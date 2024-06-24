說到日式海鮮丼飯專賣店，近期最紅的應該就是這家了吧！衝著好奇前去吃過後，也真的讓我們有驚艷到，是真的好吃，而且超值，鮮甜澎派，鋪滿滿的海鮮丼飯看起來超浮誇，不但賣相十足也好吃，而且不愛生食的我，也有炙燒系列可以選擇，還有醋飯、味噌湯免費加到飽，真的很值得給推。

墨sumi 海鮮丼ぶり｜交通位置

地址：桃園市中壢區民生路85號

電話：03 4260608

時間：11:30–14:30、17:30–21:00｜每週二公休

官網：Facebook ｜ Instagram

位於老街溪旁的民生路小巷內，開車建議停在中豐北路旁的路邊停車格或者是附近的Times中壢中豐路停車場，走路大約2分鐘的距離。鄰近劉媽媽菜包往中豐北路的方向走，第一個路口右轉進巷弄內就可以看到轉角的墨海鮮丼。

店內約可容納十幾個人

空間並不大，走溫馨小巧路線。

只有前吧台區與靠窗吧台區兩區域可以坐。

偏偏今天還帶寶寶出門

很怕他鬧起來尷尬，畢竟空間不大

幸好店家挺包容的，服務也很好。

墨sumi 海鮮丼ぶり｜MENU

詳細菜單請按此→墨sumi 海鮮丼 | 菜單

掃QR code 點餐，菜單有生食丼、熟食丼、生魚片、茶碗蒸、飲品等，丼飯價位落在$190~$680之間，以當日魚獲或當季食材為主，內容會有所調整。

味噌湯

現場提供味噌湯跟醋飯免費續加喔。

海膽蒸蛋

來自北海道的海膽蒸蛋必點！

新鮮入口即化的海膽搭配軟嫩香甜的蒸蛋 真的好好吃。

北海道的海膽綿密柔和以外還有一股奶香味，淋上一點醬油就超迷人的。

三個人點的海鮮丼飯，

每一碗都鋪滿海鮮，看起來澎派又浮誇。

鮭魚三色丼

朋友點的鮭魚三色丼，有鮭魚生魚片、胭脂蝦、鮭魚卵、炙燒比目魚鰭邊肉、生蛋，看起來顏色鮮豔且浮誇極了。

增添蛋黃的滑嫩口感，還有新鮮厚實的生魚片跟鮭魚卵。

雖然我不是很愛生食，但這一道視覺上口感上都很華麗滿分。

炙燒海鮮蟹膏丼

朋友點的炙燒海鮮蟹膏丼，有炙燒鮭魚、干貝、比目魚鰭邊肉、北海道蟹味增、蝦卵，雖然炙燒過後的色澤沒有生魚片這麼新鮮飽滿，但依舊華麗感十足。

這個蟹膏搭配醋飯真的很好吃。

其他炙燒鮭魚、干貝、比目魚鰭邊肉等，也很厚實好吃。

很少在桃園吃海鮮丼飯的我們，真的覺得這家以後可以常來欸。

炙燒明太子星鰻鰭邊肉丼

而我剛從福岡回來，還在迷戀明太子中，因此選擇了有滿滿明太子醬跟我愛的星鰻、比目魚鰭邊肉、蝦卵一起的炙燒明太子星鰻鰭邊肉丼。

稍微炙燒過後，逼出油脂香氣的鰻魚、比目魚鰭邊肉真的好好吃，簡直入口即化。尤其明太子醬跟蝦卵與醋飯一起吃又很有層次，豐富口感讓我直呼幸福感十足，好喜歡。



墨sumi 海鮮丼ぶり

地址：桃園市中壢區民生路85號

電話：03 4260608

時間：11:30–14:30、17:30–21:00｜每週二公休

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