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來村却國際溫泉酒店【東西匯 EAST 23 日式懷石料理】用餐，另一個附加價值就是23樓的高空美景了!East23日式料理餐點非常有特色，有素食套餐及兒童餐可以選擇，色香味俱全，搭配優雅的用餐氣氛，美食搭配美食，非常精采啊!





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EAST23 日式懷石料理 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮站前東路 190號

電話：03-905-7988

營業時間： 午餐 11:30、13:30 晚餐 17:30、19:30

室內 80席，室外 32席

FB ｜官網



EAST23 日式懷石料理 交通停車 【自行開車】 Google導航輸入 日式懷石料理EAST 23

(羅東火車站、轉運站旁)Google地圖

Google導航輸入 (羅東火車站、轉運站旁)Google地圖 【停車場】有附設地下停車場

EAST23 日式懷石料理 空間環境

23樓規畫成二個不同的餐廳，一邊是日式，一邊是西式，從電梯上走出來，感到餐廳如同酒店一樣，非常寬敞舒適，空間採光明亮，令人心情大好啊

這次來品嚐這裏的日式料理

店裏以木質調為設計的主色，沉穩中不失優雅!! 就連燈具的設計也有獨特的品味

鐵板燒區和畫面中的小包廂都在這裏，只能說這樣的用餐環境太美了

坐在窗邊就好像搭飛機時的靠窗座位一樣，很棒啊

只要來這裏用餐的顧客，一定都會像這樣來一張紀念照的

這方向看過去的是南方澳，可惜天公不作美啊~~~近十年來，青翠的稻田上長出了好多農舍!! 不然這片綠色稻田可會更美呢

這面看出去的就是龜山島，早上太陽就從海上升起，這也是蘭陽八景之一哦，一望望去，只有村却有這種高度啦

這是市區的部份，景觀雖然比較不變，但可以看到下方羅東火車站哦

來這裏用不同的角度來看火車，更像是會動的積木軌道車一樣，非常有趣

戶外休息區，吃飽了再來這裏坐一下，真的很愜意哦

這兩棟龐然大物就是溪南的守護神，羅東博愛醫院及聖母醫院了

相信就算在宜蘭住過一輩子的朋友，也不曾有過這種機會看到美麗的蘭陽平原!!

EAST 23 日式懷石料理 菜單價位

供應時段 懷石料理價格 鐵板燒價格 午餐 11:30、13:30 NT$1680+10% NT$1980+10% 晚餐 17:30、19:30 NT$1680+10% NT$1980+10%

套餐/素食套餐

兒童套餐

EAST 23 日式懷石料理 心得評價

MENU 這套日式的套餐，可能會因季節不同而調整哦

鮭魚卵北寄貝冷時蔬 /日本螢烏賊/ 碗豆仁慕斯

這幾個小菜，充份展現日式和風的精采，份量非常精緻，搭配不同顏色質感的小碗，呈現出和風溫潤的質感，整體的味道也很可口！

日本螢烏賊是日本富山縣的特產，它是會像馬祖藍眼淚一樣在海中發光的哦

上選綜和刺身

這一盆上桌時就顯得氣勢十足，裏面有鮪魚、鮭魚、旗魚，青甘、還有日本赤海膽

這裏靠近漁港，所以生魚片十分新鮮哦，喜愛生魚片的朋友一定不能錯過

在等候美食的時間，跟雙果一起看火車，好有趣

烤圓鱈

一旁搭配的是柚子味噌醬，圓鱈的肉質細嫩，烘烤過油脂更豐富，淋上金桔汁再沾一點醬，風味一級棒





鮮蝦墨魚真丈

這道也是視覺糸的美食啊，最底層是蘿蔔，中間圓球狀是鮮蝦與墨魚做成的魚漿，上面搭配青爽的時蔬

用湯匙輕舀一下入口，湯頭清爽甘甜，非常好喝!





鮮蝦柚燒生蠔







這道也是先將食材處理好後再一一疊上去，鮮蝦、炙烤過的生蠔，青菜，再淋上勾芡過的高湯，上面用蔥白細絲裝飾，只是因為高湯風味的不同，整道菜也呈現出不同的風味





香煎明蝦

這道可真是色香味俱全，一上桌時香味撲鼻而來，明豔的色澤，味道當然也是不同凡響。這次主角當然是飽滿彈牙的明蝦，加上用的是蝦蟹高湯打出來的泡泡，綠色的三星蔥油與海膽醬汁





好看又好吃

西班牙伊比利豬 (伊比利豬、特製照燒醬)



西班牙伊比利豬前幾年才獲准進口來台灣，有豬肉界中的天王美稱，相信吃過它的朋友，一定很難相信這款肉品竟如此的好吃，豬肉豐厚但口感軟嫩又帶有彈性，加上照燒醬甜美的醬汁，真的愈嚼愈香，入口驚豔啊

生食的話，是握壽司，如果不吃生食的話，就是準備若鳥照燒飯

金黃油亮的雞肉口感軟嫩細緻，搭配照燒醬汁，超下飯的



這二貫生魚片也非常美味啊

鮮美可口的蛤蠣湯

甜點與水果

當天準備是有金箔的水信玄餅，晶瑩剔透，是夏季日本最受歡迎的甜品，再搭配一旁的黑糖醬與黃豆粉，清爽可口，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 的很有彈性哦

這裏的兒童套餐也很精采哦

石斑蛤蠣

將類似卡布奇諾的綿密的泡沫，將美味的石斑、新鮮蛤蠣與青菜包裹在裏面，上面再用青翠的綠葉點綴 ，光看就令人垂涎三尺了





照燒鮭魚

好新鮮的魚肉，連平日不吃魚的小榛果也吃光光

嫩雞唐揚

這道菜根本犯規，被愛吃肉的小貝果整盤掃光，還問妹妹~妳那盤要吃嗎?!又吃了半份耶!!

海鮮烏龍麵

有肉、又有湯麵，這樣的兒童餐堪稱無敵，連大人都吃不完!!

烏龍麵條超彈Q，湯頭鮮美啊~~

小朋友的兒童餐，不但份量足，菜色也很美味，即使青少年也夠吃!!

東西匯 EAST 23 日式懷石料理不但環境優美，菜色多元又精采，非常適合朋友、家庭聚餐，用完餐還有蘭陽平原高空美景可欣賞，氣氛一級棒~~非常推薦喔!!

這裏的視野真好，北到頭城，南到南北方澳，西到雪山山望，東到宜蘭人的精神地標–龜山島，美景盡收眼底，一覽無遺阿，而且蘭陽平原的美景可不是像萬年不變的都市景觀一樣。這裏的景色會隨著四季的更迭而變化。所以說，不管什麼時候來都可以欣賞不一樣的美景。

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