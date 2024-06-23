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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義-御牛殿麵鍋食堂➤溫體牛➤牛肉麵、鍋物這裏吃

嘉義-御牛殿麵鍋食堂➤溫體牛➤牛肉麵、鍋物這裏吃

2024-06-23 20:54:00 米陸愛享樂 人氣：109
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窩客好文

米陸愛享樂

發表篇數：137篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

御牛殿麵鍋食堂(嘉義縣)
phone05-362299
place嘉義縣太保市太保二路113號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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御牛殿_top1.jpg

到「御牛殿麵鍋食堂」到底是在吃麵食還是在吃鍋物呢?!

御牛殿鍋物肉類主打「溫體牛」，牛肉是出自自家「 御牧牛台灣黃牛」

強調無添加生長激素瘦肉精、曾獲神農獎殊榮，除了有好的牛肉之外

菜盤沒有過多的加工食品…走高質感健康路線

此外這裏是「現煮」牛肉麵，此現煮非老闆現煮

是端上桌後讓客人把牛肉麵放進火鍋煮…真的非常特別，雖然單價上偏高

但肉超大塊…喜歡吃半筋半肉牛肉麵的朋友一定要點一份試試

不過…不要認為吃「溫體牛」一定是在台南…御牛殿可是座落在嘉義縣太保鎮上

店內環境明亮、舒適，適合一家大小來聚餐

新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

  ▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

▪  御牛殿麵鍋食堂

▪  停車資訊 

▪  店內環境

▪  菜單

▪  食記介紹

▪  店家資訊

御牛殿DSC08393.jpg

御牛殿麵鍋食堂

御牛殿為楊鎵燡嘉義牧場旗下餐廰，主打「御牧牛台灣黃牛」

飼料使用無農藥種植的毛豆、狼尾草、青割玉米、新鮮啤酒粕、馬鈴薯、牛蒡、牧草混合

牛隻不施打生長激素與抗生素，確保每頭牛成長足時，不因市場需求增加，而縮短養成時間。

更獲得「神農獎」殊榮的，可見應該費了不少心思。

而身為消費者的我們可以輕鬆享用到此牛肉真是一大福音

(相關資訊取自官網)

 

御牛殿DSC08397.jpg

 停車資訊 

門口前方有數個停車位，若是停滿了可以至附近白線路邊停車

 

御牛殿DSC08258.jpg

 店內環境 

走進店內先告訴櫃臺有幾位用餐，等服務生帶位

在櫃臺旁有販售御牛殿自家的牛肉乾、牛肉精…等

一旁還有冷藏櫃…可以直接挑選想吃的食材

 

御牛殿DSC08254.jpg

冷藏櫃上有許多新鮮食材：牛肉、蔬菜、菇類、玉米、啤酒(開車不喝酒、喝酒不開車)

 

御牛殿DSC08255.jpg

上面有直接寫出品項名稱、價錢

資訊公開透明

 

御牛殿DSC08257.jpg

還有其他部位像是牛筋之類的…都可以挑選

 

御牛殿DSC08239.jpg

店裏當然不能少了…「神農獎」獎牌坐鎮囉

 

御牛殿DSC08247.jpg

店內的座位：有四人座、六人座、圓桌(包廂)

 

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店內乾淨明亮，也有提供兒童餐具、餐椅

 

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桌上還有擺放小垃圾桶

 

嘉義-御牛殿麵鍋食堂

御牛殿菜單

個人鍋物(Q彈板腱、嚴選沙朗、鮮切溫體牛、珍品沙朗蓋)、套餐(4~6人)

鍋底可以選「鈣骨、紅燒、咖哩、麻辣、牛奶」

(鈣骨便是牛肉麵的清燉湯頭)

雖然這裏主打牛肉，仍然有推出非牛肉鍋哦！！

有風味雞、梅花豬、素食猴頭菇麻油鍋、素食何首烏藥膳鍋、優鮮海鮮鍋

 

