苗栗景點 銅鑼景點
【莫內秘密花園】
裡面有多樣精緻、夢幻的場景，
中式、日式、地中海、摩洛哥、古堡…等都有，
每一處都超美超好拍，
約會、拍攝婚紗、拍藝術照…等都合適，
在韓國發展的舒華也曾經到此拍照打卡，
完全能塞爆相機的記憶體！
【莫內秘密花園】
- 地址：苗栗縣銅鑼鄉新隆村新隆138-3號
- 交通：介於三義跟銅鑼交界，下三義交流道只要10分鐘，有停車場
- 電話：0987-079626
- 營業時間：10:00~19:00
- FB：莫內秘密花園
◎門票資訊◎
- 遊客入園$300/人 (門票不抵用消費、不提供造型區)
- 小朋友100～140公分：$100
- 小朋友100公分以下：免費
- 婚紗拍攝一次＄3500，可以五個人入園，多一人多500元（提供造型區）不限時間
- 團體拍攝、工商拍攝、 藝術照拍攝、劇組拍攝、Cos拍攝，$700/人（提供冷氣房造型區￼）不限時間
【莫內秘密花園】
有五大夢幻主題、50多個浪漫場景，
原先是一個婚紗專屬祕密花園攝影基地，
目前也有開放一般遊客入園拍照、打卡，
不定時還會有駐點的攝影師可免費協助拍攝照片。
▼京都場景
很有日式風情的場景，
彷彿一秒飛到日本京都，超好拍！
▼9:09大時鐘
大家必拍的室內景點，
不定時有攝影師在此駐點，
指導pose並協助拍照，
好多情侶們都直接來這裡拍寫真。
▼歐式古堡
華麗、壯觀又復古，
還放有一些裝飾道具，也超好拍！
▼希臘地中海
此處的範圍稍小，但氛圍感很足，也好拍！
▼夏威夷
戴上草帽、彈個小吉他，整個就超有fu。
▼中式場景
紅通通的、古色古香，有喜氣感，
▼春囍商店
是間傳統的柑仔店，
設有傳統電話、電視…等道具，有懷舊風。
▼水晶教堂
婚紗的必候拍場景，有浪漫感。
▼室內場景
酒吧、鋼琴房、旋轉樓梯…等，也都很好拍呢！
三不五時還會看到有人來拍婚紗。
▼戶外區
落羽松、水上鞦韆，
都是網美打卡景點。
▼天梯
雖然背景看起來普通，
但角度找好的話還算好拍！
▼龍貓車站
電影場景真實呈現，
讓人會想跟著龍貓一起等車。
▼園內還有許多場景，都很有特色又好拍，
逛一圈下來，絕對能拍上百張照片啊~
《蛋寶543》
這一次來到位於苗栗銅鑼的
【莫內秘密花園】
整體感覺還算不錯呢！
完全就是拍婚紗照的場景，
每一處都超級好拍，
而且還有專業的攝影師能協助指導拍照，
直接升級寫真照等級，更超值！
難怪有許多情侶、夫妻…等，
也都來這裡遊玩拍照呢~
推薦給大家！
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