跟朋友難得的下午茶吃一間店的時間完全聊不完

剛好附近的ABCD是我觀望很久的甜甜圈人氣店

日系文青風格門面有著粉紅色大大甜甜圈很可愛

假日的店家人氣果然不開玩笑連戶外矮牆都有阿公阿嬤團坐滿滿

內用空間是一整旁長條木椅

每兩人中間會有一個小圓桌可以使用

大約一次可以容納7到8組客人

店內一角有許多藝術品與造型時髦的家具擺設

很像來到藝廊品嘗甜點的感覺

桌上陳列許多藝文活動的介紹小卡或手冊供閱覽

不論外帶內用都需要先排隊點餐

內用點餐後會由店員協助帶位入座

每天提供的甜甜圈口味不一定相同

所有甜甜圈都超大手筆直接呈現真實食物當樣品

口味多數都很有特色甜鹹兼具

搭配的飲品有提供咖啡與茶

咖啡選用的是台中知名自家烘焙Coffee Stopover的咖啡豆

茶飲也是選擇日本知名的Lupicia風味茶

白桃煎茶跟太妃糖紅茶都是我個人也會買茶葉回家泡的口味

桌面空間剛好擺完兩個甜甜圈跟兩杯茶飲就差不多

桌子蠻輕的所以移動的時候要小心觸碰避免翻倒

法式脆焦糖烤布蕾 TWD100

我跟朋友都是一看就決定一定要點烤布蕾來吃

圓滾滾的甜甜圈外表很像童年回憶的脆皮甜甜圈造型

整顆都裹滿了脆脆的焦糖液閃閃發光

一口咬下是濕潤綿密的香草布蕾醬甜而不膩

甜度剛好不會太過可以很明顯看到一顆顆真材實料香草籽

香草味道非常天然清爽甜而不膩

甜甜圈本身蓬鬆麵團整體很有彈性水份

雖然一顆價值一張小朋友但真的非常令人驚豔地好吃

蜜桃 TWD80

另一款我跟朋友猶豫好久最後選了外觀漂亮精緻的蜜桃

外表裹上白色糖衣帶點檸檬酸香

點綴夢幻的藍芙蓉花花瓣與超香甜的水蜜桃果乾

蜜桃本身並不是夾餡的類型

切面可以看到麵團有著漂亮的孔洞

吃起來口感也是非常有嚼勁不失柔軟

白桃煎茶 TWD130

淡雅清澈的煎茶有著清新明顯的白桃香氣

即使沒加糖喝起來也是自帶甘甜不苦澀

口齒留香很解甜點的甜膩感

蘋果紅茶 TWD130

當天巧遇隱藏茶款是蘋果紅茶

跟白桃煎茶一樣蘋果的香氣也是非常飽滿

紅茶的味道更厚實香醇很適合搭配甜點享用

ABCD的甜甜圈真的是目前我吃過唯一可以跟Haritts並駕齊驅

而且以口味來說創意更厲害有自己的特色

不過內用低消的飲品儘管好喝但份量真的小到對比價格令人嚇壞

之後再來應該會以外帶為主回家自己泡茶品嘗

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/04/20

花費: NTD440(甜甜圈與茶飲各2)

ABCD . A Better Coffee & Doughnut

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12:00-19:00

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿90分鐘)

低消限制: Yes (每人一份甜甜圈與一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒103 台北市大同區南京西路18巷4弄8號

電話: 02-2558-0678



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