嘉義住宿推薦蘭桂坊花園酒店｜文化路周邊平價住宿推薦，浮誇系自助式早餐！大大浴缸泡澡還有面膜太幸福～

每回到了度假的時刻，嘉義總是Kiwi的首選，除了老家在嘉義，很常來訪嘉義遊玩，住嘉義不僅可以逛嘉義文化夜市也可以安排嘉義輕旅行，蘭桂坊花園酒店真的超棒的，一出門就可以逛文化夜市周邊美食一次網羅，從蘭桂坊花園酒店外觀看過去有點隱密，不過裡頭環境很古典雅致，我最愛的莫過於浮誇的自助式早餐，每天睡飽飽後下樓用早餐都可以選擇到喜愛的美食吃飽飽再上樓放空，嘉義咖啡館密度高很適合一家接著一家喝，夜晚逛累也可以買點嘉義小吃回房間吃喝，房裡有個超大浴缸可以泡澡，檯面上備品齊全以外，就連面膜、泡澡舒緩浴鹽都有，賓至如歸的氛圍，完全讓你很放鬆，在蘭桂坊花園酒店住個兩三天都不為過呀！

嘉義蘭桂坊花園酒店在哪？

來到嘉義，入住蘭桂坊花園酒店就對了啦！蘭桂坊花園酒店距離嘉義火車站走路約15分鐘即可抵達目的地，離近嘉義文化路觀光夜市，光是住宿地段就很優，價格很平價，到嘉義想要好好遊玩，住這裡就對了。

蘭桂坊花園酒店停車資訊

蘭桂坊花園酒店有配合特約停車場，在文化公園旁，「城市車旅文化（停六）停車場」，入住時記得要登記車號以方便進出停車場。

蘭桂坊花園酒店一樓大廳

蘭桂坊花園酒店接待櫃檯是24小時服務，提前來訪時，建議先將行李寄放置飯店中，再來好好到嘉義老街上走走。

Kiwi很喜歡蘭桂坊花園酒店，櫃檯人員服務很貼心之外，要提早寄放行李也是可以的喔！在確認房型後也會告知明日早餐券放在房卡裡，會告知我們注意事項，然後就可以入房。

蘭桂坊花園酒店行李專用秤子

如果是外國旅客要去搭飛機或其他，都可以在這裡使用行李專用秤，以防超過公斤數呦！

獲得兩張房卡後就直接前往入住的房間前進囉！卡片、早餐券都放在卡套中～蘭桂坊花園酒店的房型不少，單人房、雙人房、雙床房、三人房、四人房，如果要預訂，也可以直接在網路訂房呦！

