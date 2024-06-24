學中做，做中學！「金山芋圓王」手作芋圓 DIY 好療癒！搓、揉、切割出完美的芋圓、地瓜圓 ，還能發揮創意作造型，下鍋煮熟後加入仙草、淋上二砂糖漿，超消暑的芋圓/地瓜圓仙草完成。手作老師不藏私，金山芋圓王芋圓、地瓜圓口感Q彈、香氣濃郁好吃的秘密，一組數字密碼「80+3X2」全部告訴你。



「金山芋圓王」手作芋圓 DIY， 材料：芋頭、地瓜麵團各一份，手作老師表示：金山芋圓王的芋圓，採用台中大甲純天然芋頭製作，以整顆完整的芋頭製作，100%純手工製作，無香料添加，完全真材實料。每年的九月與十月會推出一年一穫，種於金山跳石海岸的季節限定、限量版「跳石芋頭」芋圓。



手作老師表示：金山芋圓王的地瓜圓，採用金山在地生產的台農66號紅心地瓜，也是 100%純手工製作，當天現削現做，真材實料無香料添加。



手作老師表示：芋圓、地瓜圓使用蒸熟的芋頭或地瓜壓泥製作，為讓芋圓、地瓜圓煮熟冷卻後不會變硬，會依比例揉入太白粉 (木薯粉) 與地瓜粉，各商家比例不同是商業機密，通常是芋頭 (或地瓜) 原料佔 1/3 (或更少)，粉料佔 2/3 (或更多)。金山芋圓王的芋圓 (或地瓜) 使用 80% 的芋頭 (或地瓜) 原料，保證口味純真、香氣十足。喔！「80」是味道的秘訣，難怪常會買到吃不出芋頭 (或地瓜) 味道，只有澱粉味的芋圓 (或地瓜圓)。

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手作老師表示：「3X4」是金山芋圓王的芋圓、地瓜圓的黃金尺寸比例，每顆約 3X4 公分，比一般市售芋圓 (或地瓜圓) 大許多，不僅提供芋圓 (或地瓜圓) 咀嚼的樂趣，也完全保留芋圓 (或地瓜圓) 的香氣，不會在水煮過程中流失。



「金山芋圓王」手作芋圓 DIY， 好療癒！發揮想像力，搓、揉、切割出完美的芋圓、地瓜圓，還能發揮創意作造型。



手作老師親授煮芋圓 (或地瓜圓) 技巧，芋圓 (或地瓜圓) 下鍋時的水溫是微溫，不是熱水，更不是滾水。水太冷下鍋，會煮成糊，但是水溫太高，就會變成外熟內不熟，地瓜圓煮至浮起後，要再多煮一分鐘才可以撈起。



製作好的芋圓、地瓜圓，可以不用現場煮，放入包裝盒中就能帶回家自己煮。



煮好的芋圓 (或地瓜圓) 撈起泡二砂糖水，放涼後加入仙草、刨冰，淋上二砂糖漿，超消暑的芋圓 (或地瓜圓 ) 仙草完成。



金山老街冰品推薦：金山冰芝林 (金包里街59號)，綿綿冰以「地瓜、榴槤、仙人掌」為主要招牌，共有23種口味可選擇。



金山老街伴手禮推薦：阿嬤ㄟ等路 (金包里街74號)，販售以金山地瓜為特色加工的地瓜餅、蜜地瓜等伴手禮，低溫烘焙，提供試吃素食可吃。



金山以地瓜為聞名特產，老街上有多家地瓜店，店門口擺滿各式品種的地瓜，琳琅滿目應有盡有。「許媽媽地瓜」(金包里街72號) 販售金山主要地瓜品種為台農57號黃金地瓜與台農66號紅心地瓜。



金山芋圓王 DIY手作教室

地址：新北市金山區金包里街105號



金山老街區各店：民生總店 (地址：新北市金山區民生路204號)、金山老街79號店、金山老街94號店 (照片)。



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金山芋圓王，官網：https://taroballking.mystrikingly.com/

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