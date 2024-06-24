前陣子社團成員阿鄭分享在經國路靠近延平路口，掛上楊家意麵的招牌，原來是二代的哥哥出來開分店

小米好久以前就分享過勝利路的楊家意麵，想說也好久沒吃了，看到他們開幕的消息就來捧場啦！

店家主打乾意麵、蚵仔煎、蝦仁煎等小吃，搭配各式小菜，價格不貴，小碗的乾意麵只要45元

不少在地人小時候的回憶是乾意麵+蚵仔煎~

還沒吃過的朋友，跟著小米一起去看看吧。

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👉楊家意麵經國店位置及停車方式

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楊家意麵經國店位於經國路靠近延平路口，開車的朋友可能要在路邊找停車位囉。

👉楊家意麵經國店環境介紹

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今天第一天開幕托阿鄭的報導，人潮滿滿

如果不能久候的朋友，建議過陣子再來。

內用空間，以4人桌為主，大概有6張桌子，人多需要等待

今天剛好是今年最高溫36度，小米熱到受不了，所以跑去跟店員說開冷氣會比較舒適啦XD

當天現做的小菜有豬心、豬舌、粉腸和粉沯等等。

厚厚的豬舌看起來就很美味~

經國店老闆是二代的哥哥，勝利路是弟弟在顧，大家各有所好

目前只有兩人作業，人手不足，所以今天等了至少40分鐘喔～～～～～

好多人都點綜合煎，有大顆的蝦子和蚵仔

👉楊家意麵經國店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點有蚵仔煎、蝦仁煎、綜合煎，麵食有招牌乾意麵，麵條沒有勾選的話固定都是黃意麵，跟陽春麵是不一樣的喔。

最便宜的乾意麵只要銅板價45元，小菜40元起還挺平價的

2-4人的話小菜可以多點一些，就可以吃到不同的小菜啦。

👉楊家意麵經國店用餐心得分享

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今天跟晴晴兒來踩點，點了兩碗麵、一份蚵仔煎和4樣小菜，我們實力堅強吃光光啦

必點招牌乾意麵/小(45元)，麵條是黃意麵搭配肉絲、豆芽菜等配料，在新竹屬於平價麵食

提醒大家食用前記得攪拌均勻~

意麵有麵香帶點麵勁的口感，跟醬汁鹹中帶微微的甜味很搭，雖然是小碗不過份量也不少唷！

綜合煎(70元)也是必點的，份量一樣不少

新鮮蚵仔和大顆蝦子，加上雞蛋、青菜、Q彈外皮和紅醬挺好吃的~

乾意麵和綜合煎都是必點的。

餛飩湯麵/小(55元)，麵條我們選了陽春麵，加上香菇肉絲、豆芽菜等配料。

陽春麵口感一般般，來這邊小米還是建議點意麵喔

餛飩內餡調味還不錯，加上帶有醬油的清甜湯頭。

小菜有小米愛的豬舌(40元)、粉沯(50元)都是小份，份量不少喔

客家人傳統美食粉沯，以甘藷粉、豬肉丁摻合灌入豬腸製作而成，有軟Q的口感，豬肉挺嫩的。

豬舌沒有腥味，有脆度的口感加上鹹中帶甜的醬油，很快就被解決 XD

粉腸(40元)、肝連(40元)一樣也是小份。

肝連建議大家趁熱吃，冷掉會比較有嚼勁

粉腸處理得很好，不會苦苦的，有嫩嫩的口感，加上醬油膏很配麵~

以上是我們的心得分享，喜歡楊家意麵蚵仔煎和乾意麵的朋友，多了經國店這一個新選擇

不過提醒因為剛開幕，人手不足，需要等候久一點，不能久候的朋友過陣子再去啦！

👉楊家意麵經國店營業時間地址

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🌟店家資訊：楊家意麵經國店

🏠地址：新竹市北區經國路二段498號

⏰營業時間： 11:00~20:00賣完為止 (週六公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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