嘉義-御牛殿麵鍋食堂

御牛殿菜單

牛肉麵 - 刺身雙響、老饕、牛筋、松阪 (還可以加價牛肉丸子)，湯底：紅燒、清燉

牛牛炒不停…炒牛肉類料理

 

御牛殿DSC08313.jpg

食記介紹

我們點了：個人鍋物-鮮切溫體牛(牛奶鍋底)、個人鍋物-珍品沙朗蓋(紅燒鍋底)、老饕牛肉麵(清燉)。

點好鍋物後先去自助區拿飲料、白飯、醬料

 

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自助區 -飲料、白飯、醬料自取

飲料有 冰沙、氣泡飲料(可樂、雪碧)、美粒果、原萃茶類

 

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醬料 - 薑絲、辣椒醬、沙茶醬、豆瓣醬

 

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醬料 - 蒜末、洋蔥、酸菜、蔥花

 

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豆瓣醬加蔥花

 

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個人鍋的紅燒鍋底-微辣中帶有蘿蔔的香氣與甜味

 

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個人鍋的牛奶鍋底-喝下第一口覺得不會太濃太濃，但牛奶鍋真的要味道適中才好

因為太濃煮久喝久會容膩，牛奶鍋底的味道適中會更適合

而兩隻小孩很喜歡牛奶鍋底…霏霏一直說超好喝，霏喝了好多牛奶鍋湯…

但Mickey覺得用這涮牛奶…讓牛肉都是牛奶香氣，還是拿清燉鍋底來涮牛肉會更適合

 

御牛殿DSC08265.jpg

老饕牛肉麵的清燉湯底

清燉湯底牛骨味蠻濃…Mickey覺得好好喝，會讓人一碗接一碗的喝

 

御牛殿DSC08294.jpg

老饕牛肉麵

 

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若不是有同事先告訴Mickey這裏的牛肉麵是現煮

服務端上這碗時…我一定會滿腦問號…這牛肉麵的湯呢?! 為什麼這種方式端上桌~

拿到這碗牛肉麵後…把它放入剛剛清燉鍋底…一起煮一起吃

是不是超特別的呢?!

 

御牛殿DSC08299.jpg

老饕牛肉麵的肉給的還蠻大方的…大塊又是半筋半肉

並且燉的蠻軟嫩，蠻好吃的…

 

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在鍋裏煮牛肉麵吃! 真的很特別

 

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鍋物菜盤

 

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菜盤 - 沒有過多的加工食品，以天然食材為主…並且不小盤嘉義-御牛殿麵鍋食堂

像是大陸妹、玉米、香菇、金針菇、杏鮑菇、小黃瓜、紅蘿蔔、茄子、番茄、高麗菜、南瓜、千禧菇、凍豆腐……等

 

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肉品我們點了「鮮切溫體牛、珍品沙朗蓋」

 

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鮮切溫體牛

 

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溫體牛的顏色偏較深紅色，不像冷凍肉比較白一些些

 

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這裏的溫體牛老闆給的比較大方…即使煮熟了也可以看到有厚度

在口感上是比較有口感有嚼勁，而肉的味道是有帶甜味的

 

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珍品沙朗蓋

 

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肉質上珍品沙朗蓋比較軟嫩，喜歡吃軟嫩口感的朋友建議可以選擇此肉品

 

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兩隻小孩很喜歡這間的鍋底(湯)…喝了好多碗

霏霏還問可以再來吃牛奶鍋嗎?!

 

御牛殿DSC08320.jpg

御牛殿整體來說都還不錯

有機會大家可以來試試哦

嘉義牛肉鍋➤ 嘉義市 光復牛肉火鍋店

 


御牛殿麵鍋食堂

地址： 嘉義縣太保市太保二路113號「永在食安大樓」（棒球一街入口）

電話： 05-362-2998

營業時間：11:30~20:00，每週一公休

官方網站：https://www.drbeef.com.tw/

官方臉書：https://www.facebook.com/drbeefyuniudian/

*請依官方公告為主*

 

 

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