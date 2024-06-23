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台北大同-[ABCD . A Better Coffee & Doughnut] 中山站旁5分鐘即達，外觀精緻高級口味多元，口感蓬鬆柔軟彈性美味，天天排隊人氣每日現做甜甜圈專賣

2024-06-23 23:05:00 Elisa 人氣：110
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窩客好文

Elisa

發表篇數：372篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

ABCD . A Better Coffee & Doughnut
phone02-2558-0678
place台北市大同區南京西路18巷4弄8號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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PXL_20240420_085458284_结果

跟朋友難得的下午茶吃一間店的時間完全聊不完

剛好附近的ABCD是我觀望很久的甜甜圈人氣店

日系文青風格門面有著粉紅色大大甜甜圈很可愛

假日的店家人氣果然不開玩笑連戶外矮牆都有阿公阿嬤團坐滿滿

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內用空間是一整旁長條木椅

每兩人中間會有一個小圓桌可以使用

大約一次可以容納7到8組客人

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店內一角有許多藝術品與造型時髦的家具擺設

很像來到藝廊品嘗甜點的感覺

桌上陳列許多藝文活動的介紹小卡或手冊供閱覽

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不論外帶內用都需要先排隊點餐

內用點餐後會由店員協助帶位入座

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每天提供的甜甜圈口味不一定相同

所有甜甜圈都超大手筆直接呈現真實食物當樣品

口味多數都很有特色甜鹹兼具

搭配的飲品有提供咖啡與茶

咖啡選用的是台中知名自家烘焙Coffee Stopover的咖啡豆

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茶飲也是選擇日本知名的Lupicia風味茶

白桃煎茶跟太妃糖紅茶都是我個人也會買茶葉回家泡的口味

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桌面空間剛好擺完兩個甜甜圈跟兩杯茶飲就差不多

桌子蠻輕的所以移動的時候要小心觸碰避免翻倒

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法式脆焦糖烤布蕾 TWD100

我跟朋友都是一看就決定一定要點烤布蕾來吃

圓滾滾的甜甜圈外表很像童年回憶的脆皮甜甜圈造型

整顆都裹滿了脆脆的焦糖液閃閃發光

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一口咬下是濕潤綿密的香草布蕾醬甜而不膩

甜度剛好不會太過可以很明顯看到一顆顆真材實料香草籽

香草味道非常天然清爽甜而不膩

甜甜圈本身蓬鬆麵團整體很有彈性水份

雖然一顆價值一張小朋友但真的非常令人驚豔地好吃

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蜜桃 TWD80

另一款我跟朋友猶豫好久最後選了外觀漂亮精緻的蜜桃

外表裹上白色糖衣帶點檸檬酸香

點綴夢幻的藍芙蓉花花瓣與超香甜的水蜜桃果乾

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蜜桃本身並不是夾餡的類型

切面可以看到麵團有著漂亮的孔洞

吃起來口感也是非常有嚼勁不失柔軟

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白桃煎茶 TWD130

淡雅清澈的煎茶有著清新明顯的白桃香氣

即使沒加糖喝起來也是自帶甘甜不苦澀

口齒留香很解甜點的甜膩感

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蘋果紅茶 TWD130

當天巧遇隱藏茶款是蘋果紅茶

跟白桃煎茶一樣蘋果的香氣也是非常飽滿

紅茶的味道更厚實香醇很適合搭配甜點享用

 

ABCD的甜甜圈真的是目前我吃過唯一可以跟Haritts並駕齊驅

而且以口味來說創意更厲害有自己的特色

不過內用低消的飲品儘管好喝但份量真的小到對比價格令人嚇壞

之後再來應該會以外帶為主回家自己泡茶品嘗

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/04/20

花費: NTD440(甜甜圈與茶飲各2)

ABCD . A Better Coffee & Doughnut

FB粉絲團/IG

12:00-19:00

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿90分鐘)

低消限制: Yes (每人一份甜甜圈與一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒103 台北市大同區南京西路18巷4弄8號

電話: 02-2558-0678


檢視較大的地圖

 

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文章標籤
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Elisa

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