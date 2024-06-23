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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉 每一個步驟都謹慎用心，不論當做早餐、點心或宵夜，通通都適合。

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉 每一個步驟都謹慎用心，不論當做早餐、點心或宵夜，通通都適合。

2024-06-23 14:56:00 jaicyjy 人氣：105
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：699篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 虎尾鎮

造訪商家：

樂包子 Le Baozi
phone05-6327120
place雲林縣虎尾鎮林森路二段25號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

滿滿內餡、軟嫩Q彈外皮的蒸包子饅頭

想必是許多人的點心。早餐。宵夜首選

今天來介紹是我家大嫂在地人雲林人大力推的

超人氣排隊名店 #樂包子  

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

有機會去雲林遊玩的大大們可以直接去門市選購

除了有每日現蒸熱騰騰的包子饅頭直接買直接現場嚐

也有冷藏的直接能當伴手禮快樂送給親朋好友

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

外縣市朋友也別擔心,直接官網線上下單宅配到家

口味超多任你選

趕快一鍵按下去,大家一起囤起來吧！

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

樂包子#傳承三代 包餡技術😀

鼎泰豐指定麵粉老麵發酵外皮

堅持選用在地食材到每顆標準重量3.3~3.5台兩

都裝載著 #包子職人 滿滿的用心及堅持

就是希望能讓大家吃到最美味的包子

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

冷凍宅配送到家,放一些在冷凍庫裡

不管是在家肚子餓,還是不小心早上起得晚

從冰箱拿出一顆加熱,也能馬上補充滿滿活力

蒸煮一顆暖心包子就在樂包子

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

貼心附下蒸煮加熱小卡

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

加熱方式：

（1)電鍋：
冷藏12分鐘，冷凍20分鐘，外鍋一杯水

時間到開關未跳起，即可取出食用

※不可久悶，底部會乾硬

(2)微波爐：

冷藏700瓦1分鐘，冷凍700瓦2分30秒

※要蓋溼布或沾溼的廚房紙巾(避免乾硬)

 

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

不加一滴水的鮮奶饅頭

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

綿密Q 彈，入口濕潤 

細細品味那濃郁鮮奶香甜味

令人不自覺一口接一口香甜好吃

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

香菇鮮肉包

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

整朵大香菇真的超中寶貝的心
內餡絕對「包」您滿意

 

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

外皮自然鮮香、有彈性

最重要的是裡頭的大塊香菇口感極佳

調味適中,肉質鮮甜,吃完也不會有肥膩感

被Q彈麵皮包住的豐富肉餡口感與鮮美香菇滋味

是寶貝最愛的一款

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

蛋黃鮮肉包

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

真材實料,直接又是一整顆的蛋黃包進去

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

外皮厚度適中,軟Q香甜的麵皮,單單吃麵皮就好吃

肉質緊實香甜,肉餡調味調得好

咀嚼到蛋黃時讓口感層次更為提昇

內餡新鮮調味足夠，對愛蛋黃我們家就是加一百分

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

芝麻包

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

放在掌心,十足有重量,Q軟膨鬆的麵皮帶著滿滿芝麻香氣

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

切開可以看到滿滿芝麻餡料

芝麻內餡甜度適中不膩口

外皮細緻綿軟不粘牙

讓我跟寶貝吃了口口滿意

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

泰式打拋豬

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

使用泰國進口打拋醬、蠔油及魚露製作內餡

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

泰式微辣的滋味綻放於舌尖

麵皮香甜與泰式香辣內餡相互搭配

夏天吃特別開胃

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

招牌鮮肉包

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

家裡最喜歡肉包剛蒸好的麵香味

一口咬下，香氣Q彈的麵皮與不油膩、肥瘦適中的肉餡搭配的恰恰好

整體份量算大,寶貝跟我都是早餐吃一顆就頂飽的

真的是吃了會再回購的平價美食

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

咖哩鮮肉包

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

咖哩香氣很濃郁，屬於印度咖哩迷人的香味完美融入多汁的新鮮豬肉

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

喜歡吃異國風味的非常推薦可以吃吃看

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

忙碌的日常，能吃到一口熱呼呼的蒸包子，真的是一件非常幸福快樂的事情

 

 

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

官網：樂包子Le Baozi

Facebook粉絲專頁：樂包子Le Baozi

IG：樂包子Le Baozi

抖音：肉包｜創業12年｜樂包子

雲林虎尾的老字號品牌#樂包子  
#古坑休息站 及 #西螺休息站南站
皆有營業窗口，南北的客人們啊
走過路過不要錯過🤤
#虎尾樂包子 
地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段25號 
訂購專線：05 6327120
營業時間：06:30-22:00 
#北港樂包子
地址：雲林縣北港鎮公園路53號 
訂購專線：05 7839235
營業時間：06:00-18:00
#西螺樂包子
地址：雲林縣西螺鎮新興路500號 
訂購專線：055883636
營業時間：07:00-19:00
店休日：週日
#斗六滿福軒（特約加盟）
地址：雲林縣斗六市雲林路二段71號 
訂購專線：055362458
營業時間：06:30-18:00

【雲林人氣包子分享 】【樂包子評價 】 使用鼎泰豐指定麵粉

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