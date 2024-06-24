苗栗景點 銅鑼景點

【莫內秘密花園】

裡面有多樣精緻、夢幻的場景，

中式、日式、地中海、摩洛哥、古堡…等都有，

每一處都超美超好拍，

約會、拍攝婚紗、拍藝術照…等都合適，

在韓國發展的舒華也曾經到此拍照打卡，

完全能塞爆相機的記憶體！

【莫內秘密花園】

◎門票資訊◎

遊客入園$300/人 (門票不抵用消費、不提供造型區)

小朋友100～140公分：$100

小朋友100公分以下：免費

婚紗拍攝一次＄3500，可以五個人入園， 多一人多500元（提供造型區）不限時間

團體拍攝、工商拍攝、 藝術照拍攝、劇組拍攝、Cos拍攝， $700/人（提供冷氣房造型區￼）不限時間

【莫內秘密花園】

有五大夢幻主題、50多個浪漫場景，

原先是一個婚紗專屬祕密花園攝影基地，

目前也有開放一般遊客入園拍照、打卡，

不定時還會有駐點的攝影師可免費協助拍攝照片。

▼京都場景

很有日式風情的場景，

彷彿一秒飛到日本京都，超好拍！

▼9:09大時鐘

大家必拍的室內景點，

不定時有攝影師在此駐點，

指導pose並協助拍照，

好多情侶們都直接來這裡拍寫真。

▼歐式古堡

華麗、壯觀又復古，

還放有一些裝飾道具，也超好拍！

▼希臘地中海

此處的範圍稍小，但氛圍感很足，也好拍！

▼夏威夷

戴上草帽、彈個小吉他，整個就超有fu。

▼中式場景

紅通通的、古色古香，有喜氣感，

▼春囍商店

是間傳統的柑仔店，

設有傳統電話、電視…等道具，有懷舊風。

▼水晶教堂

婚紗的必候拍場景，有浪漫感。

▼室內場景

酒吧、鋼琴房、旋轉樓梯…等，也都很好拍呢！

三不五時還會看到有人來拍婚紗。

▼戶外區

落羽松、水上鞦韆，

都是網美打卡景點。

▼天梯

雖然背景看起來普通，

但角度找好的話還算好拍！

▼龍貓車站

電影場景真實呈現，

讓人會想跟著龍貓一起等車。

▼園內還有許多場景，都很有特色又好拍，

逛一圈下來，絕對能拍上百張照片啊~

《蛋寶543》

這一次來到位於苗栗銅鑼的

【莫內秘密花園】

整體感覺還算不錯呢！

完全就是拍婚紗照的場景，

每一處都超級好拍，

而且還有專業的攝影師能協助指導拍照，

直接升級寫真照等級，更超值！

難怪有許多情侶、夫妻…等，

也都來這裡遊玩拍照呢~

推薦給大家！

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