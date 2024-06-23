近日夏日炎炎，胖達在挖掘美食的時候看了好多好多夏天吃什麼消暑的資訊，

在眾多訊息裡面直接被「卡瓦蛋糕」的義式冰淇淋蛋糕給吸引!

那圓滾滾的冰淇淋球堆疊在戚風蛋糕上超級吸睛，真的超美!!!

二話不說，直接立馬動身前往離胖達家最近的「卡瓦蛋糕-永春店」。

卡瓦蛋糕 永春店

卡瓦蛋糕永春店，鄰近捷運市政府站與信義商圈，

從永春捷運站五號出口出來後左轉，更不用1分鐘的距離就到囉，極為便利。

卡瓦蛋糕的店內呈現馬卡龍色系，層架與櫃檯和奶油色的刷牆，

整體都能令人感受到一整個散發甜甜的滋味；層架上還有放著各式蛋糕的模型展示。

櫃檯上也有放置目錄可以參考各式蛋糕的訂購喔!

*蛋糕櫃上會有今天的現貨蛋糕與邊料可以購買

因蛋糕現貨有限，目前卡瓦蛋糕建議以線上預訂為主，再運用現場取貨或宅配的方式喔!

最後胖達在現場預訂了4個3吋的「綜合水果義式冰淇淋蛋糕」，

組成一盒冰淇淋禮盒，除了3吋的之外，另有6吋的尺寸可以訂購喔!

卡瓦蛋糕 永春店 商品

卡瓦蛋糕目前有四個主要系列的商品，分別是「手作生日蛋糕」、

「寶寶蛋糕」、「義式冰淇淋」，以及盒裝型的義式冰淇淋「卡卡罐子」。

手作生日蛋糕

採用100%純動物性鮮奶油+輕乳酪蛋糕與新鮮水果所作成的水果鮮奶油蛋糕、

水果長條與搭配派皮做成的水果圓塔、水果長塔。

另有提拉米蘇、黑森林等蛋糕，到了冬季還有最受歡迎的草莓鮮奶油蛋糕!

寶寶蛋糕

寶寶蛋糕是卡瓦蛋糕專為周歲寶寶所研發的喔!

選用純蛋黃製作來降低蛋白可能引發的過敏源，運用副食品的製作方式，

加上最後還會再過篩，避免有過大的顆粒導致寶寶不好入口，真的是非常貼心!

在成份上採用減糖、無色素香精的添加，避免攝取上的負擔，

而且鮮奶油也一樣是動物性鮮奶油。

*寶寶蛋糕樣品

義式冰淇淋

卡瓦蛋糕的義式冰淇淋不僅低脂、乳脂含量低於8%，甚至低熱量~

讓人超放心吃!採用法國米其林等級的果泥，

再點綴在戚風蛋糕的底座鋪陳而上實在是蔚為亮眼~~

*以上蛋糕建議要提早在使用的三天前預訂，冰淇淋系列建議冷凍宅配；

若自取，建議有辦法在短時間內享用或者30分鐘內將冰淇淋蛋糕回到冷凍喔!

像胖達的回程就會超過時間就直接安排冷凍宅配囉!

卡卡罐子

目前主要由綜合水果冰淇淋蛋糕的四種口味，各別裝成一盒的形式來販售喔!

店員說，因為有很多客人反應特別喜歡義式冰淇淋蛋糕的某個口味，

就會特地到門市來購買卡卡罐子回家消暑!

卡瓦蛋糕 永春店 開箱

在門市完成3吋義式冰淇淋蛋糕的訂購後，在指定時間上很準時的收到囉!

*上面有提醒宅配公司的各種注意事項，非常周到。

一拆開包裝有著精美的提把式外盒，往旁邊推~就可以順利取出囉!

沒想到裡面是保冷性質的保麗龍，一掀開蓋居然還有保冷劑!!

非常保護裡面的冰淇淋不讓一點消融。

終於再次見到本蛋糕啦~~真的是超美的啦~~

卡瓦蛋糕 永春店 綜合水果冰淇淋

卡瓦蛋糕的綜合水果冰淇淋，是由4+1種水果組成喔!最上層的是「芒果百香果」、

最紅潤的是「草莓」、色澤白皙的「玫瑰荔枝」、微紫色的「覆盆子牛奶」。

*3吋大概跟胖達的掌心差不多大~一個人享用剛剛好~。

*看兩寶吃得這麼開心~感嘆如果連吃飯都可以這麼爽快就好了!!!

芒果百香果

百香的酸甜加上芒果的濃郁風味與甜美，

冰淇淋迸發在嘴裡的冰涼滋味直接感受夏天真的到了！

覆盆子牛奶

覆盆子有著入口即化帶出一絲絲的酸甜，

搭配著潛藏在其中的奶香，入口更感綿密絲滑。

草莓

草莓的風味極為香濃，甜味更顯突出，

入口的底蘊讓人感覺是熬煮很久的草莓濃縮起來作成的果泥冰淇淋；

而旁邊的冷凍草莓酸味較為突出，剛好會有一個口感層次的變化。

玫瑰荔枝

一整顆玫瑰荔枝果泥，活脫脫像一整顆荔枝放在那邊，

而嚐起來的風味更佳，果泥上透露出的些許的玫瑰香氣，

更帶著厚實的荔枝酸甜風味。

冰淇淋的部分~整體吃起來質地超級綿密，

在嘴裡入口即化的沁涼感與散發的實在果香，吃起來非常滿足

鑲於其上的花朵是白巧克力，入口脆脆，在軟而綿密的口感中突出了口感上的層次性。

底座是戚風蛋糕+覆盆子牛奶冰淇淋，戚風蛋糕體本身鬆軟輕盈好入口，

裡面還能繼續吃到滿滿的義式冰淇淋，令人驚喜意外。

卡瓦蛋糕 永春店 相關資訊

卡瓦蛋糕的創始店始於新北市中永和，

去了永春店之後才發現~原來是新展店!!

剛開幕沒有多久，這裡胖達趕快分享給大家!!

讓大家又可以多一家好吃的甜點&生日蛋糕專賣店~~送大家收藏囉!!

店名:卡瓦蛋糕 永春店

地址: 台北市信義區忠孝東路五段477號

https://maps.app.goo.gl/8BMA5GQD1Em8taZDA

電話:02-2756-7000

卡瓦蛋糕 官網 : 點我進入

Line官方好友: @KAWACAKE

四入迷你義式冰淇淋蛋糕購買連結 : 進入購買

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其他門市資訊如下喔~

中和建三門市：新北市中和區建三路26號 / (02) 2223-1080

永和永元門市: 新北市永和區永元路105號 / (02) 2926-3888

新莊復興門市: 新北市新莊區復興路一段147號 / (02) 2277-0099

板橋文化門市: 新北市板橋區文化路一段219-4號 / (02) 2272-9797