我很喜歡蘭桂坊花園酒店，房間都算很大以外，也很俐落，光是環境上看起來都很清幽～

床睡起來也很舒適，躺床後就會深沈的睡覺去～不自覺得就愛上了這家酒店。

房間裡也有設置常備燈，冷氣溫度的調節～

房間裡也有提供礦泉水、紅茶包、濾掛國王蝴蝶咖啡、手沖壺，在書桌前也可以優雅的使用著電腦，書桌可以吃東西、用筆電，樣樣都可以～方便至極啊！

來了三天，每天都一定要跟小美犀 AI 智能語音助理對話，請它幫我撥放音樂～這真的挺好玩的耶！

早晨飯店裡的早餐區域咖啡機壞掉，就直接入房間裡手沖咖啡～

衛浴設備算乾濕分離，大大浴缸、洗手台、免治馬桶都有。

洗手台兩側有杯水、礦泉水以及備品部分。

蘭桂坊花園酒店備品中有提供3M多效漱口水、保濕面膜、舒緩浴鹽，該有的備品都有～

大浴巾、小毛巾都有提供呦！不用在額外自備～

不僅如此，歐萊德嚴選洗髮、沐浴，洗著洗著都覺得好舒服～撒花的蓮蓬頭整個讓你舒服到不行啊！

泡澡之餘也可以使用霓淨思的面膜，舒服又好服貼～

舒緩浴鹽等放熱水在浴缸後，進而倒入其中～

我覺得這一年四季都很不錯，可以泡泡澡舒緩整天下來疲累～

蘭桂坊花園酒店還挺貼心的，免治馬桶如廁後還可以清洗，這真的很便利。

住七樓打開陽台就可以看看外面的風景，白天、黑夜都有不同的美～

房間內也有提供架子放行李箱，旁邊也有小圓桌與單人椅，好愜意啊！坐在這看看窗外也是件很幸福又享受的事情呢！

蘭桂坊花園酒店 浮誇系自助式早餐

光是早餐的環境就很棒，每個小巧思都讓你覺得超療癒～

蘭桂坊花園酒店的早餐Buffet很浮誇，重點是水煮的料理也不少，炸物也不少，喜愛吃中式、西式、炸物、生菜沙拉、輕食、水煮、素食，在這裡都能完全符合你！

多元的早餐看的眼花撩亂，但Kiwi都會從水煮開始吃到後面～比大飯店的早餐更佳的豐盛耶！

就連嘉義火車肉飯也有，炸物也是～完全大人小孩都會喜歡的早餐。

真心覺得蘭桂坊完全不含糊，超用心的對待每位客人，有種受寵兒的感覺呢！

無論想吃什麼，或是炸物、蘿蔔糕、煎餃都有啊！竟然連燒賣、炒麵、火雞肉飯都有，融合在地特色也讓我們喜愛不已。

週五用餐的時候發現已經全滿狀態，看來蘭桂坊真得是大部分客人的首選。

可以一盤、兩盤無限量的取用美食，真的好開心呀～吃到都捨不得離開也不想睡太晚，就是早起吃早餐最棒惹！

推薦嘉義蘭桂坊花園酒店 周邊美食

嘉義小吃的排隊名店，阿婆烤玉米，要等好幾個小時的玉米真的早早來拿號碼牌最好，這日Kiwi中午來取號碼牌，五點多才好的考玉米真的很酷，一支玉米以秤重為主，主要是時價的問題，我的那根玉米有90元，店家烤玉米前會先將表皮烤得焦焦的之後會刷掉，接著再上炭烤架翻轉，最後塗上秘製醬料，很香的烤玉米，會讓你欲罷不能得吃起來！

阿婆烤玉米

住址：嘉義市東區民族路312號

營業時間：09:30–21:00

一直在我口袋名單裡的這家正老牌-草魚粥，草魚湯，終於可以來訪！嘉義除了火雞肉飯以外，壹定要來試試草魚湯，傍晚五點才開始賣，所以記得早點來以免沒有座位。他們家出餐快，翻桌率也快，重點是乾淨而且將魚做個妥善的處理，所以靠近時也不會有腥味在～

兩大鍋的草魚湯分別是草魚肉跟尾，湯很清澈也很好喝，上桌後滷肉飯內用20元，超便宜！還有草魚肉取的也是中間段，我挺喜歡，雖然都有刺真的需要小心跟注意，沒有土味，我很喜歡，不用沾醬就很好吃呢！

正老牌-草魚粥，草魚湯

住址：嘉義市西區博愛路二段13號

到嘉義三日遊時，結果只有吃到一次的火雞肉飯，還是騎Youbike時繞錯路吃到的美食啦！意外吃到的嘉義小吃，是很厲害的那種，阿溪火雞肉飯，吃過後我想你應該會愛上，而且嘉義很多人都會將火雞肉飯打包回家吃，不過在地直接內用我覺得恨不錯，太晚來吃不到呢！ 原本要點上機肉片飯，不過店家已完售，只有雞肉飯，淋上油蔥的雞油真的好好吃，很題為而且他們家的很耐吃，無論是米飯跟肉搭在一起狠match，有機會一定要來品嚐。 阿溪雞肉飯 住址：嘉義市西區仁愛路356號 營業時間：06:00–13:30週四休 營業時間：05:00–11:30, 17:00–23:30

嘉義其他景點美食推薦 嘉義瑞里一日遊 ，說到嘉義瑞里每年3到4月進入限定版的紫藤花期你們來過嗎？紫藤花分布在嘉義瑞里各處，將瑞里染成一片浪漫的紫色山城，美翻天！而且這季節正是暢遊嘉義瑞里的好時間，瑞里景點、瑞里美食一起網羅，當嘉義紫藤花季浪漫花開時，沿著嘉義166縣道都能漫步花海間，瑞里紫藤花季一系列活動至3月底請把握時間！接下來就是螢火蟲季節，接著是野薑花的季節～這裡超好玩一日結束後就可以下山到嘉義市區走走逛逛惹！ ，說到嘉義瑞里每年3到4月進入限定版的紫藤花期你們來過嗎？紫藤花分布在嘉義瑞里各處，將瑞里染成一片浪漫的紫色山城，美翻天！而且這季節正是暢遊嘉義瑞里的好時間，瑞里景點、瑞里美食一起網羅，當嘉義紫藤花季浪漫花開時，沿著嘉義166縣道都能漫步花海間，瑞里紫藤花季一系列活動至3月底請把握時間！接下來就是螢火蟲季節，接著是野薑花的季節～這裡超好玩一日結束後就可以下山到嘉義市區走走逛逛惹！ 網路超夯的波波香腳在這！嘉義新港香藝文化園區是全台最香的網美景點，免門票景點超好拍照！在嘉義新港景點新港香藝文化園區中可以盡情的玩樂，波波香腳美拍不停、老師傅手作製香工藝現場看、曬香，來場嘉義新港香藝文化園區走入最香的景點、香藝主題故事館、沈浸式體驗、過香爐保佑隧道通通在這，離開嘉義新港香藝文化園區絕對別忘了要來個進距離與可愛動物的親密接觸呦！園區裡有小羊兒、山羊、梅花鹿、雞、鵝～好玩又好逛的免費景點，絕對要來玩上兩小時呀！嘉義新港香藝文化園區鄰近有新港陳氏姊妹蒸餃、嘉義最新景點新港培桂堂星巴克、新港景點奉天宮賞桔梗花吃鴨肉羹、讓你一天在新港完全不無聊，跟著Kiwi一起吃喝玩樂來場新港小旅行！ 恰好的兩日就安排嘉義、雲林兩天一夜，咩咩上樹萌寵樂園，2024最夯景點來囉！迷你小景點卻很乾淨，咩咩上樹萌寵樂園位在嘉義高鐵站，嘉義故宮南院附近，結合可愛小動物們以及高低空探索樂園，園內有很多可愛的小動物，完全萌寵系！水豚，羊駝，山羊，袋鼠，笑笑羊，還有其他療癒小動物可以互動，超適合親子來遊玩！