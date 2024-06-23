台中的水產教父是網路很有名氣的海鮮販售業者

潔西麻是滑臉書的時候去看到的

這半年多來

每個月都會特地開一個小時多的車來台中的水產教父這裡採購

還好店家就在交流道附近

對於南來北往的顧客來說

不用進市區繞真的很方便

這天來的時候剛好是假日

店家控制車流控制的很好

即使是下雨天

在戶外工作的這些員工還是很敬業的招呼前來購物的客戶

排隊沒有排很久就有車位了

非常方便的海鮮商場

不過這次要分享的是二樓在今年3月正式開放的立食區

潔西麻來買了幾次的海鮮

這還是第一次上來二樓

老闆將二樓整理的美輪美奐

環境很乾淨又寬敞

因為是立食餐廳

所以沒有看到座位很正常

只是有點不習慣而已

潔西麻是買外帶回家

也就沒有太大的影響

飲料櫃裡放的是一些日本的特色酒類

開車不喝酒 喝酒不開車唷

也有果汁 汽水 可樂等等

水產教父最大的特色是便宜的海鮮

每次看老闆的臉書直播

都能看見他很大器又豪邁的將售價訂的很親民

讓人覺得高級海鮮不再是遙不可及

上來二樓第一眼看到的是比較高級的海鮮類

波士頓龍蝦一隻550元

右後方那個松葉蟹腳真的很便宜

另外也能點餐

龍蝦海鮮派對1180元/份

黃金蟹海鮮派對980元/份

一般的海鮮派對只要380元/份

看起來很豐富

另外單點的鹽烤海虎蝦100元/隻

現場看蝦子本人真的很大一隻

大白蝦賣的很快

10隻380元

賣完的部份會補進來

不是這樣空空的

結帳櫃枱就是高級海鮮的這一區

櫃枱上的一些小牌子就是單點的品項

其它的冰櫃裡還有很多選擇

自己從入口那邊拿提籃來選購

這些握壽司看起來真的很吸引人

覆蓋在飯上的生魚片蠻大片的

除了生魚片之外

也有很多熟食選項

還有涼拌烏龍麵

紹興醉蝦

沙拉

磯煮鮑魚

肉片是現場買完然後去關東煮那邊煮熟

炸物拼盤與烤物拼盤

關東煮

簡單選了幾樣之後來櫃枱結帳

潔西麻買東西都要考慮孩子們吃不吃

所以只買一點點

但是樓下的水產區就會買比較多

因為可以買回家冰在冰箱

每一餐要煮的時候就拿一樣出來煮

這樣餐桌上就會有菜 肉 海鮮

盡量讓孩子們營養均衡

這瓶小巧可愛的玻璃瓶可樂是現場打卡贈送的

去買的時候可以留意看看還有沒有這個活動唷

現烤的日本帆立貝180元/2串

這個點單後要等一下下

帆立貝好大一顆唷

平均下來一顆是30元

是物超所值的一項海鮮食品

一口吃很有吃海鮮的滿足感

鮭魚握壽司120元

鮭魚新鮮好吃

磯煮鮑魚160元/4顆

這個也好吃

鮑魚蠻大顆的

肉也很Q彈

隔了一個月再來採購

這天的天氣比上次來的時候好

平日午後來逛逛

剛好遇到鮪魚季

先上來二樓看看

非假日來比較能拍到全部的樣子

這是吧枱櫃與飲料櫃的區域

環境真的很優質

其實樓上與樓下的環境都保持的很好

逛起來很舒適

很明亮

老闆是個堅持很多細節的人

雖然潔西麻不認識老闆

可是能從賣場裡感覺的到

所有員工都和善又親切

尤其是一樓水產那區的服務人員

只要一走過去就會有人來招呼

而且不會給壓力的購買

他們很單純的就是想來服務你

高級海鮮區看了總是能滿足視覺享受

潔西麻拍到的價格應該有些不是固定的

所有商品價格還是以現場販售為主唷

這些是真的海鮮食品不是樣本

所以用眼睛看完點單就好了

千萬別伸手去觸摸

看到好吃的日本帆立貝了

再買一次

還有極大顆的生食級干貝399元/3顆

這趟來有看到三明治

下次來再買來吃吃看

沙拉與其它品項

熱炒區

炸物拼盤與烤物拼盤

下面的小牌子就是可以單點的品項

不一定規定只能買拼盤

關東煮的位置移到結帳櫃枱裡面了

二樓可愛的招財貓

先來招財貓這裡結帳

很棒的立食區域

流線型設計感的天花板

讓單調的餐廳變的比較活潑立體

這區是靠近樓梯上面的立食區域

潔西麻買的一點點食物

還有等現烤的日本帆立貝

很開心買回家當晚餐

8隻二節翅只要90元

便宜又好吃

很香

磯煮鮑魚當然也不能少

一吃成主顧的好吃海鮮

鮑魚肉都幫忙切好一塊一塊的了

方便食用

這次買的鮮蝦握壽司100元

超級好吃

蝦子新鮮大隻

還有搭配上面的沙拉醬

下次要再回購的握壽司之一

鮮蝦壽司旁那個小圓盒子裡面是醃漬的柚子蘿蔔20元

味道清爽又脆口

建議一定要買

邊吃海鮮邊吃柚子蘿蔔就完全不會膩口了唷

住在台中的人真的很幸福

有好多大型餐廳美食都在台中

讓潔西麻一趟又一趟的跑台中呢

教父海鮮市場的商品真的可以推薦

即使沒在二樓的立食餐廳用餐

買外帶回家也是很棒的享受

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電話：（04）2463-3635

地址：台中市南屯區龍富路四段199號

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