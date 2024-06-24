木柵動物園在哪裡?交通方式

捲貓這次是規劃 木柵動物園+貓空一日遊 ，

(貓空遊記coming soon…)

快中午才到動物園，本來只想在動物園隨便逛逛，

沒想到一逛就逛到下午4點快關門!

大眾交通

木柵動物園位於臺北市木柵區，

搭乘 捷運文湖線到動物園站 從1號出口出站，

出站馬上就到。

停車

河川地停車場(含新光路2段路邊)

動物園站地下停車場

捷運木柵機廠停車場

木柵站轉乘停車場

木柵動物園門票資訊

臺北市立動物園門票真的很超值，

普通票只需要 $100元 ，臺北市民只要$60元，優待票$50元。

除了在門口售票處購票，也可以上 Klook、Kkdays 購票

更可以直接刷悠遊卡入園，真的非常方便!

動物園遊園地圖-地圖導覽

捲貓真的以臺灣的動物園為傲，覺得臺北市立動物園真的超級無敵大，

一點也不輸給國外的動物園，

動物真的很多看不完~ 建議分成幾次前來參觀，

因為有些動物也會躲起來睡覺，這次沒看到的下回可以補看。

臺北市立動物園有多個特色展館和園區，

展館: 昆蟲館、企鵝館、無尾熊館、兩棲爬蟲動物館、

新光特展館 (大貓熊館)、熱帶雨林室內館(穿山甲館)

等6館。

園區: 臺灣動物區、兒童動物區、熱帶雨林區、非洲動物區、

沙漠動物區、澳洲動物區、溫帶動物區、鳥園等8區。

這回沒有逛一般民眾最愛的企鵝館和無尾熊館和貓熊，因為之前逛過了

不小心花太多時間逛昆蟲、穿山甲館、爬蟲館。

首先會在入口不遠處看到一群紅鶴，紅鶴的腳真的好細長喔! 好怕牠斷掉🤣

木柵動物園-臺灣動物區

臺灣動物區的代表會先看到臺灣黑熊啦!

臺灣黑熊體形龐大，在食物鏈的最上層，

我們要好好保育牠的生存環境，相對也能保護其它物種。

▼忘了這隻是真熊還是假熊😅

身為唯一靈長類野生動物的臺灣獼猴，數量和蹤跡相對多，

去動物園一定可以見到牠。

木柵動物園-昆蟲館

園區往前馬上就來到昆蟲館，

一近館先發現這隻超巨大甲蟲，還有昆蟲占卜很有趣耶，

趕快來抽根籤，看看今天的運勢如何吧!





▼昆蟲館內有很多稀奇古怪的昆蟲，快來尋找牠們躲在展示箱裡的哪一處吧! 竹節蟲先生: 我是葉棍不是蟲!

▼其中最大隻的就是這隻「巨型螽斯」，有手掌般的大小，看起來怪可怕的!

繼續往前發現探索谷，裡面全是翩翩飛舞美麗的蝴蝶，

而且大多數超級大隻，是和一般在外面看到的小蝴蝶不同的鳯蝶。

▼很多看起來像落葉，但原來是蝴蝶翅膀合起來偽裝成的😮

木柵動物園-遊園列車

在動物園裡走累了，就來搭動物園遊客列車輕鬆逛動物園吧!

遊客列車外觀是以動物斑紋為圖案，大小孩都喜歡，車票只要花$5元，

當然有悠遊卡又可以直接刷卡啦!

※遊客列車資訊：

列車總站 (16:30末班車)←→鳥園站 (17:00末班車)

等待時間:10-15分(依乘車人數調整班次)

木柵動物園-兩棲爬蟲動物館

下車後來到兩棲爬蟲動物館，裡面有許多種類的烏龜，

其中我們家小朋友最喜歡的就是這鱷龜，看起來很威猛吧!

▼忘了看解說牌，不曉得這隻是不是蘇卡達象龜，體型超巨大的啦!

▼體型雖小的藍色箭毒蛙卻不難發現，外形實在太亮眼了，每次來都會注意到牠!

▼鱷魚大叔: 我在睡覺不要吵我!

▼變色龍先生: 看得到我嗎?

▼六角恐龍「蠑螈」，我覺得牠是一種奇異的動物。

除了有很多蜥蝪，還有我們家小朋友最害怕的蛇!

木柵動物園-溫帶物物區、澳洲動物區、非洲動物區

來到動物園溫帶、非洲、澳洲動物區，看得到許多種類繁多的野生動物，

有些數量更為狀觀，諸如大象、長頸鹿等。

▼這是手繪大象😮

▼真的在這裡

▼弓角鈴羊真的好美!

▼長頸鹿雕象也太逼真了吧🤨

▼在一旁近距離觀察長頸鹿吃草太有趣啦!

▼這群駱駝到底在幹麻

▼非洲區的食火雞

▼河馬雕象，看得出來動物園花很多心思造景

木柵動物園-穿山甲館

被一棟巨大的半圓弧狀造型建築給吸引，這裡是穿山甲館!

據說就是以穿山甲的意象所設計。

於是想要進去看看，為的是看穿山甲館裡面究竟有沒有穿山甲。

有發現一旁的藍色小屋，小朋友可以躲進去。

很喜歡這裡創造出來的展示空間，24尺挑高的室內建築就像巨大的保溫箱，

中間融合水池、樹林等，據說是以南美洲亞馬遜河流域環境為主軸，

顯現熱帶雨林生物多樣性和氛圍。

▼繞了老半天沒看到穿山甲，倒是這隻羽毛很特殊的鳥類，著實的吸引我的目光。

類似水族箱的設計，裡面有許多亞馬遜流域物種的魚。

▼從上層可以望見下層水池，還有清楚的看見魚群，太酷囉

可以發現動物園有多著數不清的美食，逛累了隨時都可以休息吃吃喝喝真開心。

木柵動物園-景點資訊

營業時間: 每天9:00~17:00

電話: (02)2938-2300

地址: 116台北市文山區新光路二段30號

網站: https://www.zoo.gov.taipei/



