Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮｜高CP值美式道地手抓海鮮，直接免費加熱送到家開吃!

海鮮控在家就可以大口吃手抓海鮮，最近被好多人燒到的【Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮】，主打高CP值美式海鮮外送到府，不用出門就能吃到熱熱的海鮮，搭配秘製道地醬料讓人欲罷不能，台北地區還可以享有免運費，不管是和朋友在家嘴饞，或是舉辦派對聚餐都超適合！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

品牌介紹

▼【Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮】是位在台北的雲端廚房，提供大台北地區的熟食外送，以及全台的冷凍包宅配服務，透過官方Line 線上訂購，可以依人數選擇不同的套餐，熟食為求新鮮需要48小時前預訂，使用電熱外送箱配送，確保大家能吃到熱騰騰的美味。

▼【Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮】隨餐點附贈手套、圍兜、餐具和桌巾，還有檸檬自由調整口味酸度，可以過癮手抓吃海鮮不怕髒，吃完後整理清潔也更方便。

▼【Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮】冷凍包裝則主打小份量+方便加熱，使用鋁箔包材搭配保冰劑延長保冰時長。無論是遠遊或露營都不怕在路途變質。

如何訂購

線上訂購 :https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2401109555502

Instagram: @botown_seafood

Line ID: @ Botown

餐點介紹

波龍經典餐搭配香蒜義麵 💰2200元

▼波龍經典餐嚴選來自國外的大尾波士頓龍蝦，搭配肉質豐厚的淡菜及白蝦，拌上經典風味辣醬，每一口都香辣過癮好涮嘴，貼心提醒辣度可以自由選擇呦。

▼龍蝦已貼心剖半及敲開殼，只要輕輕一撥就能看到蝦肉，裏頭的肉質緊實飽滿Q彈，雖然調味濃郁但還是能吃到龍蝦本身的鮮味。

▼套餐還有附上煙燻香腸、 馬鈴薯、玉米、花椰菜、水煮蛋，推薦可以擠上附贈的檸檬增加酸度，整體風味更有層次。

▼搭配的主食可選擇香蒜義麵或私房飯糰，香蒜義麵是大蒜控會愛的濃郁程度，伴隨著Q彈好咬的麵條，豐富油香讓人停不下來!

▼私房飯糰的芝麻味非常濃郁，推薦可以沾上醬汁更夠味！

海鮮自由配💰800元

▼海鮮自由配提供白蝦, 紐西蘭淡菜, 牛奶貝, 大扇貝, 鮑魚5選2，配菜馬鈴薯, 玉米, 花椰菜, 煙燻香腸4選2，可以依照喜好選擇喜歡的食材。

▼我們選了大扇貝及鮑魚，鮑魚肉質細嫩鮮而不膩，以美式南方檸檬胡椒醬味烹煮，鹹中帶酸清爽無負擔，更加凸顯出食材的新鮮度!

Botown 海鮮獨享包+（私房飯糰or香蒜義麵）💰399元

▼【Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮】還有推出冷凍包裝，口味的選擇上跟熱食一樣，只要微波加熱即可馬上享用，也有附上醬料和檸檬汁調味，很適合像我這種不會料理懶人，或是想要遠遊露營的朋友!

用餐心得

海鮮控真的不能錯過這家，主打外送到家的【Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮】，無論是螃蟹、龍蝦還是鮑魚通通有，重點是口味和口感都很厲害欸，甚至大勝給在餐廳吃到的水準，不用出門就可以吃到這個真的有夠爽啦!

店家資訊

Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮

營業時間 :11:00-13:00 17:00-19:00(週一~週日）

Instagram: @botown_seafood

熟食/冷凍包線上訂購加Line ID: @ Botown

粉絲團 : Botown Cajun Cuisine 波城美式海鮮 FB

冷凍包線上訂購 :https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2401109555502

（雙北地區免運費且熱到家/為保證新鮮，需兩天前預訂）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food