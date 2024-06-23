滿滿內餡、軟嫩Q彈外皮的蒸包子饅頭

想必是許多人的點心。早餐。宵夜首選

今天來介紹是我家大嫂在地人雲林人大力推的

超人氣排隊名店 #樂包子

有機會去雲林遊玩的大大們可以直接去門市選購

除了有每日現蒸熱騰騰的包子饅頭直接買直接現場嚐

也有冷藏的直接能當伴手禮快樂送給親朋好友

外縣市朋友也別擔心,直接官網線上下單宅配到家

口味超多任你選

趕快一鍵按下去,大家一起囤起來吧！

樂包子#傳承三代 包餡技術😀

鼎泰豐指定麵粉老麵發酵外皮

堅持選用在地食材到每顆標準重量3.3~3.5台兩

都裝載著 #包子職人 滿滿的用心及堅持

就是希望能讓大家吃到最美味的包子

冷凍宅配送到家,放一些在冷凍庫裡

不管是在家肚子餓,還是不小心早上起得晚

從冰箱拿出一顆加熱,也能馬上補充滿滿活力

蒸煮一顆暖心包子就在樂包子

貼心附下蒸煮加熱小卡

加熱方式：

（1)電鍋：

冷藏12分鐘，冷凍20分鐘，外鍋一杯水

時間到開關未跳起，即可取出食用

※不可久悶，底部會乾硬

(2)微波爐：

冷藏700瓦1分鐘，冷凍700瓦2分30秒

※要蓋溼布或沾溼的廚房紙巾(避免乾硬)

不加一滴水的鮮奶饅頭

綿密Q 彈，入口濕潤

細細品味那濃郁鮮奶香甜味

令人不自覺一口接一口香甜好吃

香菇鮮肉包

整朵大香菇真的超中寶貝的心

內餡絕對「包」您滿意

外皮自然鮮香、有彈性

最重要的是裡頭的大塊香菇口感極佳

調味適中,肉質鮮甜,吃完也不會有肥膩感

被Q彈麵皮包住的豐富肉餡口感與鮮美香菇滋味

是寶貝最愛的一款

蛋黃鮮肉包

真材實料,直接又是一整顆的蛋黃包進去

外皮厚度適中,軟Q香甜的麵皮,單單吃麵皮就好吃

肉質緊實香甜,肉餡調味調得好

咀嚼到蛋黃時讓口感層次更為提昇

內餡新鮮調味足夠，對愛蛋黃我們家就是加一百分

芝麻包

放在掌心,十足有重量,Q軟膨鬆的麵皮帶著滿滿芝麻香氣

切開可以看到滿滿芝麻餡料

芝麻內餡甜度適中不膩口

外皮細緻綿軟不粘牙

讓我跟寶貝吃了口口滿意

泰式打拋豬

使用泰國進口打拋醬、蠔油及魚露製作內餡

泰式微辣的滋味綻放於舌尖

麵皮香甜與泰式香辣內餡相互搭配

夏天吃特別開胃

招牌鮮肉包

家裡最喜歡肉包剛蒸好的麵香味

一口咬下，香氣Q彈的麵皮與不油膩、肥瘦適中的肉餡搭配的恰恰好

整體份量算大,寶貝跟我都是早餐吃一顆就頂飽的

真的是吃了會再回購的平價美食

咖哩鮮肉包

咖哩香氣很濃郁，屬於印度咖哩迷人的香味完美融入多汁的新鮮豬肉

喜歡吃異國風味的非常推薦可以吃吃看

忙碌的日常，能吃到一口熱呼呼的蒸包子，真的是一件非常幸福快樂的事情

官網：樂包子Le Baozi

Facebook粉絲專頁：樂包子Le Baozi

IG：樂包子Le Baozi

抖音：肉包｜創業12年｜樂包子

雲林虎尾的老字號品牌#樂包子

#古坑休息站 及 #西螺休息站南站

皆有營業窗口，南北的客人們啊

走過路過不要錯過🤤

#虎尾樂包子

地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段25號

訂購專線：05 6327120

營業時間：06:30-22:00

#北港樂包子

地址：雲林縣北港鎮公園路53號

訂購專線：05 7839235

營業時間：06:00-18:00

#西螺樂包子

地址：雲林縣西螺鎮新興路500號

訂購專線：055883636

營業時間：07:00-19:00

店休日：週日

#斗六滿福軒（特約加盟）

地址：雲林縣斗六市雲林路二段71號

訂購專線：055362458

營業時間：06:30-18:00