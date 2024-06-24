初五款待料理(官網):台北市中山區雙城街21-2號，電話:0909-430066，營業時間11:00～14:00、18:00～22:00；假日11:00～14:00、17:20～19:20

近年來私廚已然成長台灣高端餐飲的主流，料理、菜色包羅萬象，這一兩年台菜的抬頭更是受到消費者的注意;其實類似的經營模式早在多年前「酒家菜」便習以常見，如今這股風潮又吹回台菜(酒家菜)正可謂十年風水輪流轉;初五款待料理主打的是「酒家菜」，並籍由幾位北投酒家菜館出身的老師傅杓上功夫，在經典老酒家菜和新派台菜間取得共鳴、共識，打造出全新台菜私廚料理的風貌，並採無菜料理、完全預約，可客製化的模式，讓每位消費著都能感受當年「酒家菜」的賓至如歸。

說到台菜中山區，雙城市場一帶可謂是一級戰區，大小餐廳、私廚林立，初五款待料理的進駐無疑為此區帶來更多的變化與選擇。木門、石牆的裝潢帶著一點點低調的奢華，少了阿舍的霸氣，但多了一點現今台北私廚的隱密。

初五款待料理的一樓是接待櫃檯，全數的包廂都在二樓，突然有一種貴賓的感覺，在上樓之前....

全預約制的初五款待，用餐空間也全是包廂，有6人、12人、20人等10多間包廂，包廂間可以打通連結，20人包廂並有投影設備。

餐廳除了一般的威士忌外，也有整桶的，當然喝不完是可以寄酒的(笑)。

我們今天的料理是一桌16000(10人)請店家幫我們配的。初五5件式前菜拼盤隨價位、季節調整，這次我們嚐到的是滷味、破布子苦瓜，及三色蛋、滷桂竹筍、麻油杏鮑菇等五道。

滷桂竹筍爽脆宜人且多汁，桂竹筍的鮮和甜直接對決。

看起來差不多手法的杏鮑菇吃來卻有不同的味覺，脆Q的杏鮑菇、得宜的薑、麻油的風味，吃來頗為涮嘴。

滷苦瓜也是台菜常見的餐前小菜，初五的滷苦瓜多了破布子和西瓜棉的吊味，苦甘的後味讓人喜歡。

三色蛋同樣是台菜不可少的經典前菜之一，看似層層疊上的三種蛋，卻在嘴裡呈現本一家的風味，淋在上面以柴魚片為主的醬汁、芝麻、海苔，有劃龍點睛的新風味。

滷味同樣是台菜常見的前菜，這裡用的是比較多肉的鵝翅，以台式、潮州滷水的方式滷食，鹹香帶著酒香的味覺完全滷進鵝翅的皮、肉，搭茶、配酒都很適合。

避風塘蝦餅，是說以前酒家菜有避風塘?不過，吃起來也不太像避風塘真要說帶點川菜的影子，除了辣還帶著油炸後的微蒜香，蝦餅是整隻蝦子對切油炸，吃起來很有飽嘴感，味覺上有一點像辣子雞丁，連蝦頭都酥脆過癮。

初五阿舍燒鵝以一般燒鵝腿的方式上菜，這份量大到有一點視覺上的痛快，服務人員解釋它不同於粵式燒鵝的主流料理方式，以100天溫體直送的蘿蔓鵝，先醃後風乾再進爐烤，之後再淋上滾燙的熱油上至琥珀色，不同於粵式燒鵝，少了先片的前奏，更能嚐出鵝肉本身的鮮甜油香和完整性，皮酥肉嫩加上滿滿的鵝油香甜，搭配特調醬汁和玫瑰鹽，可謂吃出燒鵝的新境界。

清燉腿肉盎(位上)，說是腿肉但吃起來有著松阪肉的脆口及油甜，帶著薑小的清徹原汁意外清爽，後韻的肉甜令人口齒留香。

蔗香三牛燒，以牛筋、牛肚、牛肋三寶加上甘蔗頭、蘋果、牛蕃茄等熬煮，並加入紅麴提色，醬汁滿滿葷素燒製出的共鳴鮮香、牛筋、牛肚、牛肋各自有滋有味，就連紅、白蘿蔔都美味。

干貝鵝香飯以鵝油提煉的油蔥，加上自製的干貝酥、手撕雞胸肉，白飯煮得也不錯，第一口到碗底朝天大概只花了我2分鐘不到....就配著燒鵝、蔗香三牛燒，然後又續了一碗....。

鮑魚燉白菜算是經典的老台菜(酒家菜)，脆甜的鮑魚和著白菜燒出的醬汁，入口多了一個檔次的清甜，也許比之燒到濃厚出汁的港式鮑魚，我更偏好這種多一點純然的鮑菜料理方式。

碧螺燻海魚是整晚最耀眼的明星，石斑魚先醃過再以碧螺春燻製再清蒸，在場全是二三十年餐飲饕客，硬是沒一個人吃過這種魚料理的做法。魚肉燻香十足又不離海魚清蒸的鮮嫩，帶著魚膠、油質的煙燻在唇舌間久久不散，得到全場一致好評。當下，我就先預約這道料理是，之後咱們「小虎吃貨團」一定要有的開團菜色。

排骨酥鍋一直是酒家菜極為經典的後場，初五加入山藥、紅白蘿蔔、菇類，以鵝高湯、雞骨慢燉，並將炸過的排骨酥熬入湯中，讓這碗湯品有著出色的味覺層次，我記得當天我好像連喝了三碗....才不捨不得，心滿意足的放下碗，原來排骨鍋除了和蕃茄很搭外，加入山藥的清爽同樣讓人味「醉」。

要說台式甜湯，仙草絕對是最平民化的一道，加入芋圓更添風味，初五款待以此收尾，雖不華麗，卻是得宜的安排。

初五款待料理(官網):台北市中山區雙城街21-2號，電話:0909-430066，營業時間11:00～14:00、18:00～22:00；假日11:00～14:00、17:20～19:20

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