦、韭菜、香菜和荸薺，外面根本吃不到這麼獨特的組合

採用煎烤的方式，不但鎖住了食材的鮮美，又不會太油膩，滿滿的餡料，咬下去的瞬間，幸福感爆棚

店家的水果都超甜的，都是挑選最好的等級，而且給的有6種，不像有些店家只給兩三片而已

我最喜歡主廚親手製作的芒果奶酪，一入口，濃郁的芒果香氣和綿密的奶酪在舌尖上綻放

清涼又消暑，讓人瞬間感受到夏日的清爽與愉悅

鳶山紅樓佔地6000坪，空間非常寬敞，擁有規劃完善的用餐區、露營區和咖啡廳

目前露營區和咖啡廳還在整修中，尚未開放，但期待不久的將來可以與大家見面

用餐區的1樓特別適合接待團體或家族聚餐，是親朋好友聚會的理想場所

無論是聚餐還是舉辦活動，這裡都能提供一個寬敞舒適的環境

2樓則是接待個人套餐或包廂，空間非常寬敞，採光明亮

坐在這裡用餐，還可以欣賞到美麗的大漢溪，讓人心曠神怡

如果你怕吵，可以訂2樓的包廂，不但能隔絕噪音，還能擁有自己的隱私空間，讓用餐體驗更加愜意舒適

3樓是VIP大包廂，設有獨立的電視、舒適的沙發和便利的廁所設施，提供享受私密用餐體驗的最佳選擇

三峽手作伴手禮，不僅外盒精美，無論送給他人或自己享用，都是非常慷慨大方的選擇

吃飽後可以在園區漫步，欣賞鳶山紅樓的美景

由於山區有很多小黑蚊，店家貼心地提供了防蚊液，讓遊客能夠更舒適地享受旅遊體驗

提供寬敞的停車場，讓你停車更加方便和舒適

園區還設有彩繪牆和網美必拍的鞦韆，是遊客打卡的熱門景點之一

鳶山紅樓一年四季都能欣賞到不同種類的花卉，絕對是一個非常推薦的景點

不論是用餐前或用餐後，都可以到餐廳的園區散步，享受其美麗的花卉景觀

園區還有落羽松步道，一年四季有不同的美，是遊客必訪的特別景點

咖啡廳預定8月份開幕，想喝下午茶的冰U們，到時候一定要來唷

還在找父親節的餐廳嗎？來看看鳶山紅樓特別推出的父親節合菜菜單

真的是CP值超高又划算，菜色豐富又美味，心動不如趕緊訂起來吧！

為了讓大家更方便地找到餐廳，附上園區的路線圖，讓大家更容易到達

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^