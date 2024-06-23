到「御牛殿麵鍋食堂」到底是在吃麵食還是在吃鍋物呢?!

御牛殿鍋物肉類主打「溫體牛」，牛肉是出自自家「 御牧牛台灣黃牛」

強調無添加生長激素瘦肉精、曾獲神農獎殊榮，除了有好的牛肉之外

菜盤沒有過多的加工食品…走高質感健康路線

此外這裏是「現煮」牛肉麵，此現煮非老闆現煮

是端上桌後讓客人把牛肉麵放進火鍋煮…真的非常特別，雖然單價上偏高

但肉超大塊…喜歡吃半筋半肉牛肉麵的朋友一定要點一份試試

不過…不要認為吃「溫體牛」一定是在台南…御牛殿可是座落在嘉義縣太保鎮上

店內環境明亮、舒適，適合一家大小來聚餐

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▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 御牛殿麵鍋食堂 ▪ 停車資訊 ▪ 店內環境 ▪ 菜單 ▪ 食記介紹 ▪ 店家資訊

御牛殿麵鍋食堂

御牛殿為楊鎵燡嘉義牧場旗下餐廰，主打「御牧牛台灣黃牛」

飼料使用無農藥種植的毛豆、狼尾草、青割玉米、新鮮啤酒粕、馬鈴薯、牛蒡、牧草混合

牛隻不施打生長激素與抗生素，確保每頭牛成長足時，不因市場需求增加，而縮短養成時間。

更獲得「神農獎」殊榮的，可見應該費了不少心思。

而身為消費者的我們可以輕鬆享用到此牛肉真是一大福音

(相關資訊取自官網)

停車資訊

門口前方有數個停車位，若是停滿了可以至附近白線路邊停車

店內環境

走進店內先告訴櫃臺有幾位用餐，等服務生帶位

在櫃臺旁有販售御牛殿自家的牛肉乾、牛肉精…等

一旁還有冷藏櫃…可以直接挑選想吃的食材

冷藏櫃上有許多新鮮食材：牛肉、蔬菜、菇類、玉米、啤酒(開車不喝酒、喝酒不開車)

上面有直接寫出品項名稱、價錢

資訊公開透明

還有其他部位像是牛筋之類的…都可以挑選

店裏當然不能少了…「神農獎」獎牌坐鎮囉

店內的座位：有四人座、六人座、圓桌(包廂)

店內乾淨明亮，也有提供兒童餐具、餐椅

桌上還有擺放小垃圾桶

御牛殿菜單

個人鍋物(Q彈板腱、嚴選沙朗、鮮切溫體牛、珍品沙朗蓋)、套餐(4~6人)

鍋底可以選「鈣骨、紅燒、咖哩、麻辣、牛奶」

(鈣骨便是牛肉麵的清燉湯頭)

雖然這裏主打牛肉，仍然有推出非牛肉鍋哦！！

有風味雞、梅花豬、素食猴頭菇麻油鍋、素食何首烏藥膳鍋、優鮮海鮮鍋

御牛殿菜單

牛肉麵 - 刺身雙響、老饕、牛筋、松阪 (還可以加價牛肉丸子)，湯底：紅燒、清燉

牛牛炒不停…炒牛肉類料理

食記介紹

我們點了：個人鍋物-鮮切溫體牛(牛奶鍋底)、個人鍋物-珍品沙朗蓋(紅燒鍋底)、老饕牛肉麵(清燉)。

點好鍋物後先去自助區拿飲料、白飯、醬料

自助區 -飲料、白飯、醬料自取

飲料有 冰沙、氣泡飲料(可樂、雪碧)、美粒果、原萃茶類

醬料 - 薑絲、辣椒醬、沙茶醬、豆瓣醬

醬料 - 蒜末、洋蔥、酸菜、蔥花

豆瓣醬加蔥花

個人鍋的紅燒鍋底-微辣中帶有蘿蔔的香氣與甜味

個人鍋的牛奶鍋底-喝下第一口覺得不會太濃太濃，但牛奶鍋真的要味道適中才好

因為太濃煮久喝久會容膩，牛奶鍋底的味道適中會更適合

而兩隻小孩很喜歡牛奶鍋底…霏霏一直說超好喝，霏喝了好多牛奶鍋湯…

但Mickey覺得用這涮牛奶…讓牛肉都是牛奶香氣，還是拿清燉鍋底來涮牛肉會更適合

老饕牛肉麵的清燉湯底

清燉湯底牛骨味蠻濃…Mickey覺得好好喝，會讓人一碗接一碗的喝

老饕牛肉麵

若不是有同事先告訴Mickey這裏的牛肉麵是現煮

服務端上這碗時…我一定會滿腦問號…這牛肉麵的湯呢?! 為什麼這種方式端上桌~

拿到這碗牛肉麵後…把它放入剛剛清燉鍋底…一起煮一起吃

是不是超特別的呢?!

老饕牛肉麵的肉給的還蠻大方的…大塊又是半筋半肉

並且燉的蠻軟嫩，蠻好吃的…

在鍋裏煮牛肉麵吃! 真的很特別

鍋物菜盤

菜盤 - 沒有過多的加工食品，以天然食材為主…並且不小盤

像是大陸妹、玉米、香菇、金針菇、杏鮑菇、小黃瓜、紅蘿蔔、茄子、番茄、高麗菜、南瓜、千禧菇、凍豆腐……等

肉品我們點了「鮮切溫體牛、珍品沙朗蓋」

鮮切溫體牛

溫體牛的顏色偏較深紅色，不像冷凍肉比較白一些些

這裏的溫體牛老闆給的比較大方…即使煮熟了也可以看到有厚度

在口感上是比較有口感有嚼勁，而肉的味道是有帶甜味的

珍品沙朗蓋

肉質上珍品沙朗蓋比較軟嫩，喜歡吃軟嫩口感的朋友建議可以選擇此肉品

兩隻小孩很喜歡這間的鍋底(湯)…喝了好多碗

霏霏還問可以再來吃牛奶鍋嗎?!

御牛殿整體來說都還不錯

有機會大家可以來試試哦

嘉義牛肉鍋➤ 嘉義市 光復牛肉火鍋店

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