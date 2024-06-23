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潔西麻的美食日記─【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場（平價海鮮立食餐廳）

2024-06-23 23:14:00 潔西貝比的生活小事 人氣：116
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：466篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

水產教父 x 教父海鮮市場 海鮮立食餐廳
place台中市南屯區富路四段199號
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

台中的水產教父是網路很有名氣的海鮮販售業者

潔西麻是滑臉書的時候去看到的

這半年多來

每個月都會特地開一個小時多的車來台中的水產教父這裡採購

還好店家就在交流道附近

對於南來北往的顧客來說

不用進市區繞真的很方便

這天來的時候剛好是假日

店家控制車流控制的很好

即使是下雨天

在戶外工作的這些員工還是很敬業的招呼前來購物的客戶

排隊沒有排很久就有車位了

非常方便的海鮮商場

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

不過這次要分享的是二樓在今年3月正式開放的立食區

潔西麻來買了幾次的海鮮

這還是第一次上來二樓

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

老闆將二樓整理的美輪美奐

環境很乾淨又寬敞

因為是立食餐廳

所以沒有看到座位很正常

只是有點不習慣而已

潔西麻是買外帶回家

也就沒有太大的影響

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

飲料櫃裡放的是一些日本的特色酒類

開車不喝酒 喝酒不開車唷

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

也有果汁 汽水 可樂等等

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

水產教父最大的特色是便宜的海鮮

每次看老闆的臉書直播

都能看見他很大器又豪邁的將售價訂的很親民

讓人覺得高級海鮮不再是遙不可及

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

上來二樓第一眼看到的是比較高級的海鮮類

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

波士頓龍蝦一隻550元

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

右後方那個松葉蟹腳真的很便宜

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

另外也能點餐

龍蝦海鮮派對1180元/份

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

黃金蟹海鮮派對980元/份

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

一般的海鮮派對只要380元/份

看起來很豐富

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

另外單點的鹽烤海虎蝦100元/隻

現場看蝦子本人真的很大一隻

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

大白蝦賣的很快

10隻380元

賣完的部份會補進來

不是這樣空空的

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

結帳櫃枱就是高級海鮮的這一區

櫃枱上的一些小牌子就是單點的品項

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

其它的冰櫃裡還有很多選擇

自己從入口那邊拿提籃來選購

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

這些握壽司看起來真的很吸引人

覆蓋在飯上的生魚片蠻大片的

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

除了生魚片之外

也有很多熟食選項

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

還有涼拌烏龍麵

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

紹興醉蝦

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

沙拉

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

磯煮鮑魚

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

肉片是現場買完然後去關東煮那邊煮熟

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

炸物拼盤與烤物拼盤

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

關東煮

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

簡單選了幾樣之後來櫃枱結帳

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

潔西麻買東西都要考慮孩子們吃不吃

所以只買一點點

但是樓下的水產區就會買比較多

因為可以買回家冰在冰箱

每一餐要煮的時候就拿一樣出來煮

這樣餐桌上就會有菜 肉 海鮮

盡量讓孩子們營養均衡

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

這瓶小巧可愛的玻璃瓶可樂是現場打卡贈送的

去買的時候可以留意看看還有沒有這個活動唷

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

現烤的日本帆立貝180元/2串

這個點單後要等一下下

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

帆立貝好大一顆唷

平均下來一顆是30元

是物超所值的一項海鮮食品

一口吃很有吃海鮮的滿足感 

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

鮭魚握壽司120元

鮭魚新鮮好吃

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

磯煮鮑魚160元/4顆

這個也好吃

鮑魚蠻大顆的

肉也很Q彈

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

隔了一個月再來採購

這天的天氣比上次來的時候好

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

平日午後來逛逛

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

剛好遇到鮪魚季

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

先上來二樓看看

非假日來比較能拍到全部的樣子

這是吧枱櫃與飲料櫃的區域

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

環境真的很優質

其實樓上與樓下的環境都保持的很好

逛起來很舒適

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

很明亮

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

老闆是個堅持很多細節的人

雖然潔西麻不認識老闆

可是能從賣場裡感覺的到

所有員工都和善又親切

尤其是一樓水產那區的服務人員

只要一走過去就會有人來招呼

而且不會給壓力的購買

他們很單純的就是想來服務你

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

高級海鮮區看了總是能滿足視覺享受

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

潔西麻拍到的價格應該有些不是固定的

所有商品價格還是以現場販售為主唷

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

這些是真的海鮮食品不是樣本

所以用眼睛看完點單就好了

千萬別伸手去觸摸

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場 

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

看到好吃的日本帆立貝了

再買一次

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

還有極大顆的生食級干貝399元/3顆

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

這趟來有看到三明治

下次來再買來吃吃看

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

沙拉與其它品項

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

熱炒區

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

炸物拼盤與烤物拼盤

下面的小牌子就是可以單點的品項

不一定規定只能買拼盤

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

關東煮的位置移到結帳櫃枱裡面了

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

二樓可愛的招財貓

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

先來招財貓這裡結帳

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

很棒的立食區域

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

流線型設計感的天花板

讓單調的餐廳變的比較活潑立體

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

這區是靠近樓梯上面的立食區域

潔西麻買的一點點食物

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

還有等現烤的日本帆立貝

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

很開心買回家當晚餐

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

8隻二節翅只要90元

便宜又好吃

很香

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

磯煮鮑魚當然也不能少

一吃成主顧的好吃海鮮

鮑魚肉都幫忙切好一塊一塊的了

方便食用

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

這次買的鮮蝦握壽司100元

【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場

超級好吃

蝦子新鮮大隻

還有搭配上面的沙拉醬

下次要再回購的握壽司之一

鮮蝦壽司旁那個小圓盒子裡面是醃漬的柚子蘿蔔20元

味道清爽又脆口

建議一定要買

邊吃海鮮邊吃柚子蘿蔔就完全不會膩口了唷

住在台中的人真的很幸福

有好多大型餐廳美食都在台中

讓潔西麻一趟又一趟的跑台中呢

教父海鮮市場的商品真的可以推薦

即使沒在二樓的立食餐廳用餐

買外帶回家也是很棒的享受

 

水產教父 x 教父海鮮市場臉書粉絲頁 Facebook

電話：（04）2463-3635

地址：台中市南屯區龍富路四段199號

 

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台中美食餐廳 台中最大立食餐廳 水產教父 教父海鮮市場 平價海鮮
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