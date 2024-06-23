中午吃完了橋頭邊肉圓，陳小兔找到了附近的國王你好的冰淇淋甜點店，後來查了發現他們家的曲奇餅很有名，國王你好的食材皆選自在地小農，不加香料和人工添加物，用餐環境也營造得非常舒適，店內的每個小角落都是拍照熱點，重點是他們家的食物品項都在百元內，CP值真的超高阿！

▲餐廳前方有提供停車空間，還有半室內用餐區域。(很多沒消費的人坐在此聊天店家也沒有趕人)

▲玻璃窗望去，可以看到架上琳琅滿目的餅乾禮盒。

▲國王你好最熱銷的曲奇這裡當然買得到，還有各式彌月、婚禮禮盒可供選購。

▲店內靠窗的座位區採光極好，店內佈置得寬敞舒適，與三五好友在這裡聊天享用甜點非常享受。

▲另一區為多人座沙發空間，不管是小家庭或朋友聚會都很適合。

▲洗手間還提供洗手乳和護手霜也太貼心了，完全有照顧到女性顧客的需求。

▲國王你好菜單：義式冰淇淋任先選杯裝、甜筒或國王花杯，再選兩種口味、兩種配料，另有多種冷熱飲可選購。

▲冰淇淋可試吃再決定，每種都看起來好好吃！

▲國王義式冰淇淋(國王花杯) 95元：我們選了澎湖仙人掌和藍色夏威夷口味，配料選了巧克力派餅和棉花糖，澎湖仙人掌口味偏酸，有淡淡的果香。

▲藍色夏威夷是綜合熱帶水果+扶桑花的組合，第一次吃到這種口味很新奇，整體味道微酸，參雜多種層次的水果風味。

▲太妃糖風味拿鐵 70元：喝起來有濃濃太妃糖的香甜，與拿鐵融合得非常好，常喝太妃糖奶茶，不知道原來拿鐵太妃糖也這麼好喝。

雞蛋糕短評：用餐環境營造得很有氣氛，門口有停車位，冰淇淋可試吃，價格極為平實，味道天然甜度剛好，店內還有眾多禮盒可選購，CP值極高的好店。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【國王你好美食資訊】

地址：南投縣南投市中山街6號

電話：0492229292

官網：http://www.ilre-gelato.com/

營業時間：12:00–20:00

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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