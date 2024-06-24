位在修明街裡鐵皮屋店面很顯眼。

處在亞熱帶和熱帶等地區人民胃口會較差，因此孕育出酸、甜、辣開胃美食文化，地處亞熱帶跟熱帶泰國有一樣美食習慣，因氣候關係才有這船麵傳統美食，這種美食現在高雄「大城老船麵」也吃得到，位在修明街「大城老船麵」是在去年底開幕，現在高雄總共有3間店面對外營業，小高今天利用假日時間前來品嚐，「大城老船麵-左營店」把泰國水上文化搬到店裡面，坐在裡面用餐彷彿置身在泰國街頭，小高品嚐就覺得船麵確實美味，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。

外頭放置木製小廟宇襯托出泰國文化氣氛。

踏入店內挑高鐵皮店面有設置夾層用餐空間，裡面佈置呈現出泰國工業風氛圍真舒服。

沿著木梯往上走是夾層開放式用餐空間，牆面掛滿泰國當地特色照片供欣賞。

這木梯高度相當高行走時要小心，從夾層往下拍照是裡面部分的情景。

這是夾層用餐僅有一桌顧客正在用餐中。

這是一樓後面用餐空間環境很整潔舒服。

這是料理廚房裡面佈置有泰國異鄉風情。

最特殊就是這船型外觀料理台超級吸睛。

桌面上有放置4種佐料供搭配使用。

這張是店家菜單供顧客點餐參考，菜單有船麵165元、船飯165元、船拌麵165元、川燙船料（乾）230元、涼拌豬丸子130元...等等，還有冷飲類、甜點類及大城小物等，餐點品項很多定價還可接受範圍。

這裡點餐採用掃QR碼線上來點餐，今天總共3人來用餐總計花費600元。

這桌有船麵165元、肉筋飯60元、蒜香拌菜40元、魚香三層肉110元、涼拌海蜇頭110、小泰奶45元及黑糖仙草冰50元等。

店家招待這很清甜還不錯吃。

這是蒜香拌菜40元。

這道使用豆芽菜跟空心菜來搭配料理，淋上蒜香醬汁提味還不錯吃。

這是涼拌海蜇頭110元。

這紅通通海蜇頭與芹菜、紅蘿蔔、香菜等來料理。

這酸酸甜甜海蜇頭軟Ｑ很開胃真好吃 。

這是魚香三層肉110元。

這盤烤到焦黃三層肉真美觀，一旁有小黃瓜與泰式辣椒醬供蘸食。

三層肉焦香軟Ｑ不油膩真好吃 。

這是肉筋飯60元。

這肉筋飯底下滿滿泰國米但肉筋偏少。

這肉筋飯泰國米沒有煮熟偏硬不好吃。

這是船麵165元。

這船麵可選擇隨著附上供顧客自行添加。

這是招牌船面外觀看起來很澎派，裡面有豬腳筋、豬肉、豬肝、豬肉丸子....等等配料，裡面配料都很入味新鮮真好吃 。

這湯頭選用數十種的中藥材、泰式香料、新鮮蘿蔔、鳳梨、新鮮台灣豬大骨等，長時間文火慢慢熬煮而成，這湯頭充滿中藥滋味甘甜超好喝 。

裡面採用河粉來料理很軟Ｑ滑順真好吃 。

這是小泰奶45元偏甜濃郁不錯喝。

這是濃黑糖仙草冰50元，。

這剉冰黑糖濃郁仙草Ｑ彈清涼真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「大城老船麵 左營店」用餐空間泰式工業風舒服，服務很親切，整體口感有水準之價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：大城老船麵 左營店

地址：813高雄市左營區修明街107號

營業時間：11:00–20:00

電話：07-550-7585

樂天小高邀約資料

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